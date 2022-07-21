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Депутат Рады рассказал, как Киев собирается вывозить зерно

Депутат Рады рассказал, как Киев собирается вывозить зерно - 21.07.2022 Украина.ру

Депутат Рады рассказал, как Киев собирается вывозить зерно

Депутат Верховной Рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров 20 июля сообщил, что Киев будет экспортировать зерно через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", передает "Общественное"

2022-07-21T09:09

2022-07-21T09:09

2022-07-21T09:09

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украина

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"Экспорт будет происходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут следовать этим рекомендациям, могут заходить к нам", - сказал Умеров.По его словам, следить за безопасностью будет мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.Он также добавил, что "никаких российских судов в украинских акваториях не должно быть, "даже если они подпишут соглашение с ООН".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.В Минобороны РФ также отметили, что Россия своими действиями демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса, завершились 13 июля в Стамбуле. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на этой неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.

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новости, украина, зерно