https://ukraina.ru/20260629/delo-v-putine-vyyasnilos-pochemu-tramp-rezko-vstal-na-storonu-ukrainy-i-es-1080793330.html

Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС

Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС - 29.06.2026 Украина.ру

Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС

На саммите G7 в Эвиане случился "разворот Трампа над Анкориджем". Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T22:18

2026-06-29T22:18

2026-06-29T22:18

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Политики в ЕС и Киеве уже открыли шампанское: мол, Америка с нами, а России каюк. Кремль лишь усмехнулся. Президент России Владимир Путин назвал Трампа "опытным политиком, который знает, что делает". И не ошибся."Секрет прост, - сказано в публикации. - Прямо перед саммитом Европа проголосовала за "Тёрнберрийское соглашение" — экономическое самоубийство. Теперь весь экспорт в США — под 15% пошлины, а на сталь — 50%. ЕС обязался купить американских энергоносителей на 750 млрд и вложить 600 млрд в экономику США". В итоге промпроизводство в Европе рухнет на 11–15%, Германия окажется в глубокой яме. Трамп же за эти щедрые "откаты" сказал пару тёплых слов о поддержке Украины. На словах - поддержал, а по факту — денег и оружия не дал. При этом переговоры с Москвой продолжатся. "Трамп — не политик, а бизнесмен. И для него это лишь сделка. Иллюзий быть не должно", - резюмировали авторы тг-канала. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, европа, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, россия, украина.ру, бывший ссср