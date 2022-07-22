https://ukraina.ru/20220722/1036717039.html

Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область

Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область - 22.07.2022 Украина.ру

Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область

В Херсонской области работает Институт риса, который занимается изучением научного подхода к выращиванию этой культуры. Результат – херсонский рис очень высокого качества и котируется на мировом рынке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

2022-07-22T04:45

2022-07-22T04:45

2022-07-22T04:45

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По словам Сальдо, Херсонская область также богата арбузами, сливой, вишней, черешней и абрикосами. Отдельное место в аграрной сфере области занимает виноград и винодельческое дело: в регионе работает несколько виноделен и коньячный завод "Таврия".

https://ukraina.ru/20220721/1036700197.html

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