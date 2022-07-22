https://ukraina.ru/20220722/1036730817.html

Чем воюют в Украине. Знакомьтесь: "Цезарь", он же "Кайзер"

Чем воюют в Украине. Знакомьтесь: "Цезарь", он же "Кайзер" - 22.07.2022 Украина.ру

Чем воюют в Украине. Знакомьтесь: "Цезарь", он же "Кайзер"

Нет, ну правда — слово CAESAR можно прочитать и так, и так. Благо, смысл слова один и тот же. А поскольку это французский, то подходит даже транскрипция «сезар» Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T07:23

2022-07-22T07:23

2022-07-22T07:23

украина

эксклюзив

артиллерия

гаубицы

пушка

сво

война

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Нет, ну правда — слово CAESAR можно прочитать и так, и так. Благо, смысл слова один и тот же. А поскольку это французский, то подходит даже транскрипция «сезар» с ударением на втором слоге. Самое интересное, что Гай Юлий Цезарь тут совершенно ни при чём, потому что название самоходной пушки – аббревиатура: сamion équipé d’un système d’artillerie, что буквально означает «грузовик с артиллерийской системой».Интересно, что первые в России первые самоходные артиллерийские установки (САУ) были именно «камион» с «д`артиллери» – зенитные пушки Лендера, установленные на грузовики «Руссо-Балт». Однако потом самоходка стала ассоциироваться с бронированной машиной на танковом шасси. Между тем в европейских странах достаточно быстро пришли к идее самоходных пушек на базе грузового автомобиля – они были дешевле и проще в обслуживании, а дорожная сеть в Европе достаточно развита для их применения. С точки зрения защищённости дальнобойная самоходная пушка или гаубица на автомобильном шасси имеет даже некоторое превосходство над гусеничной – быстрее может удрать.Французская самоходная гаубица CAESAR относится к числу самых современных систем, которые в последнее время поступили на вооружение украинской армии. Она была разработана фирмой Nexter в 1994 году, а серийное производство началось в 2004 году. Впрочем, считается, что немецкая гусеничная САУ PzH 2000 всё же более совершенна.Всего таких самоходок было выпущено примерно 350 штук, состоят они на вооружении восьми стран. Около 30 орудий поставлены на Украину.CAESAR представляет собой 155-мм гаубицу TR F1 (её модернизированный вариант – с более вместительной зарядной камерой и большей длиной ствола), установленную на трёхосном полноприводном грузовике Renault Sherpa 10. Установка весит чуть менее 18 тонн, а двигатель мощностью 410 л. с. позволяет разгоняться до 80 км/ч. Бронирована у самоходки только кабина, обеспечивающая защиту от автоматных пуль и мелких осколков.Орудие стоит на платформе открыто. Его достоинством являются автоматизированные системы наведения и подачи снарядов, что обеспечивает скорострельность 3 выстрела за 18 секунд (PzH 2000 умеет делать три выстрела за 9 сек.) или 6-8 выстрелов в минуту в обычном режиме(PzH 2000 – 8-10, а у российской "Коалиции-СВ" – 12-16). При этом расчёт – всего пять человек, которые перевозятся этой же машиной (у базового орудия TRF1 – семь человек).Максимальная дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом – 41 км, активно-реактивным снарядом (например – Excalibur) – 46-49 км. Теоретически возможно использование снаряда М2005 V-LAP с дальностью 54 км. Формальные показатели тут даже лучше, чем PzH 2000 и примерно соответствуют «Коалиции» (та, правда, бьёт «Краснополем» на 70 км), но по сравнению с немецкой САУ ниже точность.Недостатки САУ:Во-первых, малый возимый боекомплект – всего 18 снарядов (у PzH 2000 – 60).Во-вторых, относительно низкая проходимость – в большинстве случаев гусеничное шасси даёт лучшие результаты, чем колёсное.В-третьих, слабая защищённость расчёта – работает он на открытой местности, что удобно, но в случае даже случайного обстрела потери неизбежны.В-четвёртых, французы очень боялись утечки критических технологий, потому, по имеющимся сведениям, передают орудия в самой простой комплектации – с частично демонтированной цифровой системой управления огнём и без допплеровского радара.Судя по всему, основания для беспокойства были – 20 июня в твиттере главы партии «Суверенная республика» Режиса де Кастельно появилась запись: «Ещё один успех Макрона: 2 французских орудия Caesar были перехвачены русскими в целости и сохранности. В настоящее время они находятся на уральском заводе "Уралвагонзавод" для изучения методом обратного инжиниринга. Спасибо Макрону, платим за это мы». Издание Bulgarian Military сообщило, что украинские военные продали две САУ за $ 120 тыс. каждую при собственной цене $ 7 млн.УВЗ получение орудий подтвердил, но фотодоказательств не предоставил. Более того, вообще непонятно, чего их занесло в Нижний Тагил – ведь российские САУ производятся на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге (быв. Завод транспортного машиностроения им. Я. М. Свердлова), а разрабатывают их в НПО «Буревесник» в Нижнем Новгороде. Полагаем, что эта история скорее является проявлением информационно-психологической войны, причём внутрифранцузской.Так или иначе, CAESAR особой славы, сравнимой со славой М777 и HIMARS, на Украине не стяжала.***CAESAR не единственная колёсная САУ, имеющаяся на вооружении ВСУ.Полным её аналогом (и по внешнему виду, и по характеристикам) является украинская 155-мм самоходная гаубица 2С22 «Богдана». Она до сих пор существует в единственном экземпляре и, по украинской информации, использовалась в боях за о. Змеиный.На вооружении состоят также словацкие колёсные САУ «Dana» (ок. 25 штук) и«Zuzana» (8 штук). Переговоры о закупке этих орудий начались ещё в 2020 году, когда стало понятно, что «Богдана» к серийному производству не готова.Первая из них – разработанная в 1976 году и производившаяся на заводе ZTS-Dubnica в городе Дубница-над-Вагом в 1980-1989 годах 152-мм гаубица на шасси автомобиля TATRA 8×8. Орудие было помещено в бронированную башню, что повышало защищённость расчёта. Дальность стрельбы – 20 км. Эта САУ была на вооружении даже Советской армии (120 машин достались Казахстану и, судя по всему, были отправлены на металлолом).Вторая – 155-мм гаубица на том же шасси с дальностью стрельбы активно-реактивными снарядами ок. 40 км. Внешне это та же самая «Dana», в более поздней версии (с натовским оборудованием) и с орудием натовского калибра.Их участие в боевых действиях подтверждено, но о результативности ничего определённого сказать нельзя.

https://ukraina.ru/20220720/1036547963.html

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украина, эксклюзив, артиллерия, гаубицы, пушка, сво, война