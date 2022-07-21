https://ukraina.ru/20220721/1036745698.html

Без освобождения каких территорий не будет завершения СВО – Кнутов

Без освобождения каких территорий не будет завершения СВО – Кнутов - 21.07.2022 Украина.ру

Без освобождения каких территорий не будет завершения СВО – Кнутов

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о нюансах перехвата системами ПВО американских РСЗО HImars, а также о методе... Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T16:28

2022-07-21T16:28

2022-07-21T16:28

видео

юрий кнутов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036744618_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f7b755ee9d7b83a89c371ae950af2e80.jpg

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о нюансах перехвата системами ПВО американских РСЗО HImars, а также о методе наращивания темпов СВО и главных задачах ВС России: 00:42 – Почему не удалось прикрыть системами ПВО Антоновский мост в Херсоне? 09:02 – Происходит ли прорыв на фронте Северск – Соледар - Артёмовск? 19:07 - Много ли уничтожено единицы оружия в ходе контрбатарейной борьбы? 27:38 – Можно ли доверять Западу в случае мирного урегулирования конфликта на Украине?Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, юрий кнутов, видео