Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов - 22.07.2022 Украина.ру
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Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов
Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов - 22.07.2022 Украина.ру
Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов
После госпереворота 2014 года академическим музыкантам на Украине было тяжело найти работу и приходилось заниматься пропагандой, рассказала в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица
2022-07-22T16:01
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новости
валентина лисица
пианистка
музыканты
украина
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Она добавила, что никогда не станет спрашивать у них, делали они это искреннее, или ради заработка.Пианистка считает, что "когда деньги идут на войну, деньги на искусство не тратятся".Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, валентина лисица, пианистка, музыканты, украина

Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов

16:01 22.07.2022
 
© CC0, PixabayРояль
Рояль
© CC0, Pixabay
Читать в
После госпереворота 2014 года академическим музыкантам на Украине было тяжело найти работу и приходилось заниматься пропагандой, рассказала в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица
Я знаю по своим знакомым, соученикам, многие из них уехали, или им пришлось заниматься совершенно пропагандистским искусством, делать какие-то парафразы на "Ще не вмерла" (гимн Украины, композитор – Михаил Вербицкий – ред.), и все прочее.
Творческая встреча с пианисткой Валентиной Лисицей
Валентина Лисица
пианистка
Она добавила, что никогда не станет спрашивать у них, делали они это искреннее, или ради заработка.
Пианистка считает, что "когда деньги идут на войну, деньги на искусство не тратятся".
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовостиВалентина ЛисицапианисткамузыкантыУкраина
 
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