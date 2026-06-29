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В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Новости СВО

В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру

В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Новости СВО

Противовоздушная оборона России отразила атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T23:59

2026-06-29T23:59

2026-06-29T23:59

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🟥 Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин; 🟥В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности;🟥 Введены временные ограничения в аэропорту Краснодара, а также в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Вскоре после этого Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах.Также в новостях: Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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