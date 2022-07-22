"Это гражданская война": Акопов рассказал, как будут жить два братских народа после СВО - 22.07.2022 Украина.ру
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"Это гражданская война": Акопов рассказал, как будут жить два братских народа после СВО
"Это гражданская война": Акопов рассказал, как будут жить два братских народа после СВО - 22.07.2022 Украина.ру
"Это гражданская война": Акопов рассказал, как будут жить два братских народа после СВО
То, что происходит сейчас на Украине – это гражданская война, где воюют два братских народа, после СВО скажутся общие корни и история, русские и украинцы будут жить вместе, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-07-22T06:30
2022-07-22T06:30
украинцы
русские
новости
гражданская война
украина
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По его словам, воюют со стороны Украины русские люди, по фамилиям пленных видно, что великоросских там половина, остальные украинские – малоросские.По его мнению, что через 20 лет русские и украинцы будут жить вместе, приняв друг друга, и простив "трагический вывих нашей истории, которую мы все допустили в 1991 году, и который привел к этим событиям сейчас".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220721/1036672748.html
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украинцы, русские, новости, гражданская война, украина

"Это гражданская война": Акопов рассказал, как будут жить два братских народа после СВО

06:30 22.07.2022
 
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© РИА Новости . Данило Гарчиа Ди Мео
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То, что происходит сейчас на Украине – это гражданская война, где воюют два братских народа, после СВО скажутся общие корни и история, русские и украинцы будут жить вместе, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
По его словам, воюют со стороны Украины русские люди, по фамилиям пленных видно, что великоросских там половина, остальные украинские – малоросские.
Это гражданская война. Она самая страшная – брат на брата идет, пускай она и идет в форме войны двух государств. Здесь накал больше, но, с другой стороны есть и излечение - оно может быть сложным, тяжелым, но не невозможным. Наоборот, после всего этого кошмара, после кровопролития - все равно скажутся и общие корни, и общая история.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
политолог, обозреватель РИА Новости
По его мнению, что через 20 лет русские и украинцы будут жить вместе, приняв друг друга, и простив "трагический вывих нашей истории, которую мы все допустили в 1991 году, и который привел к этим событиям сейчас".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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