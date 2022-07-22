https://ukraina.ru/20220722/1036742733.html
Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать
Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать - 22.07.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать
Если ранее союзные силы вели наступление на одном направлении, а на других шли позиционные бои, то теперь существенно изменилась. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T08:30
2022-07-22T08:30
2022-07-22T08:30
спецоперация
новости
юрий кнутов
наступление
киевский режим
славянск
краматорск
авдеевка
марьинка
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/74/1034307488_0:149:1441:959_1920x0_80_0_0_c1260e0b8b06ad39a08148daffe4cbef.jpg
По его словам, союзные силы оказывают давление на ВСУ на трёх направлениях: Славянск — Краматорск, Авдеевка — Марьинка, и Угледар (с юга на север). Кроме того, российские войска продвигаются в Харьковской области.По его словам, этот новый подход заставляет киевский режим серьёзно нервничать, что и проявляется в его политике террора в отношении мирного населения.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/74/1034307488_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_be6e454964dd578aa113478f35eaf976.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, наступление, киевский режим, славянск, краматорск, авдеевка, марьинка, харьковская область, террор
Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать
Если ранее союзные силы вели наступление на одном направлении, а на других шли позиционные бои, то теперь существенно изменилась. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру