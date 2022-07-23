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Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы"

Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы" - 23.07.2022 Украина.ру

Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы"

Великобритания намерена подтвердить свой статус империи, для чего правительство этой страны делает все возможное. Как результат – крайне воинственная риторика, в том числе и в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов

2022-07-23T07:30

2022-07-23T07:30

2022-07-23T07:30

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Одно из таких "ястребиных" заявлений прозвучало на днях от главы штаба британских ВВС Майкла Уигстона. Он сказал, что в случае нападения России на любую страну, входящую в НАТО, Лондон будет реагировать военным способом.Он пояснил, что Англия целенаправленно настраивает европейцев против России, чтобы показать Москве, как много стран не на ее стороне. Акопов добавил, что пока это в большей степени пиар, но при этом Лондон работает над своими военными мускулами.

https://ukraina.ru/20220720/1036692365.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, петр акопов, лондон, великобритания, империя, риторика