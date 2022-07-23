Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы" - 23.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220723/1036773449.html
Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы"
Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы" - 23.07.2022 Украина.ру
Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы"
Великобритания намерена подтвердить свой статус империи, для чего правительство этой страны делает все возможное. Как результат – крайне воинственная риторика, в том числе и в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов
2022-07-23T07:30
2022-07-23T07:30
новости
эксперт
петр акопов
лондон
великобритания
империя
риторика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101896/88/1018968876_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_5c2acff1befc66123ca04c3dd2fb4d83.jpg
Одно из таких "ястребиных" заявлений прозвучало на днях от главы штаба британских ВВС Майкла Уигстона. Он сказал, что в случае нападения России на любую страну, входящую в НАТО, Лондон будет реагировать военным способом.Он пояснил, что Англия целенаправленно настраивает европейцев против России, чтобы показать Москве, как много стран не на ее стороне. Акопов добавил, что пока это в большей степени пиар, но при этом Лондон работает над своими военными мускулами.
https://ukraina.ru/20220720/1036692365.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101896/88/1018968876_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_235c879088a40643f09e6fc90e4032da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эксперт, петр акопов, лондон, великобритания, империя, риторика

Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы"

07:30 23.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Великобритания намерена подтвердить свой статус империи, для чего правительство этой страны делает все возможное. Как результат – крайне воинственная риторика, в том числе и в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов
Одно из таких "ястребиных" заявлений прозвучало на днях от главы штаба британских ВВС Майкла Уигстона. Он сказал, что в случае нападения России на любую страну, входящую в НАТО, Лондон будет реагировать военным способом.

"Дело в том, что заявление англичан в последние месяцы наиболее воинственные, они даже более воинственные, чем американские. Но это связано с тем, что Англия ищет свое место, она переподтверждает свое место, перепозиционируется после брексита, это долгий период", - считает обозреватель", - сказал обозреватель.

Он пояснил, что Англия целенаправленно настраивает европейцев против России, чтобы показать Москве, как много стран не на ее стороне. Акопов добавил, что пока это в большей степени пиар, но при этом Лондон работает над своими военными мускулами.
Петр Акопов интервью
20 июля, 16:00
Петр Акопов: Информационная война идет на два фронта
 
НовостиэкспертПетр АкоповЛондонВеликобританияимперияриторика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ
08:15"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО
08:00Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны
07:45Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на Украине
07:30Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы"
07:15Пианистка Лисица: Чайковский подарил миру украинскую песню
07:00Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответ
06:45Пианистка Лисица: Чайковский – как борщ
06:30Цена не имеет значения: Акопов заявил, что от козыря "Украина" США не откажутся
06:15Матвейчев: не найдется ни одной нации, которая не пнет потрепанного американского орла
06:00России нужен "Тор": Коротченко назвал задачу, которую еще не выполнили в Минобороны
05:45Матвейчев предложил сделать из Америки "Кавказскую пленницу"
05:30Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку
05:15"Все с ярмарки, они на ярмарку": Матвейчев ответил, почему в ЕС образовалась очередь
05:00Мы напрямую торгуем без посредничества доллара – Федоров о сотрудничестве с Ираном
04:45Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе
04:30Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с Украины
04:15"Россия — это тыл Китая": Зубец раскрыл истинную причину конфликта на Украине
04:00"Это очень важно": Баранец рассказал, какой техники не хватает ВС РФ на поле боя
01:00Конкуренты бандеровцев. Как "Украинский легион самообороны" уничтожил польское село Хланюв
Лента новостейМолния