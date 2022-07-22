https://ukraina.ru/20220722/1036689640.html

Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм

Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм - 22.07.2022 Украина.ру

Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм

После Майдана практически невозможно найти работу на Украине классическому музыканту, как и любому другому деятелю культуры. Потому что "когда деньги идут на войну, деньги на искусство не тратятся", такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица

2022-07-22T04:15

2022-07-22T04:15

2022-07-22T04:15

новости

пианистка

музыкант

валентина лисица

украина

культура

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101344/28/1013442889_0:285:3082:2019_1920x0_80_0_0_f49b59e760f680b92ac884704fd32793.jpg

Она добавила, что никогда не будет спрашивать у этих людей, делают ли они подобное по зову сердца, или чтобы зарабатывать на хлеб, но констатировала, что талантливых людей, разменявшихся на поклоны киевской власти, она видела немало.Валентина Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества ("Wiener Musikverein").В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине "провокационными".Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.

https://ukraina.ru/20220719/1036645874.html

https://ukraina.ru/20220720/1036676402.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пианистка, музыкант, валентина лисица, украина, культура, музыка