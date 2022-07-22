https://ukraina.ru/20220722/1036742733.html

Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать

Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать - 22.07.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать

Если ранее союзные силы вели наступление на одном направлении, а на других шли позиционные бои, то теперь существенно изменилась. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T08:30

2022-07-22T08:30

2022-07-22T08:30

спецоперация

новости

юрий кнутов

наступление

киевский режим

славянск

краматорск

авдеевка

марьинка

харьковская область

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По его словам, союзные силы оказывают давление на ВСУ на трёх направлениях: Славянск — Краматорск, Авдеевка — Марьинка, и Угледар (с юга на север). Кроме того, российские войска продвигаются в Харьковской области.По его словам, этот новый подход заставляет киевский режим серьёзно нервничать, что и проявляется в его политике террора в отношении мирного населения.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, юрий кнутов, наступление, киевский режим, славянск, краматорск, авдеевка, марьинка, харьковская область, террор