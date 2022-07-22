Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область - 22.07.2022 Украина.ру
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Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область
Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область - 22.07.2022 Украина.ру
Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область
В Херсонской области работает Институт риса, который занимается изучением научного подхода к выращиванию этой культуры. Результат – херсонский рис очень высокого качества и котируется на мировом рынке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
2022-07-22T04:45
2022-07-22T04:45
херсон
новости
область
арбузы
рис
виноград
виноделие
коньяк
вино
слива
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По словам Сальдо, Херсонская область также богата арбузами, сливой, вишней, черешней и абрикосами. Отдельное место в аграрной сфере области занимает виноград и винодельческое дело: в регионе работает несколько виноделен и коньячный завод "Таврия".
https://ukraina.ru/20220721/1036700197.html
https://ukraina.ru/20220721/1036715630.html
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херсон, новости, область, арбузы, рис, виноград, виноделие, коньяк, вино, слива, вишня, черешня, херсонская область

Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область

04:45 22.07.2022
 
© pixabayарбуз, арбузы
арбуз, арбузы
© pixabay
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В Херсонской области работает Институт риса, который занимается изучением научного подхода к выращиванию этой культуры. Результат – херсонский рис очень высокого качества и котируется на мировом рынке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

"Его (рис – ред.) удастся собрать, сохранить, реализовать и посеять на следующий год. Кроме риса, аграрная отрасль Херсонщины – это плодоовощная продукция. Сейчас рынки российские открываются для наших томатов, они широко известные, потому что природные условия для них подходят – грунтовые, не тепличные помидоры. Тепличных хозяйств тоже много", - рассказал он.

По словам Сальдо, Херсонская область также богата арбузами, сливой, вишней, черешней и абрикосами. Отдельное место в аграрной сфере области занимает виноград и винодельческое дело: в регионе работает несколько виноделен и коньячный завод "Таврия".
Владимир Сальдо интервью - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Владимир Сальдо: Украинцы платят за то, чтобы убивали украинцев
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"Генеральша Жара" уже здесь. А зимой в Европу придут "генерал Мороз" и "генерал Голод"
 
ХерсонНовостиобластьарбузырисвиноградвиноделиеконьяквиносливавишнячерешняХерсонская область
 
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