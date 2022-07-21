Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS - 21.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS
Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS - 21.07.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS
Поставки западного оружия киевскому режиму буду продолжаться, но он вряд ли получит 50 или 100 американских РСЗО HIMARS. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T17:10
2022-07-21T17:10
спецоперация
юрий кнутов
новости
himars
алексей резников
сергей шойгу
киевский режим
вс рф
наступление
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Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны киевского режима Алексея Резникова, который утверждал, что для успешной обороны Киеву необходимо 50 таких РСЗО, а для успешного контрнаступления – 100.Своё мнение Кнутов обосновал высокой ценой HIMARS.По словам эксперта, если ВС РФ смогут выполнить приказ министра обороны Сергея Шойгу об уничтожении высокоточного оружия ВСУ, то темпы наступления союзных сил возрастут уже в ближайшее время.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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юрий кнутов, новости, himars, алексей резников, сергей шойгу, киевский режим, вс рф, наступление

Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS

17:10 21.07.2022
 
HIMARS
HIMARS
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Поставки западного оружия киевскому режиму буду продолжаться, но он вряд ли получит 50 или 100 американских РСЗО HIMARS. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны киевского режима Алексея Резникова, который утверждал, что для успешной обороны Киеву необходимо 50 таких РСЗО, а для успешного контрнаступления – 100.
Своё мнение Кнутов обосновал высокой ценой HIMARS.

Я сомневаюсь, что у Запада найдется столько оружия. Эти системы дорого стоят. Понятно, что поддержка оказана будет, потому что Запад заинтересован в войне до последнего украинца, чтобы ни на какие мирные соглашения киевский режим даже не думал идти.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По словам эксперта, если ВС РФ смогут выполнить приказ министра обороны Сергея Шойгу об уничтожении высокоточного оружия ВСУ, то темпы наступления союзных сил возрастут уже в ближайшее время.
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 06:15
Алехин рассказал, как западное оружие повлияет на ход спецоперацииЕсли западное оружие передадут Украине в большом объеме, оно не затруднит продвижение российских войск, заверил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияЮрий КнутовНовостиHIMARSАлексей РезниковСергей Шойгукиевский режимВС РФнаступление
 
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