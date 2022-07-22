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Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов

Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов - 22.07.2022 Украина.ру

Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов

После госпереворота 2014 года академическим музыкантам на Украине было тяжело найти работу и приходилось заниматься пропагандой, рассказала в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица

2022-07-22T16:01

2022-07-22T16:01

2022-07-22T16:01

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Она добавила, что никогда не станет спрашивать у них, делали они это искреннее, или ради заработка.Пианистка считает, что "когда деньги идут на войну, деньги на искусство не тратятся".Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валентина лисица, пианистка, музыканты, украина