"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло - 22.07.2022 Украина.ру
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"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло
"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло - 22.07.2022 Украина.ру
"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 июля на брифинге ведомства отчитался об успехах российской армии
2022-07-22T13:02
2022-07-22T13:02
минобороны рф
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"С 5 по 20 июля на Украине были уничтожены 4 пусковых установки HIMARS и одна транспортно-заряжающая машина. Уничтожен пункт дислокации нацформирования "Чёрная сотня", развернутого в школе Краматорска, ликвидировано до 300 националистов", - сказал он.Конашенков добавил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ."Поражены до 30 человек личного состава, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, свыше 2 000 снарядов для РСЗО "Град", около 1 000 снарядов для гаубиц "Акация"", - поделился он.Генерал-лейтенант также отметил, что оперативно-тактическая авиация России уничтожила пусковую установку "Бук-М1".Ранее в Минобороны РФ отмечали, что следующей целью спецоперации после окончательного освобождения Донбасса станет юг Украины с выходом к Приднестровью.
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минобороны рф, новости

"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло

13:02 22.07.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 июля на брифинге ведомства отчитался об успехах российской армии
"С 5 по 20 июля на Украине были уничтожены 4 пусковых установки HIMARS и одна транспортно-заряжающая машина. Уничтожен пункт дислокации нацформирования "Чёрная сотня", развернутого в школе Краматорска, ликвидировано до 300 националистов", - сказал он.
Конашенков добавил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
"Поражены до 30 человек личного состава, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, свыше 2 000 снарядов для РСЗО "Град", около 1 000 снарядов для гаубиц "Акация"", - поделился он.
Генерал-лейтенант также отметил, что оперативно-тактическая авиация России уничтожила пусковую установку "Бук-М1".

"За сутки сбиты 12 беспилотников украинских националистов", - подытожил представитель ведомства.

Ранее в Минобороны РФ отмечали, что следующей целью спецоперации после окончательного освобождения Донбасса станет юг Украины с выходом к Приднестровью.
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