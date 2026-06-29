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МИД РФ оценил русофобские планы НАТО и киевского режима
МИД РФ оценил русофобские планы НАТО и киевского режима - 29.06.2026 Украина.ру
МИД РФ оценил русофобские планы НАТО и киевского режима
Антироссийские планы НАТО и Киева прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T21:49
2026-06-29T21:49
2026-06-29T21:49
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Основные тезисы: 🟥 НАТО совместно с Киевом готовится создать оружие для поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны;🟥 Киев наращивает попытки столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией, чтобы спасти свое отчаянное положение;🟥 Безрассудство НАТО и Киева дает военным в РФ основание усилить внимание к предприятиям, производящим применяемое против России оружие;🟥 НАТО утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска на пути превращения Украины в испытательный полигон.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, украина, мария захарова, нато, украина.ру, мид рф, международные отношения, международная политика, будет ли война с нато, украина-нато, русофобия
Новости, Россия, Киев, Украина, Мария Захарова, НАТО, Украина.ру, МИД РФ, международные отношения, Международная политика, будет ли война с НАТО, Украина-НАТО, Русофобия
МИД РФ оценил русофобские планы НАТО и киевского режима
Антироссийские планы НАТО и Киева прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Основные тезисы:
🟥 НАТО совместно с Киевом готовится создать оружие для поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны;
🟥 Киев наращивает попытки столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией, чтобы спасти свое отчаянное положение;
🟥 Безрассудство НАТО и Киева дает военным в РФ основание усилить внимание к предприятиям, производящим применяемое против России оружие;
🟥 НАТО утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска на пути превращения Украины в испытательный полигон.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.