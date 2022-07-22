"Это гражданская война": Акопов рассказал, как будут жить два братских народа после СВО
© РИА Новости . Данило Гарчиа Ди Мео / Перейти в фотобанкГраффити о мире между Россией и Украиной появилось в Риме
То, что происходит сейчас на Украине – это гражданская война, где воюют два братских народа, после СВО скажутся общие корни и история, русские и украинцы будут жить вместе, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
По его словам, воюют со стороны Украины русские люди, по фамилиям пленных видно, что великоросских там половина, остальные украинские – малоросские.
Это гражданская война. Она самая страшная – брат на брата идет, пускай она и идет в форме войны двух государств. Здесь накал больше, но, с другой стороны есть и излечение - оно может быть сложным, тяжелым, но не невозможным. Наоборот, после всего этого кошмара, после кровопролития - все равно скажутся и общие корни, и общая история.
По его мнению, что через 20 лет русские и украинцы будут жить вместе, приняв друг друга, и простив "трагический вывих нашей истории, которую мы все допустили в 1991 году, и который привел к этим событиям сейчас".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.