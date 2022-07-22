https://ukraina.ru/20220722/1036773558.html
"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло
"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло - 22.07.2022 Украина.ру
"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 июля на брифинге ведомства отчитался об успехах российской армии
2022-07-22T13:02
2022-07-22T13:02
2022-07-22T13:02
минобороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/59/1033545980_0:0:1671:940_1920x0_80_0_0_c604bdc5d6a8a63024dc12e7da53c461.jpg
"С 5 по 20 июля на Украине были уничтожены 4 пусковых установки HIMARS и одна транспортно-заряжающая машина. Уничтожен пункт дислокации нацформирования "Чёрная сотня", развернутого в школе Краматорска, ликвидировано до 300 националистов", - сказал он.Конашенков добавил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ."Поражены до 30 человек личного состава, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, свыше 2 000 снарядов для РСЗО "Град", около 1 000 снарядов для гаубиц "Акация"", - поделился он.Генерал-лейтенант также отметил, что оперативно-тактическая авиация России уничтожила пусковую установку "Бук-М1".Ранее в Минобороны РФ отмечали, что следующей целью спецоперации после окончательного освобождения Донбасса станет юг Украины с выходом к Приднестровью.
https://ukraina.ru/20220715/vinnitsa-1036462299.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/59/1033545980_138:0:1558:1065_1920x0_80_0_0_8eced85a37dbe96ae9ca84d4f16565c5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
минобороны рф, новости
"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 июля на брифинге ведомства отчитался об успехах российской армии
"С 5 по 20 июля на Украине были уничтожены 4 пусковых установки HIMARS и одна транспортно-заряжающая машина. Уничтожен пункт дислокации нацформирования "Чёрная сотня", развернутого в школе Краматорска, ликвидировано до 300 националистов", - сказал он.
Конашенков добавил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
"Поражены до 30 человек личного состава, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, свыше 2 000 снарядов для РСЗО "Град", около 1 000 снарядов для гаубиц "Акация"", - поделился он.
Генерал-лейтенант также отметил, что оперативно-тактическая авиация России уничтожила пусковую установку "Бук-М1".
"За сутки сбиты 12 беспилотников украинских националистов", - подытожил представитель ведомства.
Ранее в Минобороны РФ отмечали, что следующей целью спецоперации после окончательного освобождения Донбасса станет юг Украины с выходом к Приднестровью.