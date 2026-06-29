Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС - 29.06.2026 Украина.ру
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Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС
Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС - 29.06.2026 Украина.ру
Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС
На саммите G7 в Эвиане случился "разворот Трампа над Анкориджем". Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T22:18
2026-06-29T22:18
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Политики в ЕС и Киеве уже открыли шампанское: мол, Америка с нами, а России каюк. Кремль лишь усмехнулся. Президент России Владимир Путин назвал Трампа "опытным политиком, который знает, что делает". И не ошибся."Секрет прост, - сказано в публикации. - Прямо перед саммитом Европа проголосовала за "Тёрнберрийское соглашение" — экономическое самоубийство. Теперь весь экспорт в США — под 15% пошлины, а на сталь — 50%. ЕС обязался купить американских энергоносителей на 750 млрд и вложить 600 млрд в экономику США". В итоге промпроизводство в Европе рухнет на 11–15%, Германия окажется в глубокой яме. Трамп же за эти щедрые "откаты" сказал пару тёплых слов о поддержке Украины. На словах - поддержал, а по факту — денег и оружия не дал. При этом переговоры с Москвой продолжатся. "Трамп — не политик, а бизнесмен. И для него это лишь сделка. Иллюзий быть не должно", - резюмировали авторы тг-канала. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, европа, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, россия, украина.ру, бывший ссср
Новости, Европа, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, Россия, Украина.ру, бывший СССР

Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС

22:18 29.06.2026
 
© AP / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP / Alex Brandon
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На саммите G7 в Эвиане случился "разворот Трампа над Анкориджем". Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Политики в ЕС и Киеве уже открыли шампанское: мол, Америка с нами, а России каюк. Кремль лишь усмехнулся.
Президент России Владимир Путин назвал Трампа "опытным политиком, который знает, что делает". И не ошибся.

"Секрет прост, - сказано в публикации. - Прямо перед саммитом Европа проголосовала за "Тёрнберрийское соглашение" — экономическое самоубийство. Теперь весь экспорт в США — под 15% пошлины, а на сталь — 50%. ЕС обязался купить американских энергоносителей на 750 млрд и вложить 600 млрд в экономику США".
В итоге промпроизводство в Европе рухнет на 11–15%, Германия окажется в глубокой яме. Трамп же за эти щедрые "откаты" сказал пару тёплых слов о поддержке Украины.
На словах - поддержал, а по факту — денег и оружия не дал. При этом переговоры с Москвой продолжатся.
"Трамп — не политик, а бизнесмен. И для него это лишь сделка. Иллюзий быть не должно", - резюмировали авторы тг-канала.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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