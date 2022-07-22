https://ukraina.ru/20220722/1036728544.html

"Это гражданская война": Акопов рассказал, как будут жить два братских народа после СВО

"Это гражданская война": Акопов рассказал, как будут жить два братских народа после СВО - 22.07.2022 Украина.ру

"Это гражданская война": Акопов рассказал, как будут жить два братских народа после СВО

То, что происходит сейчас на Украине – это гражданская война, где воюют два братских народа, после СВО скажутся общие корни и история, русские и украинцы будут жить вместе, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-07-22T06:30

2022-07-22T06:30

2022-07-22T06:30

украинцы

русские

новости

гражданская война

украина

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По его словам, воюют со стороны Украины русские люди, по фамилиям пленных видно, что великоросских там половина, остальные украинские – малоросские.По его мнению, что через 20 лет русские и украинцы будут жить вместе, приняв друг друга, и простив "трагический вывих нашей истории, которую мы все допустили в 1991 году, и который привел к этим событиям сейчас".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220721/1036672748.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украинцы, русские, новости, гражданская война, украина