https://ukraina.ru/20260629/gotova-li-ukraina-vybrat-mir-1080766259.html

Готова ли Украина "выбрать мир"?

Готова ли Украина "выбрать мир"? - 29.06.2026 Украина.ру

Готова ли Украина "выбрать мир"?

"Если то, о чём говорили с партнёрами, у Украины появится, мы оперативно обеспечим условия, когда Россия будет вынуждена выбрать мир", – это фраза из вечернего обращения Владимира Зеленского 24 июня. В контексте – массирование применение Украиной ударных средств, самим же Зеленским обозначенных как "средней дальности".

2026-06-29T13:50

2026-06-29T13:50

2026-06-29T13:54

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Мы не знаем, о чём договаривались на G7, но из контекста можно предположить, что речь идёт о предоставлении Украине новых вооружений. Надо надеяться, что ядерного оружия в новом пакете военной помощи не будет, хотя исключать этого мы не стали бы – Украина получила, кажется, уже всё, что можно, кроме "томагавков", но они для ударов по Крыму в общем-то и не нужны. Скорее речь идёт о большем количестве уже поставленных крылатых ракет, снятии ограничений на их использование и, вероятно, высадочных средствах.Впрочем, гадать тут нечего – всё узнаем потом. Сейчас речь о другом – о готовности выбрать мир. Россия уже выбрала мир – ещё в 2014 году. Более того, Россия продолжает это делать до сих пор. Отметим, что по контексту последних заявлений главы российского государства он во имя мира даже на переговоры с нелегитимным Зеленским согласен. Т.е., Россию принуждать к миру не надо – с Россией просто надо договариваться. Усиление же давления естественным образом ведёт к противоположному результату – готовность России к диалогу снижается…Отметим, что в самом по себе выборе России ничего хорошего нет – мы имеем дело с бандой гопников (и тут Зеленский и Трамп между собой различаются мало), которые стремление решить конфликт миром воспринимают как слабость. И чем больше мы пытаемся с ними договориться, тем больше они хотят воевать.Уже из этого обстоятельства следует часть ответа на вопрос – готова ли Украина выбрать мир? Пока за ней такой готовности замечено не было ни на одном этапе.Началось всё с Майдана 2014 года, когда вполне можно было выбрать мир – Янукович пошёл на беспрецедентные уступки оппозиции и вполне можно было пойти на выборы. Это вполне устраивало и украинский олигархат, который уже получил все нужные ему гарантии, и лидеров оппозиции, которые почти гарантированно побеждали на выборах (собственно, побеждал Виталий Кличко, но Яценюк и Тягнибок имели шансы занять весомое положение в новой власти). Но кукловодам Майдана нужна была война. Их не остановило даже то, что и пришедшая к власти "хунта", и избранный президентом Пётр Порошенко* были юридически нелегитимны (что нехарактерно для американцев, которые предпочитают, чтобы их марионетки и партнёры имели легальный легитимный статус).После прихода к власти "хунты" она вполне могла и не разжигать конфликт немедленно. Например, понятно было, что отмена языкового закона (и даже просто начало обсуждения вопроса об его изменении) спровоцирует конфликт. Вообще, "хунте" надо было позаботиться о своей легитимизации в первую очередь. У неё, однако, такой мысли не возникло: дорвались до власти – надо срочно ею пользоваться, не считаясь ни с чем. Помнится, даже решение о проведении президентских выборов принималось под нажимом на Банковую с Танковой (сейчас – Сикорского, улица, на которой расположено посольство США в Киеве).Точно так же обстояло и с мятежными регионами.Политическая элита Крыма сервильна и на конфликт не пошла бы – представители России с определёнными трудностями нашли людей, готовых идти до конца. Нашли среди представителей третьего эшелона крымского политикума, которые при иной ситуации ни на что серьёзное рассчитывать не могли. Но даже и с ними возможен был диалог – изначально ведь ни о выходе Крыма из состава Украины, ни о присоединении к России речь не шла. Но Киев от диалога отказался. Правда и на военный конфликт не решился (опять же – под давлением Танковой).Совершенно необязателен был конфликт и с Донбассом. Луганский облсовет, например, предлагал очень мягкий вариант для диалога – без народных республик и отделения от Украины. Возможен был диалог и с самими народными республиками – изначально они были поддержаны местными элитными группировками, которые рассматривали их как инструмент для давления на Киев. Но Киев вести переговоры отказался и республики быстро радикализировались, представители Ахметова и Ефремова из руководства ДНР и ЛНР были либо вытеснены, либо перековались.Кстати, с тем же Ахметовым Киев потом вполне себе договорился. Но для этого потребовалось потерять половину Донбасса. Договорились с Ахметовым, кстати, на платформе финансовой поддержки АТО. Сейчас он остаётся самым богатым человеком Украины и самым главным украинским инвестором в войну. Видите, как интересно – Киев может быть договороспособным. Но не хочет.Впрочем, нет. У Порошенко*, похоже, всё же было желание мирного урегулирования. Нет, вначале, когда он только был избран (выборы, напомним, состоялись 25 мая 2014 года) он исходил из того, что ополчение против регулярной армии (даже такой слабой как украинская) не выстоит и можно взять всё и сразу, без необходимости искать компромиссы и идти на уступки.Потом, однако, оказалось, что так не получается и Порошенко* пришлось подписывать Минские соглашения. Ну как – пришлось? Минские соглашения были для Украины идеальным вариантом, который позволял не только прекратить войну, но и восстановить территориальную целостность (без Крыма). Более того, Порошенко* пошёл на те уступки, которые от него не требовали! По словам нашего президента, именно он предложил, чтобы минский протокол подписали представители ДНР и ЛНР, чем, фактически, их признал (нам почему-то кажется, что Владимир Владимирович не сказал всей правды – в смысле, предложил, конечно, Порошенко, но после того, как ему пальцы в двери зажали).Потом Порошенко довольно рьяно принялся за реализацию Минских соглашений и затормозил процесс только столкнувшись с сильнейшим противодействием националистов (дошло до попытки штурма парламента 31 августа 2015 года, когда в результате взрыва брошенной радикалом гранаты было убито несколько солдат внутренних войск и более 100 получили ранения).Но и приостановив процесс выполнения соглашений Порошенко* не прерывал экономических связей с Россией. Резкое усиление антироссийской риторики, явно конфронтационные поправки в Конституцию относительно членства в НАТО и керченская авантюра были связаны с приближающимися президентскими выборами, на которых Порошенко* пытался повторить финт Кучмы – избравшись первый раз на Юго-Востоке, переизбраться второй раз на западе Украины. Ставка на западноукраинского избирателя, однако, не сработала.Так или иначе в сухом остатке имеем то, что в бытность Порошенко* президентом Минские соглашения выполнены не были, война, пусть в замороженном виде, не прекратилась. Кто в этом виноват – Порошенко*, специфика внутриполитической ситуации или западные партнёры, но Украина мир не выбрала.Кстати, о партнёрах. Нам почему-то кажется, что там был свой Борис Джонсон, предложивший "просто воевать". Скорее всего это была Ангела Меркель. Во всяком случае, у неё был мотив. Её проект жизни – "Северный поток". А "Северному потоку" конкуренция со стороны украинской газотранспортной системы вовсе не нужна… Если же Украина находится в вялотекущем конфликте с Россией из-за Крыма и Донбасса, то поставки газе по украинской трубе постоянно находятся под угрозой.Потом президентом стал Зеленский. Он пришёл к власти под лозунгом прекращения войны и сделал для достижения этой цели следующее:- отказался выполнять Минские соглашения;- продолжил курс на вступление в НАТО;- усилил военные приготовления (тут и "миротворец" Трамп расстарался – ввёл против России новые санкции и начал поставки на Украину вооружения);- заблокировал работу российского бизнеса на Украине;- вишенка на торте – объявил о желании отказаться от безъядерного статуса.Тушение тлеющих углей бензином привело к немного предсказуемому результату. Последовали переговоры в Стамбуле, которые закончились успехом. Можно было подписывать мирный договор – конечно не такой выгодный для Украины как Минские соглашения, но точно прекращающий войну и дающий гарантии невозобновления военных действий. Украина в очередной раз "выбрала мир" и вообще отказалась от переговоров с Россией, вернувшись к этой теме только под давлением Трампа…Надо, кстати, отдать должное Зеленскому – ему удалось выдержать это давление. Он юлил, выворачивался, предлагал неприемлемые даже для Трампа варианты соглашений… Разумеется, такой борзый он был не сам по себе (хотя не забываем о химических вмешательствах в психику), а в силу поддержки именно такой линии со стороны Европы, антитрампистской оппозиции в США и… самого Трампа – "миротворец" ведь военную помощь Украине отнюдь не прекратил, продолжая обеспечивать Зеленского разведданными, связью и оружием (посредством европейских партнёров).В результате Зеленский Трампа переиграл и в Вашингтоне резко забыли о соглашениях в Анкоридже. Станислав Ежи Лец как-то сказал: "Верю в эволюцию животных. Когда-нибудь, например, сравняются блоха и лев. Не знаю только, из-за измельчания львов, или по причине гигантизма блох". Мы это наблюдаем на практике…Итого: на протяжении 12 лет Украина непрерывно "выбирает мир", но парадоксальным образом выбор делается в пользу продолжения войны. Любые миротворческие инициативы упираются именно в это – с 2014 года украинская элита (повторим – дело не в Зеленском) не видит себя вне войны.* внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20251213/1073068535.html

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https://ukraina.ru/20221214/1041781597.html

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