Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм - 22.07.2022 Украина.ру
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Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм
Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм - 22.07.2022 Украина.ру
Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм
После Майдана практически невозможно найти работу на Украине классическому музыканту, как и любому другому деятелю культуры. Потому что "когда деньги идут на войну, деньги на искусство не тратятся", такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица
2022-07-22T04:15
2022-07-22T04:15
новости
пианистка
музыкант
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украина
культура
музыка
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Она добавила, что никогда не будет спрашивать у этих людей, делают ли они подобное по зову сердца, или чтобы зарабатывать на хлеб, но констатировала, что талантливых людей, разменявшихся на поклоны киевской власти, она видела немало.Валентина Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества ("Wiener Musikverein").В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине "провокационными".Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.
https://ukraina.ru/20220719/1036645874.html
https://ukraina.ru/20220720/1036676402.html
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новости, пианистка, музыкант, валентина лисица, украина, культура, музыка

Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм

04:15 22.07.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАмериканская пианистка Валентина Лисица в Донецке
Американская пианистка Валентина Лисица в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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После Майдана практически невозможно найти работу на Украине классическому музыканту, как и любому другому деятелю культуры. Потому что "когда деньги идут на войну, деньги на искусство не тратятся", такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица

"Я знаю по своим знакомым, соученикам, многие из них уехали, или им пришлось заниматься совершенно пропагандистским искусством, делать какие-то парафразы на "Ще не вмерла" и все прочее", - сказала Лисица.

Она добавила, что никогда не будет спрашивать у этих людей, делают ли они подобное по зову сердца, или чтобы зарабатывать на хлеб, но констатировала, что талантливых людей, разменявшихся на поклоны киевской власти, она видела немало.
Валентина Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.
В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества ("Wiener Musikverein").
В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине "провокационными".
Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.
Валентина Лисица интервью - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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Валентина Лисица: Когда деньги идут на войну, значит, они не идут на искусство
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