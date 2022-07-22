https://ukraina.ru/20220722/1036781681.html
Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов
Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов - 22.07.2022 Украина.ру
Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов
После госпереворота 2014 года академическим музыкантам на Украине было тяжело найти работу и приходилось заниматься пропагандой, рассказала в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица
2022-07-22T16:01
2022-07-22T16:01
2022-07-22T16:01
новости
валентина лисица
пианистка
музыканты
украина
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Она добавила, что никогда не станет спрашивать у них, делали они это искреннее, или ради заработка.Пианистка считает, что "когда деньги идут на войну, деньги на искусство не тратятся".Полный текст интервью читайте здесь.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валентина лисица, пианистка, музыканты, украина
Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов
После госпереворота 2014 года академическим музыкантам на Украине было тяжело найти работу и приходилось заниматься пропагандой, рассказала в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица
Я знаю по своим знакомым, соученикам, многие из них уехали, или им пришлось заниматься совершенно пропагандистским искусством, делать какие-то парафразы на "Ще не вмерла" (гимн Украины, композитор – Михаил Вербицкий – ред.), и все прочее.
Валентина Лисица
пианистка
Она добавила, что никогда не станет спрашивать у них, делали они это искреннее, или ради заработка.
Пианистка считает, что "когда деньги идут на войну, деньги на искусство не тратятся".
Полный текст интервью читайте здесь
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