https://ukraina.ru/20220722/1036689640.html
Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм
Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм - 22.07.2022 Украина.ру
Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм
После Майдана практически невозможно найти работу на Украине классическому музыканту, как и любому другому деятелю культуры. Потому что "когда деньги идут на войну, деньги на искусство не тратятся", такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица
2022-07-22T04:15
2022-07-22T04:15
2022-07-22T04:15
новости
пианистка
музыкант
валентина лисица
украина
культура
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101344/28/1013442889_0:285:3082:2019_1920x0_80_0_0_f49b59e760f680b92ac884704fd32793.jpg
Она добавила, что никогда не будет спрашивать у этих людей, делают ли они подобное по зову сердца, или чтобы зарабатывать на хлеб, но констатировала, что талантливых людей, разменявшихся на поклоны киевской власти, она видела немало.Валентина Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества ("Wiener Musikverein").В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине "провокационными".Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.
https://ukraina.ru/20220719/1036645874.html
https://ukraina.ru/20220720/1036676402.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101344/28/1013442889_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_b17f826c237e6bb99a472aa03b146e2c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пианистка, музыкант, валентина лисица, украина, культура, музыка
Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм
После Майдана практически невозможно найти работу на Украине классическому музыканту, как и любому другому деятелю культуры. Потому что "когда деньги идут на войну, деньги на искусство не тратятся", такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица
"Я знаю по своим знакомым, соученикам, многие из них уехали, или им пришлось заниматься совершенно пропагандистским искусством, делать какие-то парафразы на "Ще не вмерла" и все прочее", - сказала Лисица.
Она добавила, что никогда не будет спрашивать у этих людей, делают ли они подобное по зову сердца, или чтобы зарабатывать на хлеб, но констатировала, что талантливых людей, разменявшихся на поклоны киевской власти, она видела немало.
Валентина Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.
В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества ("Wiener Musikverein").
В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине "провокационными".
Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.