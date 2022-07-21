Без освобождения каких территорий не будет завершения СВО – Кнутов - 21.07.2022 Украина.ру
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Без освобождения каких территорий не будет завершения СВО – Кнутов
Без освобождения каких территорий не будет завершения СВО – Кнутов - 21.07.2022 Украина.ру
Без освобождения каких территорий не будет завершения СВО – Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о нюансах перехвата системами ПВО американских РСЗО HImars, а также о методе... Украина.ру, 21.07.2022
2022-07-21T16:28
2022-07-21T16:28
видео
юрий кнутов
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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о нюансах перехвата системами ПВО американских РСЗО HImars, а также о методе наращивания темпов СВО и главных задачах ВС России: 00:42 – Почему не удалось прикрыть системами ПВО Антоновский мост в Херсоне? 09:02 – Происходит ли прорыв на фронте Северск – Соледар - Артёмовск? 19:07 - Много ли уничтожено единицы оружия в ходе контрбатарейной борьбы? 27:38 – Можно ли доверять Западу в случае мирного урегулирования конфликта на Украине?Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, юрий кнутов, видео

Без освобождения каких территорий не будет завершения СВО – Кнутов

16:28 21.07.2022
 
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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о нюансах перехвата системами ПВО американских РСЗО HImars, а также о методе наращивания темпов СВО и главных задачах ВС России:
00:42 – Почему не удалось прикрыть системами ПВО Антоновский мост в Херсоне?
09:02 – Происходит ли прорыв на фронте Северск – Соледар - Артёмовск?
19:07 - Много ли уничтожено единицы оружия в ходе контрбатарейной борьбы?
27:38 – Можно ли доверять Западу в случае мирного урегулирования конфликта на Украине?
Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеоЮрий Кнутов
 
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