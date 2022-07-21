https://ukraina.ru/20220721/1036747344.html
Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS
Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS - 21.07.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS
Поставки западного оружия киевскому режиму буду продолжаться, но он вряд ли получит 50 или 100 американских РСЗО HIMARS. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T17:10
2022-07-21T17:10
2022-07-21T17:10
спецоперация
юрий кнутов
новости
himars
алексей резников
сергей шойгу
киевский режим
вс рф
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103384/07/1033840742_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_23ad20218326dda094a25374b677728a.jpg.webp
Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны киевского режима Алексея Резникова, который утверждал, что для успешной обороны Киеву необходимо 50 таких РСЗО, а для успешного контрнаступления – 100.Своё мнение Кнутов обосновал высокой ценой HIMARS.По словам эксперта, если ВС РФ смогут выполнить приказ министра обороны Сергея Шойгу об уничтожении высокоточного оружия ВСУ, то темпы наступления союзных сил возрастут уже в ближайшее время.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036276164.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103384/07/1033840742_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_c7a469908899fa38d59c2c48258cffd5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
юрий кнутов, новости, himars, алексей резников, сергей шойгу, киевский режим, вс рф, наступление
Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS
Поставки западного оружия киевскому режиму буду продолжаться, но он вряд ли получит 50 или 100 американских РСЗО HIMARS. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру