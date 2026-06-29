В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Новости СВО
© РИА НовостиВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Противовоздушная оборона России отразила атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин;
🟥В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности;
🟥 Введены временные ограничения в аэропорту Краснодара, а также в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.
Вскоре после этого Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах.
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