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Пианистка Лисица рассказала, что может ждать студентов киевской консерватории

Пианистка Лисица рассказала, что может ждать студентов киевской консерватории - 22.07.2022 Украина.ру

Пианистка Лисица рассказала, что может ждать студентов киевской консерватории

Пианистка Валентина Лисица считает, что у коллектива киевской музыкальной академии, вступившихся за имя Петра Чайковского в названии учебного заведения, могут быть проблемы с трудоустройством. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T18:30

2022-07-22T18:30

2022-07-22T18:30

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валентина лисица

консерватории

пианистка

музыкант

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Националистически настроенные активисты многократно требовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты настояли на обратном."Это, конечно, будет очень плохо: люди имели смелость защитить, и, конечно, на них будут давить. Можно только пожелать им удачи и держаться", - считает Лисица.По ее мнению, им могут поступать угрозы и возникнут проблемы с устройством на работу.Кроме того, добавила пианистка, в послемайданной Украине академическому музыканту и без того очень трудно найти работу.Полный текст интервью читайте здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валентина лисица, консерватории, пианистка, музыкант