Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы профинансированных РФ - 29.06.2026 Украина.ру
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Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы профинансированных РФ
Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы профинансированных РФ - 29.06.2026 Украина.ру
Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы профинансированных РФ
Польские органы госбезопасности раскручивают новый скандал с фигурантами из Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T20:55
2026-06-29T20:55
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союзное государство
акции протеста
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Агентство внутренней безопасности Польши утверждает, что задержанные девять украинцев и два белоруса имеют связи с Россией и Белоруссией и замешаны в вербовке с 2025 года украинских беженцев для участия в акциях протеста против действий руководства Украины, а средства на это поступали из России.Поводами для таких протестных акций являлись сообщения о коррупционных скандалах и текущих событиях украинской внутренней политики."Иначе и быть не может: коррупцией на Украине надо восхищаться", - заметили авторы тг-канала.Тем временем ФСБ задержала в Запорожской области информатора киевского режимаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир путин, украина.ру, фсб, польша, ес, союзное государство, акции протеста, международная политика
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Украина.ру, ФСБ, Польша, ЕС, Союзное государство, акции протеста, Международная политика

Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы профинансированных РФ

20:55 29.06.2026
 
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Польские органы госбезопасности раскручивают новый скандал с фигурантами из Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Агентство внутренней безопасности Польши утверждает, что задержанные девять украинцев и два белоруса имеют связи с Россией и Белоруссией и замешаны в вербовке с 2025 года украинских беженцев для участия в акциях протеста против действий руководства Украины, а средства на это поступали из России.

Поводами для таких протестных акций являлись сообщения о коррупционных скандалах и текущих событиях украинской внутренней политики.
"Иначе и быть не может: коррупцией на Украине надо восхищаться", - заметили авторы тг-канала.
Тем временем ФСБ задержала в Запорожской области информатора киевского режима
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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