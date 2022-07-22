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"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло

"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло - 22.07.2022 Украина.ру

"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 июля на брифинге ведомства отчитался об успехах российской армии

2022-07-22T13:02

2022-07-22T13:02

2022-07-22T13:02

минобороны рф

новости

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"С 5 по 20 июля на Украине были уничтожены 4 пусковых установки HIMARS и одна транспортно-заряжающая машина. Уничтожен пункт дислокации нацформирования "Чёрная сотня", развернутого в школе Краматорска, ликвидировано до 300 националистов", - сказал он.Конашенков добавил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ."Поражены до 30 человек личного состава, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, свыше 2 000 снарядов для РСЗО "Град", около 1 000 снарядов для гаубиц "Акация"", - поделился он.Генерал-лейтенант также отметил, что оперативно-тактическая авиация России уничтожила пусковую установку "Бук-М1".Ранее в Минобороны РФ отмечали, что следующей целью спецоперации после окончательного освобождения Донбасса станет юг Украины с выходом к Приднестровью.

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