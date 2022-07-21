https://ukraina.ru/20220721/1036747344.html

Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS

Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS - 21.07.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS

Поставки западного оружия киевскому режиму буду продолжаться, но он вряд ли получит 50 или 100 американских РСЗО HIMARS. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T17:10

2022-07-21T17:10

2022-07-21T17:10

спецоперация

юрий кнутов

новости

himars

алексей резников

сергей шойгу

киевский режим

вс рф

наступление

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Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны киевского режима Алексея Резникова, который утверждал, что для успешной обороны Киеву необходимо 50 таких РСЗО, а для успешного контрнаступления – 100.Своё мнение Кнутов обосновал высокой ценой HIMARS.По словам эксперта, если ВС РФ смогут выполнить приказ министра обороны Сергея Шойгу об уничтожении высокоточного оружия ВСУ, то темпы наступления союзных сил возрастут уже в ближайшее время.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036276164.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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юрий кнутов, новости, himars, алексей резников, сергей шойгу, киевский режим, вс рф, наступление