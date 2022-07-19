https://ukraina.ru/20220719/1036645874.html

Валентина Лисица: Когда деньги идут на войну, значит, они не идут на искусство

Валентина Лисица: Когда деньги идут на войну, значит, они не идут на искусство - 19.07.2022 Украина.ру

Валентина Лисица: Когда деньги идут на войну, значит, они не идут на искусство

Киевскую консерваторию пытаются переименовать не впервые, но присвоить Чайковского Украине не удастся, потому что он безграничен, считает пианистка Валентина... Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T17:34

2022-07-19T17:34

2022-07-19T18:44

интервью

валентина лисица

музыка

петр ильич чайковский

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Киевскую консерваторию пытаются переименовать не впервые, но присвоить Чайковского Украине не удастся, потому что он безграничен, считает пианистка Валентина Лисица.Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.Националистически настроенные активисты многократно и очень скандально требовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты собрали специальную комиссию на заседании которой отстояли имя композитора.- Валентина, расскажите, пожалуйста, как Вы можете прокомментировать историю вокруг имени Чайковского в названии НМАУ? Эта история началась сейчас, после начала спецоперации?- Ну, кроме ругательных слов, у меня мало что есть, это первая реакция. Консерваторию уже были попытки переименовать несколько лет тому назад. Требовали, чтобы убрали имя Чайковского и переименовали в честь оперного певца Василия Слипака, который взял в руки оружие, воевал и погиб, примерно, в 2014 году. (Слипак был членом корпуса "Правого сектора"* и погиб в 2016 г. под селом Логвиновым, ДНР – ред.). И они хотели Чайковского поменять на этого националиста, причем, он из Львова и никакого отношения к консерватории не имел.Интересно, что происходит: они не могут решить, что делать с Чайковским, потому что он настолько превышает все, он в музыке как Пушкин в литературе - он необъятный. То есть, это настолько мировое имя, а его, как борщ, пытались сделать украинским, что, конечно, это тоже невозможно. Хотя, Чайковский был очень связан с Украиной. Но, давайте начнем, с такой вещи: консерватория – это наследница музыкального училища при Русском музыкальном обществе, и Чайковский стоял у его истоков. Киев, если не ошибаюсь, был третьим городом после Москвы и Петербурга, где открылся филиал РМО. Чайковского можно считать одним из основателей киевской консерватории.- Как Вы заметили, Чайковского очень пытаются сделать украинским, отделить его от России, так как он много бывал на Украине – в Каменке, Тростянке, много использовал украинские фольклорные мотивы. Возможно ли это?- Начнем с того, что традиционно основателем украинской музыкальной школы, является Лысенко, как Глинка – русской. Но тому же Лысенко помогал продвигать его музыку Чайковский, слушал его оперу, добивался ее постановки в Петербурге. И, так или иначе, Лысенко был неизвестным фольклористом, а Чайковский был всемирно известен, ездил в Европу, выступал на открытии Карнеги-холла, и в его музыке зрители со всего мира слышали и русские мотивы, и украинские мотивы. То есть, по сути, он вынес украинскую народную песню, мелодическую, прекрасную на мировой уровень.-Украина пытается сейчас себе политически присвоить многих композиторов: Бортнянского, Веделя, Березовского, Гулака-Артемовского, хотя все они жили в Петербурге и творили как на Украине, так и в России. Насколько это важно для мировой культуры? Зачем это делается?- Это позор – пытаться разорвать эти связи, пытаться отобрать Чайковского, даже попытки сделать его сугубо украинским композитором. Это было невозможно, и они это поняли, и теперь у них стадия отторжения. Понимаете, его нельзя отделить, у нас общая культура, а они пытаются, и он очень мешает им.Как в американской классической музыке, основоположник – Джордж Гершвин, выходец из Одессы. Белый эмигрант, который присвоил себе джазовую негритянскую музыку, вынес ее на мировую классическую сцену, но никто же не пытается "отменить" эту музыку или сказать, что она "колониальная", - обвинение, которое кидают Чайковскому.Еще один пример – Шопен, великий польский композитор. У него фамилия французская и он всю сознательную жизнь прожил в Париже, но во Франции никому не приходит в голову называть его французским композитором, потому что он то, - что он писал. Это какая-то шизофрения, они одновременно признают украинские корни Чайковского, и "отменяют" его.- Во всех украинских консерваториях – в Одессе, Харькове, Днепропетровске, Львове, в училищах сейчас запретили студентам выпускных курсов брать в программу произведения русских композиторов, писать у них дипломные работы. Из учебной программы училищ вычеркивают Прокофьева и "Могучую кучку", как Вы считаете, что это будет за программа?- Смотрите, как интересно получается. Прокофьева, который родился в Донбассе, его даже за уши не притянешь к "украинству", его никто не трогали и не пытались забрать. Его игнорировали и когда был большой юбилей, его на Украине не праздновали, хотя он действительно огромная мировая величина.Что касается "отмены", недавно был итальянский скрипичный конкурс, на него сначала не пустили российских артистов, а в финале сказали, что нельзя исполнять произведения русских и советских авторов. То есть, под одну гребенку попал не только великий концерт Чайковского или Глазунова, но и Хачатуряна (Арам Хачатурян - армянский советский композитор – ред.). А ведь это самые популярные скрипичные концерты.- Вы когда-нибудь встречали, возможно, в последнее время такое отношение к украинской музыке или, в целом, украинской культуре в России?- Да боже упаси! Такого просто быть не может. Сильвестрова исполняют спокойно, в сольных концертах, это происходит без всяких особых событий, без привлечения внимания. Это не что-то из ряда вон выходящее. На вокальных конкурсах, естественно, исполняются украинские романсы, так как это золотой фонд, педагогический репертуар для певцов.С другой стороны, я в России иногда слышу обвинения Чайковского в империализме, что у него везде "Боже, царя храни", "Евгений Онегин" - это ужасно, это отбеливание барщины, хотя, тут и Пушкину достается, конечно.А на Украине они все время говорят "десоветизация", а по сути идут по пути самых больших перегибов. Смотрите, что, например, делали с Чайковским. В его увертюре "Сербско-русский марш", написанной к войне, есть простые сербские песни, простые сербские марши, это, что называется, пропагандистская музыка. И вот, там звучит "Боже, царя храни" - в советское время, его вырезали, делали Чайковскому операцию и заменяли чем-нибудь, Глинкой, например. Вот они и делают тоже самое.- Валентина, как Вы считаете, чем эта история в Киеве грозит ректору академии и неравнодушным студентам?- Это, конечно, будет очень плохо: люди имели смелость защитить, и, конечно, на них будут давить. Можно только пожелать им удачи и держаться. Конечно, будут и угрозы, и тяжело будет найти работу. Хотя, и в нынешнем состоянии, после Майдана, на Украине очень тяжело найти работу классическому музыканту. Потому что, когда деньги идут на войну, деньги на искусство не тратятся.Я знаю по своим знакомым, соученикам, многие из них уехали, или им пришлось заниматься совершенно пропагандистским искусством, делать какие-то парафразы на "Ще не вмерла" (гимн Украины, композитор – Михаил Вербицкий – ред.), и все прочее. Я никогда не буду спрашивать, делали ли они это по зову сердца, или им нужно было зарабатывать деньги на хлеб. Но я видела действительно очень талантливых людей и мне было жалко, что они размениваются на это.* Деятельность организации запрещена в РФ.

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, валентина лисица, музыка, петр ильич чайковский