Депутат Рады рассказал, как Киев собирается вывозить зерно - 21.07.2022 Украина.ру
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Депутат Рады рассказал, как Киев собирается вывозить зерно
Депутат Рады рассказал, как Киев собирается вывозить зерно - 21.07.2022 Украина.ру
Депутат Рады рассказал, как Киев собирается вывозить зерно
Депутат Верховной Рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров 20 июля сообщил, что Киев будет экспортировать зерно через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", передает "Общественное"
2022-07-21T09:09
2022-07-21T09:09
новости
украина
зерно
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"Экспорт будет происходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут следовать этим рекомендациям, могут заходить к нам", - сказал Умеров.По его словам, следить за безопасностью будет мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.Он также добавил, что "никаких российских судов в украинских акваториях не должно быть, "даже если они подпишут соглашение с ООН".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.В Минобороны РФ также отметили, что Россия своими действиями демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса, завершились 13 июля в Стамбуле. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на этой неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
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новости, украина, зерно

Депутат Рады рассказал, как Киев собирается вывозить зерно

09:09 21.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Депутат Верховной Рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров 20 июля сообщил, что Киев будет экспортировать зерно через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", передает "Общественное"
"Экспорт будет происходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут следовать этим рекомендациям, могут заходить к нам", - сказал Умеров.
По его словам, следить за безопасностью будет мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.
Он также добавил, что "никаких российских судов в украинских акваториях не должно быть, "даже если они подпишут соглашение с ООН".

"Но в отношении этих коридоров мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа будет работать со своим мандатом, и они будут лишь проверять, чтобы в этих судах не было вооружения", - добавил Умеров.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
В Минобороны РФ также отметили, что Россия своими действиями демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса, завершились 13 июля в Стамбуле. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на этой неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 09:05
Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зернаТурция многое сделала для того, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна. Такое заявление на пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин, передают 10 июля РИА Новости.
 
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