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МИД РФ оценил русофобские планы НАТО и киевского режима

МИД РФ оценил русофобские планы НАТО и киевского режима - 29.06.2026 Украина.ру

МИД РФ оценил русофобские планы НАТО и киевского режима

Антироссийские планы НАТО и Киева прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T21:49

2026-06-29T21:49

2026-06-29T21:49

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Основные тезисы: 🟥 НАТО совместно с Киевом готовится создать оружие для поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны;🟥 Киев наращивает попытки столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией, чтобы спасти свое отчаянное положение;🟥 Безрассудство НАТО и Киева дает военным в РФ основание усилить внимание к предприятиям, производящим применяемое против России оружие;🟥 НАТО утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска на пути превращения Украины в испытательный полигон.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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