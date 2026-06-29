В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
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В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Новости СВО
В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Новости СВО
Противовоздушная оборона России отразила атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T23:59
2026-06-29T23:59
спецоперация
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🟥 Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин; 🟥В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности;🟥 Введены временные ограничения в аэропорту Краснодара, а также в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Вскоре после этого Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах.Также в новостях: Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, белгород, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, бпла сегодня, атака бпла
Спецоперация, Белгород, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, БПЛА сегодня, атака БПЛА

В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Новости СВО

23:59 29.06.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости
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Противовоздушная оборона России отразила атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин;
🟥В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности;
🟥 Введены временные ограничения в аэропорту Краснодара, а также в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.
Вскоре после этого Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах.
Также в новостях: Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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