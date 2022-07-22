Пианистка Лисица рассказала, что может ждать студентов киевской консерватории - 22.07.2022 Украина.ру
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Пианистка Лисица рассказала, что может ждать студентов киевской консерватории
Пианистка Лисица рассказала, что может ждать студентов киевской консерватории - 22.07.2022 Украина.ру
Пианистка Лисица рассказала, что может ждать студентов киевской консерватории
Пианистка Валентина Лисица считает, что у коллектива киевской музыкальной академии, вступившихся за имя Петра Чайковского в названии учебного заведения, могут быть проблемы с трудоустройством. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T18:30
2022-07-22T18:30
новости
валентина лисица
консерватории
пианистка
музыкант
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Националистически настроенные активисты многократно требовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты настояли на обратном."Это, конечно, будет очень плохо: люди имели смелость защитить, и, конечно, на них будут давить. Можно только пожелать им удачи и держаться", - считает Лисица.По ее мнению, им могут поступать угрозы и возникнут проблемы с устройством на работу.Кроме того, добавила пианистка, в послемайданной Украине академическому музыканту и без того очень трудно найти работу.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, валентина лисица, консерватории, пианистка, музыкант

Пианистка Лисица рассказала, что может ждать студентов киевской консерватории

18:30 22.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Nick GrapsyНациональная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского
Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© commons.wikimedia.org / Nick Grapsy
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Пианистка Валентина Лисица считает, что у коллектива киевской музыкальной академии, вступившихся за имя Петра Чайковского в названии учебного заведения, могут быть проблемы с трудоустройством. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру
Националистически настроенные активисты многократно требовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты настояли на обратном.
"Это, конечно, будет очень плохо: люди имели смелость защитить, и, конечно, на них будут давить. Можно только пожелать им удачи и держаться", - считает Лисица.
По ее мнению, им могут поступать угрозы и возникнут проблемы с устройством на работу.
Кроме того, добавила пианистка, в послемайданной Украине академическому музыканту и без того очень трудно найти работу.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовостиВалентина Лисицаконсерваториипианисткамузыкант
 
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