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Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы"
Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы" - 23.07.2022 Украина.ру
Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы"
Великобритания намерена подтвердить свой статус империи, для чего правительство этой страны делает все возможное. Как результат – крайне воинственная риторика, в том числе и в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов
2022-07-23T07:30
2022-07-23T07:30
2022-07-23T07:30
новости
эксперт
петр акопов
лондон
великобритания
империя
риторика
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Одно из таких "ястребиных" заявлений прозвучало на днях от главы штаба британских ВВС Майкла Уигстона. Он сказал, что в случае нападения России на любую страну, входящую в НАТО, Лондон будет реагировать военным способом.Он пояснил, что Англия целенаправленно настраивает европейцев против России, чтобы показать Москве, как много стран не на ее стороне. Акопов добавил, что пока это в большей степени пиар, но при этом Лондон работает над своими военными мускулами.
https://ukraina.ru/20220720/1036692365.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, петр акопов, лондон, великобритания, империя, риторика
Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы"
Великобритания намерена подтвердить свой статус империи, для чего правительство этой страны делает все возможное. Как результат – крайне воинственная риторика, в том числе и в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов
Одно из таких "ястребиных" заявлений прозвучало на днях от главы штаба британских ВВС Майкла Уигстона. Он сказал, что в случае нападения России на любую страну, входящую в НАТО, Лондон будет реагировать военным способом.
"Дело в том, что заявление англичан в последние месяцы наиболее воинственные, они даже более воинственные, чем американские. Но это связано с тем, что Англия ищет свое место, она переподтверждает свое место, перепозиционируется после брексита, это долгий период", - считает обозреватель", - сказал обозреватель.
Он пояснил, что Англия целенаправленно настраивает европейцев против России, чтобы показать Москве, как много стран не на ее стороне. Акопов добавил, что пока это в большей степени пиар, но при этом Лондон работает над своими военными мускулами.