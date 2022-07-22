https://ukraina.ru/20220722/1036717039.html
Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область
Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область - 22.07.2022 Украина.ру
Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область
В Херсонской области работает Институт риса, который занимается изучением научного подхода к выращиванию этой культуры. Результат – херсонский рис очень высокого качества и котируется на мировом рынке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
2022-07-22T04:45
2022-07-22T04:45
2022-07-22T04:45
херсон
новости
область
арбузы
рис
виноград
виноделие
коньяк
вино
слива
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По словам Сальдо, Херсонская область также богата арбузами, сливой, вишней, черешней и абрикосами. Отдельное место в аграрной сфере области занимает виноград и винодельческое дело: в регионе работает несколько виноделен и коньячный завод "Таврия".
https://ukraina.ru/20220721/1036700197.html
https://ukraina.ru/20220721/1036715630.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, новости, область, арбузы, рис, виноград, виноделие, коньяк, вино, слива, вишня, черешня, херсонская область
Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область
В Херсонской области работает Институт риса, который занимается изучением научного подхода к выращиванию этой культуры. Результат – херсонский рис очень высокого качества и котируется на мировом рынке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.