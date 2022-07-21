Новая угроза в Европе: в Приднестровье заявили об обострении конфликта
Действия правительства Молдавии подвергают республику опасности обострения конфликта, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев 21 июля
Он уточнил, что речь идет о возможном выходе Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье, который был подписан 30 лет назад – в 1992 году. Подписантами договора стали экс-президент России Борис Ельцин и экс-президент Молдавии Мирча Снегур. Договор предполагает, кроме прочего, присутствие миротворческого контингента обеих стран.
Если Республика Молдова юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем.
По его мнению, российская миротворческая миссия, сотрудничающая с приднепровскими силовыми структурами, является "единственным эффективным средством, способным обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья, включающего более 220 тысяч граждан России".
Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский предложил подписать единый документ о гарантии мира и безопасности, который поддержали бы все участники формата "5+2" – Россия, Молдавия, непризнанное Приднестровье + США и ЕС в качестве наблюдателей.
14 июля, 10:36"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами Не надо думать, что ВСУ нападут на Приднестровье в целях завладеть крупными складами с оружием. У противника есть определенная нехватка боеприпасов. Но, ввиду того, что у них резко сокращается количество вооружений, потребность в боеприпасах становится менее острой, рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру