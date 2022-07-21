https://ukraina.ru/20220721/1036715630.html

"Генеральша Жара" уже здесь. А зимой в Европу придут "генерал Мороз" и "генерал Голод"

"Генеральша Жара" уже здесь. А зимой в Европу придут "генерал Мороз" и "генерал Голод" - 21.07.2022 Украина.ру

"Генеральша Жара" уже здесь. А зимой в Европу придут "генерал Мороз" и "генерал Голод"

Иллюстрация: https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/0/82/756582329067820.jpg Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T09:37

2022-07-21T09:37

2022-07-21T09:37

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Иллюстрация: https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/0/82/756582329067820.jpgЖара накрыла Западную, Центральную, частично Восточную Европу и пошла на север. В Лондоне 19 июля 2022 года был установлен абсолютный температурный рекорд: +40, 2 градуса по Цельсию (или 104,6 по Фаренгейту). В Португалии +47, в Испании- + 45. В июне на большей части территории Европы температура составляла от +40 до +43 градусов по Цельсию. Погибшие от невиданного зноя уже исчисляются сотнями и даже тысячами.Однако мистики, эзотерики, экзистенциалисты, маги и прочие шаманы с шарлатанами и конспирологами, как бы объясняющие и изучающие аномальные и иррациональные явления, мало объяснимые формальной логикой, опять могут чувствовать себя посрамленными железной поступью действительности и обыденности. Они, изгибаясь в конвульсиях столоверчения и отблеске магических шаров, могли бы намекать на кару небесную или происки преисподней. Но все оказалось гораздо проще: Бог все видит, а ад пуст – все черти здесь и потеснили ангелов. Все страшные последствия жары были предопределены неправильными политическими решениями, которые ударили по экономике, а уже та срикошетила в обычную жизнь и влупила по людям, по их образу жизни вообще и ежедневному комфорту проживания в частности.Неправильные управленческие решения, продиктованные не логикой жизни и насущными потребностями, а политической целесообразностью и борьбой государственных верхов с заказанными извне ветряными мельницами геополитического противостояния, привели к реальным негативным последствиям. И для целых стран, и для конкретных людей в них.В чем проявились последствия дьявольского зноя? Очень просто: из-за отсутствия газа и дефицита электроэнергии (а это, связано, оказывается, кто бы мог подумать, да?) нельзя в полную меру задействовать даже кондиционеры. Там, где они есть. А в Великобритании, например, где жара – это аномальное явление, а, скажем выспренно, культура кондиционеров не развита и их там просто мало, люди буквально плавятся и загибаются. Не находя даже отдохновения в фонтанах, которые тоже могут прекратить работу, если жара не спадет, а дефицит электроэнергии ударит и по ним. Это, кстати, не так Великобритании, как более южных регионов Европы касается. И даже термин уже подходящий нашли – "смертность от перегрева", и кривая ее ползет вверх. А это близко к гуманитарной катастрофе на ровном, но раскаленном месте.Дальше – порушена привычная транспортная логистика. И в воздухе, и на земле, и на воде. Лондонский международный аэропорт Лутон, который из-за жары на несколько часов перестал принимать и отправлять гражданские самолеты, -- это уже классика момента нынешнего лета. Потому что жара негативно и деструктивно влияет на взлетно-посадочные полосы. И точно те же проблемы на железных дорогах – жара, предупреждают спецы, плавит и деформирует рельсы и корежит землю под ними. Не говоря уже о том, что мелеют реки, а это затрудняет доставку грузов по ним. Уровень воды в Рейне, к примеру, достиг минимальной отметки за десятилетие. Проблемы в Германии по транспортировке угля из морских портов баржами на аврально выводимые из консервации электростанции уже реальны. И в других реках Европы похожая картина. Вот и получается: зачастую все вроде бы есть, но как локоть: близко, а не укусишь.Жара повлекла за собой засуху, а это ударило по урожаям. "Бедные виноградники Франции и Италии!", -- возопили изысканные сомелье и просто любители бухнуть холодненького сухого под тентами уютных парижских и венских кафе. Но была бы печальная истина положения – только в отсутствующем вине. Засуха грозит неурожаями зерновых всех видов и, конечно, овощей, а значит, и массовым разорением фермеров и сельскохозяйственных организаций и фирм.Из-за газового дефицита Европа вынуждена была вернуться к атомным и тепловым электростанциям. Но возить уголь по мелеющим рекам все сложнее, а с АЭС боролись всевозможные зеленые и просто климатические активисты, как со злом, влияющим на климат и вызывающим всеобщее потепление. И оно (потепление) действительно имеется: эксперты напоминают, что сегодня средняя температура Земли скакнула на 1,1 градуса по Цельсию по сравнению с концом XIX века, хотя еще 5 лет назад считалось, что в 2022 году ее рост не превысит 0,8−0,9 градуса. Ну и что? Людям-то от этого сегодня не легче, а власти в странах Европы не знают, что делать. Они даже не могут уповать на альтернативную энергетику, потому что жара делает погоду безветренной, поэтому не вырабатывают энергию ветряки, а солнечные батареи пока все не вытягивают.Еще одно страшное последствие жары – лесные пожары, которые вспыхивают и бушуют в разных странах Европы. В этом году – особенно бурно на Пиренеях, в Португалии и Испании. А пожары затрудняют работу всего. И всей жизни вообще.Везде пытаются выяснить, что же происходит конкретно, если отбросить общие слова про глобальное потепление и климатические изменения? Специалисты, увы, ничего, кроме непонятных объяснений, не предложили. По их мнению, волнообразная жара в июне-июле 2022 года была вызвана взаимодействием между высоким давлением, создающим атмосферную стабильность, и штормом "Алекс", а также жаркой воздушной массой, пришедшей из Северной Африки. Якобы какой-то там так называемый самый масштабный с 1979 года высотный гребень -- зона высокого атмосферного давления на огромной высоте, около 6 тысяч метров -- обеспечил ясную погоду, летнее солнце максимально раскалило воздух, а всему этому помог, как мог, поток раскаленного воздуха из Сахары. Загруженный взвешенной пылью, он даже вызвал романтичную дымку в центре и на юге Пиренейского полуострова и пополз на всю остальную Европу.Но что людям, изнывающим и умирающим от тепловых ударов эти заумные слова? Тем более – обещания и прогнозы климатологов и синоптиков, которые, как нам уже ясно, связали экстремальную жару с воздействием изменения климата и прогнозируют, что в результате изменения климата припадки жары в Европе будут и впредь происходить с нарастающей частотой.Что делают власти европейских стран? В Германии уже пытаются ограничить потребление электроэнергии и газа — фонари на улицах уже не так ярко светят, не работают бассейны. И мыться предлагают пореже и покороче. Франция — главный европейский экспортер электроэнергии — начала ее зажимать и в последнюю неделю сама стала импортировать ее у соседей. Точно так же или похоже политически, а не экономически дуркуют страны Бенилюкса, Польша.Еврокомиссия предлагает с жарой бороться… политическими методами, а не купируя причины особо тяжких для людей последствий климатической катастрофы (в данном случае жары). Например, вводит седьмой пакет санкций против России и, призывая к этому всех европейцев, планирует вообще отказаться от газовых поставок из России. А для начала – сократить его потребление на 15% уже в этом году. Ну и параллельно нефть из нее запретить или брать по самой низкой цене, чтобы "бюджет Путина" на войну с Украиной не рос.Вишенка на торте европолитиканства вместо реальной борьбы с проблемами – обвинения в адрес России в том, что это Путин сознательно и коварно задействовал климатическое оружие и умышленно совместил его с искусственно введенной энергетической блокадой – сокращением газовых поставок в Европу по тому же газопроводу "Северный поток-1" ("СП-1"). Хотя это именно западные санкции замедлили ремонт газопровода "СП-1" (известная история с турбиной фирмы "Сименс", заставшей в Канаде) и не позволяют вводит в работу "СП-2", уже готовый газопровод и находящийся под давлением, в рабочем состоянии. И это признают даже трезвомыслящие еврочиновники. Например, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уже высказал журналистам свои соображения насчет газа зимой в Европе: "От ограничения поставок газа уже пострадали 12 стран Евросоюза. Мы не знаем, что будет делать дальше "Газпром". Когда мы говорим о подготовке к зиме, мы исходим из худшего сценария. Худший — это полное прекращение поставок газа из России".О чем это говорит? Да только о том, что неправильные решения, ложь, манипуляции не проходят зря для тех, кто всем этим пользуется. На смену "генеральше Жаре" уже этой зимой в Европу могут прийти "генерал Мороз". Из-за отсутствия газа, а значит, и тепла в домах и квартирах. Сегодня Европа выбирает газ из подземных газохранилищ (ПГХ) без гарантий компенсации потраченного. А это – начало геометрической прогрессии падения обеспеченности газом, которая перейдет на следующий год.Сейчас ПГХ Европы заполнены на 62% от всех мощностей. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий Еврокомиссии по газу. Согласно данным платформы Gas Infrastructure Europe (GIE), меньше всего заполнены ПХГ Венгрии, Болгарии и Латвии – на 44,71%, 37,87% и 47,59% соответственно. В Германии они наполнены на 64,59%, Франции — на 68,37%, Италии — на 64,83%. Лучше всех обстоят дела в Португалии и Польше – запасы на уровне 100% и 97,53% соответственно. В следующем году эта планка заполнения ПГХ может упасть до 40%, и сегодняшняя ситуация – это просто отложенная катастрофа будущего.Но самое печальное для Европы, что туда может явиться даже "генерал Голод". Месяц назад Министерство сельского хозяйства США (USDA) оценивало мировые поставки зерна в 2022/2023 финансовом году ниже, чем в предыдущем. Потому что урожай снижется: в этом году может быть собрано 2,252 млн. тонн, тогда как в предыдущем году было 2,280 млн. тонн. И это прогноз был сделан без учета нынешней жары, а значит, дела могут обстоять еще хуже и коснутся и Европы, не говоря уже об Африке, Азии, Центральной и Латинской Америках.А что Россия? Она, конечно, так же страдает то от наводнений, то о лесных пожаров. И жара ее порой донимает. Но только не в этом году. И уже тем более россияне не замерзнут и не останутся голодными. Как пишет ресурс "Свободная пресса", гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, в России в 2022 году сбор зерна может достигнуть рекордных 138,5 млн. тонн, включая 90,5 млн. тонн пшеницы. Само собой, ожидаемо возрастет российский экспорт. Например, российской пшеницы на мировом рынке может быть продано 44 млн. тонн.А это вместе с доходами от нефти и газа – доходы в госбюджет. И, как говорится, у россиян будет и хлеб, и что-то к хлебу, и в тепле. А до тепла – свежий воздух кондиционеров. Недостатка-то электроэнергии в России не наблюдется.

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