Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать - 22.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220722/1036742733.html
Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать
Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать - 22.07.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать
Если ранее союзные силы вели наступление на одном направлении, а на других шли позиционные бои, то теперь существенно изменилась. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T08:30
2022-07-22T08:30
спецоперация
новости
юрий кнутов
наступление
киевский режим
славянск
краматорск
авдеевка
марьинка
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/74/1034307488_0:149:1441:959_1920x0_80_0_0_c1260e0b8b06ad39a08148daffe4cbef.jpg
По его словам, союзные силы оказывают давление на ВСУ на трёх направлениях: Славянск — Краматорск, Авдеевка — Марьинка, и Угледар (с юга на север). Кроме того, российские войска продвигаются в Харьковской области.По его словам, этот новый подход заставляет киевский режим серьёзно нервничать, что и проявляется в его политике террора в отношении мирного населения.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/74/1034307488_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_be6e454964dd578aa113478f35eaf976.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, юрий кнутов, наступление, киевский режим, славянск, краматорск, авдеевка, марьинка, харьковская область, террор

Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать

08:30 22.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Если ранее союзные силы вели наступление на одном направлении, а на других шли позиционные бои, то теперь существенно изменилась. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, союзные силы оказывают давление на ВСУ на трёх направлениях: Славянск — Краматорск, Авдеевка — Марьинка, и Угледар (с юга на север). Кроме того, российские войска продвигаются в Харьковской области.

Получается, что киевский режим не знает, где будет нанесен главный удар. А может быть, их будет три. В результате он вынужден свои силы не концентрировать на каком-то одном направлении, а по трём-четырём

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, этот новый подход заставляет киевский режим серьёзно нервничать, что и проявляется в его политике террора в отношении мирного населения.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЮрий Кнутовнаступлениекиевский режимСлавянскКраматорскАвдеевкаМарьинкаХарьковская областьтеррор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Кнутов предположил, когда военные попробуют отстранить Зеленского от власти
08:45Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля
08:41Захарова обратила внимание на разницу между заявлениями и реальными шагами ЕС
08:34Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация
08:30Кнутов рассказал, как наступления на нескольких фронтах заставляют Киев нервничать
08:20Турция придумала, как нажиться на отказе Европы от российского газа
08:15Эксперт рассказал, благодаря какой стране Индия независима
08:10Пушков пригрозил Европе последствиями из-за позиции по "Северному потоку-2"
08:00"Тесный союз": Зубец рассказал, как Россия может создать антизападный блок между странами
07:58Европа признала территорию Запорожья частью России — Рогов
07:49Разумков предложил воровать российский газ
07:45Коротченко: Иран может передать России беспилотники тайно
07:37Приднестровье намерено присоединиться к России — глава МИД
07:34"Работа в Польше" и "Вместе с Россией". Как менялась жизнь в Херсонской области
07:30Эксперт объяснил, почему вступление Швеция и Финляндия в НАТО не так важно России
07:26 "Агрессия" как предлог. В Украине урезали права трудящихся, сделав их рабами
07:24Артиллерия Украины и НАТО не превосходит российскую — офицер
07:23Чем воюют в Украине. Знакомьтесь: "Цезарь", он же "Кайзер"
07:17Главное на 22 июля: В России и мире
07:15Эксперт рассказал о значении Антоновского моста для спецоперации
Лента новостейМолния