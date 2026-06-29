https://ukraina.ru/20260629/nu-chto-skazat-master-kiselev-o-tom-kak-zelenskiy-ogreb-problemy-na-rovnom-meste-1080774943.html

"Ну что сказать? Мастер": Киселев о том, как Зеленский "огреб" проблемы на ровном месте

"Ну что сказать? Мастер": Киселев о том, как Зеленский "огреб" проблемы на ровном месте - 29.06.2026 Украина.ру

"Ну что сказать? Мастер": Киселев о том, как Зеленский "огреб" проблемы на ровном месте

В отношениях Украины и Польши сейчас большие проблемы. Устроил их на ровном месте сам Владимир Зеленский. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-06-29T15:05

2026-06-29T15:05

2026-06-29T15:05

эксклюзив

украина

польша

владимир зеленский

киселев

украина.ру

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Между Украиной и Польшей раскочегаривается стремительно и с обеих сторон. Всё началось с торжественного перезахоронения в Киеве привезённых из Европы костей гитлеровского приспешника Андрея Мельника, рассказал Киселев.Переклинило же Варшаву на присвоение Владимиром Зеленским одному из подразделений ВСУ имени "героев УПА*". УПА - Украинская повстанческая армия, которая в годы Второй мировой "отличилась" зверствами в отношении поляков на Волыне.По разным подсчётам, в ходе Волынской резни погибли от 100 до 150 тыс. поляков, включая женщин и грудных младенцев. Зеленскому дали неделю на исправление, а потом президент Польши Кароль Навроцкий своим указом лишил его высшей польской награды — ордена Белого орла.В ответ Зеленский повёл себя откровенно по-хамски. Словно желая нанести намеренное оскорбление, он отправил в Варшаву орден Белого орла по почте, словно это малоценный сувенир-безделушка с блошиного рынка. Вдобавок экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко** в знак солидарности отказались и от своих "Белых орлов".Дабы не оставаться в долгу, поляки ответили тем же. Список открыл экс-премьер Польши, а ныне лидер оппозиции Ярослав Качинский, что на днях заявил об отказе от украинского ордена Ярослава Мудрого. К радости поляков, европейская пресса подхватила тему.Издание Myslpolska: "Многие европейские СМИ наверняка просветили [свои аудитории насчёт того], чем был и остаётся сегодня украинский шовинизм, [известный] под брендом ОУН*-УПА. Немцы, французы и англичане впервые услышали об убитых младенцах, детях, женщинах и стариках. Услышали о топорах, вилах, цепях, ножах не как о [реквизитах из арсенала] русских пропагандистов, а как об инструментах насаждения украинского шовинизма".И та же Myslpolska вожделенно расцарапывает рану, нанесённую киевским бандеровским режимом:"И неважно, что поляки первыми протянули руку помощи, открыли свои сердца [и души] украинскому народу. Неважно, что мы безвозмездно передали [Киеву] огромное количество военной техники, оказали ему помощь на сотни миллиардов злотых, неважно, что у нас нашли кров миллионы украинцев. Неважно, что в последние годы наша власть к украинцам в Польше относилась лучше, чем к нам, полякам. Важно, что мы имели наглость выступить против прославления Украиной палачей нашего народа".То, как поляки открыли сердца и души, можно оценить и в измеримых величинах, отметил Киселев. Называются цифры. Лишь в 2022–2023 годах правительство Польши потратило на помощь Украине и её гражданам, проживающим в Польше, 106 млрд злотых, что в долларах почти 29 млрд. Это мировой рекорд по доле от ВВП — на круг 3,5%.Ещё одна цифра - 90% западной военной техники на Украину идёт транзитом через Польшу. В Киеве решение Варшавы лишить Зеленского ордена Белого орла называют незрелым. Это оценка главы президентского офиса Кирилла Буданова***. Обвинить поляков в незрелости - задеть польскую спесь за живое. Такое там не прощают.Ответные меры предлагаются радикальные.Myslpolska: "Следует <…> взять под контроль <…> Союз украинцев в Польше и другие [действующие на нашей территории] украинские организации. Необходимо проникать в украинские эмигрантские круги и немедленно выдворять из Польши [даже не обвиняемых, а просто] подозреваемых в шовинистских настроениях, контактах с националистическими и милитаристскими организациями на Украине <…>, в работе на украинские спецслужбы".Чтобы понять, сколь раскалено сейчас польское общество, нужно услышать следующее: сосредоточить ненависть к Украине поможет улучшение отношений с Россией.Myslpolska: "<…> Мы не можем позволить себе иметь двух врагов одновременно. По собственной истории мы прекрасно помним, что такая стратегия каждый раз приводила нас к поражению. Поэтому, если Украина настаивает на том, чтобы иметь Польшу своим врагом, у нас нет выбора. Нам нужно улучшить наши отношения с Россией. Речь идёт, конечно, не об отказе от наших союзнических обязательств, а лишь о восстановлении элементарных отношений и прекращении абсурдных и не имеющих никакого практического смысла жестов враждебности".Приятно хотя бы то, что жесты враждебности в отношении России Myslpolska откровенно называют абсурдными и не имеющими никакого практического смысла, отметил Киселев. Ну а что сам Зеленский? Со свойственной ему безнаказанной наглостью он заявляет, что Польша самим своим существованием обязана Украине."Без Украины Польшу никто не сможет защитить. Это просто невозможно. Если не будет Украины, которая защищает Польшу, то и Польши больше не будет", - сказал недавно глава киевского режима.По словам Киселева, поляки почему-то считают ровно наоборот. Они спасители Украины, а Киев платит им чёрной неблагодарностью.Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак: "Суть дела - в преднамеренном оскорблении со стороны украинского лидера народа, который за последние четыре года оказался лучшим другом Украины. Не чтут убийц предков тех, кто протянул тебе руку помощи, когда речь шла о жизни и смерти. Когда тебе предлагают руку помощи, ты хватаешь её с готовностью, а потом не оскорбляешь помогающего".Тема буквально захлестнула польское общество. В стране волна бытового насилия в отношении украинских эмигрантов, а трибуна польского Сейма раскалена от гнева.Депутат польского Сейма Михал Москал: "Если одна страна ничего не делает или действует в противоположном направлении, если она считает, что её историей должны быть убийства детей, если она героизирует Бандеру, то мы имеем право не строить с такой Украиной дружеских отношений, и мы их не будем строить. Для такой Украины нет места в западной цивилизации, нет места в Европейском союзе, нет места в НАТО".Ещё в марте 2022 года экс-депутат Верховной Рады Илья Кива опубликовал в своём телеграм-канале скриншот карты из эфира польского телеканала, на которой в составе Польши были обозначены Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская и Тернопольская области Украины.Мыслишка о воссоединении с пятью "западенскими" регионами, отметил Киселев, давно погуливает в головах поляков. Если отношения сейчас таковы, то остаются ли сдерживающие центры? Во всяком случае, украинский нацизм Украину уж точно не сделает счастливой.Экс-премьер Польши Лешек Миллер говорит об этом так: "Зеленский испортил отношения. Зеленский не собирается их восстанавливать. Украина продолжает следовать так называемым бандеровским курсом, и всё это плохо закончится для Украины. Украина проиграет войну России, а затем произойдёт полная смена политического руководства Украины".Ну, как-то так. Как говорится, на ровном месте Зеленский огрёб проблемы. Ну что сказать? Мастер, резюмировал Киселев.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее по теме - в материале Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад".

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эксклюзив, украина, польша, владимир зеленский, киселев, украина.ру