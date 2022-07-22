https://ukraina.ru/20220722/1036761747.html

Игры вокруг зерна. Россия и Украина достигли важного соглашения

Игры вокруг зерна. Россия и Украина достигли важного соглашения - 22.07.2022 Украина.ру

Игры вокруг зерна. Россия и Украина достигли важного соглашения

В пятницу, 22 июля, в 16:30 (и по местному, и по московскому, и по киевскому времени) в стамбульском дворце Долмабахче состоится церемония подписания... Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T10:16

2022-07-22T10:16

2022-07-22T10:16

эксклюзив

зерно

россия

украина

турция

оон

продовольствие

одесса

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В пятницу, 22 июля, в 16:30 (и по местному, и по московскому, и по киевскому времени) в стамбульском дворце Долмабахче состоится церемония подписания 4-стороннего соглашения по зерновому вопросу, в которой примут участие представители России, Украины, а также президент страны-посредника Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, специально прервавший по такому случаю отпуск.Через тернии к хлебуПо итогам 1-го раунда переговоров, состоявшихся 13 июля, стороны договорились о создании в Стамбуле Совместного координационного центра под эгидой ООН и разъехались, чтобы проработать детали и встретиться вновь.О достижении прогресса в решении проблемы с вывозом из заблокированных украинских портов зерна, которое ожидали покупатели, уже внёсшие оплату, говорили и президент РФ Владимир Путин, и его турецкий коллега, и постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд со ссылкой на Гутерриша, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который при этом предупредил, что всё может сорваться в любой момент.Как уточнил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, присутствовали и информационное давление, и попытки политизации зернового вопроса, но процесс не сдвинулся бы с мёртвой точки, если бы стороны оглядывались на это, все они показали конструктивность и готовность решить проблему."Сложности, конечно, были. Причём до последнего момента. Переговоры в этом смысле помогли найти тот самый консенсус, точки соприкосновения. Было очень много вбросов и ложной информации. Я должен сказать, что все стороны, в частности Россия показали очень конструктивный подход", - сказал собеседник агентства.Россия, по словам Путина, изначально ставила вопрос об оформлении договорённости в виде пакета: Москва содействует вывозу украинского зерна, при этом должны быть сняты все ограничения, связанные с экспортными поставками злаковых из России – с этим согласились международные организации, не возражали даже США.Однако в интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал: "Договорились про базовые принципы, в соответствии с которыми будет ввозиться украинское зерно, а когда наша делегация напомнила, давайте ещё туда вторую часть пакета просто обозначим, украинцы категорически отказались. Делегация ООНовцев просто промолчала стыдливо. И вот тут мы послали сигнал генеральному секретарю (ООН – ред.) и сказали, как же так, это же твоя инициатива, ну, вот, давайте сейчас с украинским решим, а потом с российским. Это настолько нечистоплотно, настолько это просто не пристало людям, которые занимаются большой политикой, но это факт".По словам министра, Запад пытался и до сих пор пытается втянуть Антониу Гутерриш в свои игры вокруг зернового вопроса.Вместо того, чтобы занимать нейтральную позицию и приложить реальные усилия для урегулирования этой проблемы, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли на слушаниях в комитете по международным делам Сената США начал рассказывать, как неделей ранее во время встречи просил Лаврова разблокировать порт Одессы для вывоза украинского зерна, в котором так нуждается мир. И это при том, что Россия не блокировала порты, их заминировали сами украинцы, тем самым сделав невозможным экспортные поставки сельскохозяйственной продукции.Анонсируя поездку Гутерриша в Турцию вечером 21 июля, заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак уточнил, что руководитель организации летит для участия в переговорах по вопросам обеспечения доступа на мировой рынок украинских продуктов, а также продовольствия и удобрений из РФ, подчеркнув, что речи о смягчении антироссийских санкциях не идёт, дискуссия касается облегчения торговли продукцией, не подвергнутой ограничительным мерам.Украина ни была бы Украиной, если бы не выдвигала условия для заключения сделки. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко объявил накануне 2-го раунда переговоров, что украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов страны, сильные позиции ВСУ в Чёрном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.План, значит, таковДетали подготовленного соглашения раскрыли источники. Как рассказали собеседники из Анкары, документ под названием "Черноморская инициатива" включает несколько разделов:· о создании координационного центра под эгидой ООН, в работе которого примут участие представители военных и таможни договаривающихся сторон;· о разминировании акватории украинских портов;· о совместном контроле на входах и выходах из портов;· об обеспечении безопасности маршрутов перевозки сельхозпродукции.Турецкая газета Yeni Şafak пишет, что Украина, которая займётся разминированием акватории, будет определять маршруты следования судов с зерном, по предварительной информации, таковых будет 3. Какие именно, сказал депутат Верховной Рады Рустем Умеров, входящий в правительственную делегацию Украины: Одесса, Южный и Черноморск. По словам парламентария, безопасные маршруты были разработаны совместно с военными, а мониторинговая группа под эгидой ООН будет следить, чтобы на судах с зерном не перевозили оружие (такую обеспокоенность выражала российская сторона). Источник РИА Новости сказал, что участники переговоров предоставили Турции гарантии, что договорённости по вывозу украинского зерна не используют в военных целях, что будет отражено в итоговом документе.Турецкий телеканал NTV и американская газета New York Times сообщили, что соглашение предусматривает лишь частичное разминирование украинских портов. Проход судов до международных вод обеспечат украинские флот и береговая охрана, затем передадут управление иностранным лоцманам до Стамбула. За безопасность перевозки сельскохозяйственных грузов по Чёрному морю, уточняет газета Cumhuriyet, будет координационный центр в Стамбуле, в котором на постоянной основе будут работать представители всех 4 сторон, участвовавших в переговорах, на этом варианте изначально настаивала Россия. Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Чёрном море начнёт действовать уже в ближайшие недели.Точки проверки гружёных судов определят совместно РФ и Турция. Что касается проверки сухогрузов, возвращающихся в украинские порты, этот вопрос находился в подвешенном состоянии до самого последнего момента, поскольку Киев выступал категорически против участия в процессе российских представителей, как в итоге удалось урегулировать этот момент, неизвестно, возможно, пишет Cumhuriyet, их будет проводить Турция.Посредником между Москвой и Киевом в рамках достигнутых договорённостей станут ВМС Турции, а процесс экспорта сельскохозяйственной продукции возьмёт под контроль ООН.Как подчеркнул источник РИА Новости, нарушение достигнутых договорённостей приведёт к катастрофе, и стороны переговорного процесса это понимают.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уверен, что в случае решения проблемы с зерном появится хоть небольшая, но надежда на достижение урегулирования в украинском кризисе. Однако лидер ЛДПР, Леонид Слуцкий, принимавший участие в переговорах правительственных делегаций, призвал не обольщаться по этому поводу - достижение договорённостей по экспорту зерна не гарантирует возобновление мирных переговоров Москвы и Киева, но если диалог, сорванный по вине Киева, восстановится, то требования России будут гораздо более жёсткими.

https://ukraina.ru/20220718/1036564886.html

https://ukraina.ru/20220715/1036463770.html

https://ukraina.ru/20220527/1034042599.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, зерно, россия, украина, турция, оон, продовольствие, одесса