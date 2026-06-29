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Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы профинансированных РФ

Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы профинансированных РФ - 29.06.2026 Украина.ру

Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы профинансированных РФ

Польские органы госбезопасности раскручивают новый скандал с фигурантами из Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T20:55

2026-06-29T20:55

2026-06-29T20:55

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Агентство внутренней безопасности Польши утверждает, что задержанные девять украинцев и два белоруса имеют связи с Россией и Белоруссией и замешаны в вербовке с 2025 года украинских беженцев для участия в акциях протеста против действий руководства Украины, а средства на это поступали из России.Поводами для таких протестных акций являлись сообщения о коррупционных скандалах и текущих событиях украинской внутренней политики."Иначе и быть не может: коррупцией на Украине надо восхищаться", - заметили авторы тг-канала.Тем временем ФСБ задержала в Запорожской области информатора киевского режимаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир путин, украина.ру, фсб, польша, ес, союзное государство, акции протеста, международная политика