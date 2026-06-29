https://ukraina.ru/20260629/delo-v-putine-vyyasnilos-pochemu-tramp-rezko-vstal-na-storonu-ukrainy-i-es-1080793330.html
Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС
Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС - 29.06.2026 Украина.ру
Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС
На саммите G7 в Эвиане случился "разворот Трампа над Анкориджем". Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T22:18
2026-06-29T22:18
2026-06-29T22:18
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Политики в ЕС и Киеве уже открыли шампанское: мол, Америка с нами, а России каюк. Кремль лишь усмехнулся. Президент России Владимир Путин назвал Трампа "опытным политиком, который знает, что делает". И не ошибся."Секрет прост, - сказано в публикации. - Прямо перед саммитом Европа проголосовала за "Тёрнберрийское соглашение" — экономическое самоубийство. Теперь весь экспорт в США — под 15% пошлины, а на сталь — 50%. ЕС обязался купить американских энергоносителей на 750 млрд и вложить 600 млрд в экономику США". В итоге промпроизводство в Европе рухнет на 11–15%, Германия окажется в глубокой яме. Трамп же за эти щедрые "откаты" сказал пару тёплых слов о поддержке Украины. На словах - поддержал, а по факту — денег и оружия не дал. При этом переговоры с Москвой продолжатся. "Трамп — не политик, а бизнесмен. И для него это лишь сделка. Иллюзий быть не должно", - резюмировали авторы тг-канала. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, россия, украина.ру, бывший ссср
Новости, Европа, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, Россия, Украина.ру, бывший СССР
Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС
На саммите G7 в Эвиане случился "разворот Трампа над Анкориджем". Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Политики в ЕС и Киеве уже открыли шампанское: мол, Америка с нами, а России каюк. Кремль лишь усмехнулся.
Президент России Владимир Путин назвал Трампа "опытным политиком, который знает, что делает". И не ошибся.
"Секрет прост, - сказано в публикации. - Прямо перед саммитом Европа проголосовала за "Тёрнберрийское соглашение" — экономическое самоубийство. Теперь весь экспорт в США — под 15% пошлины, а на сталь — 50%. ЕС обязался купить американских энергоносителей на 750 млрд и вложить 600 млрд в экономику США".
В итоге промпроизводство в Европе рухнет на 11–15%, Германия окажется в глубокой яме. Трамп же за эти щедрые "откаты" сказал пару тёплых слов о поддержке Украины.
На словах - поддержал, а по факту — денег и оружия не дал. При этом переговоры с Москвой продолжатся.
"Трамп — не политик, а бизнесмен. И для него это лишь сделка. Иллюзий быть не должно", - резюмировали авторы тг-канала.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.