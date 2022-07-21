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"Поменять надо все": Стремоусов рассказал, что ждет Херсон

"Поменять надо все": Стремоусов рассказал, что ждет Херсон - 21.07.2022 Украина.ру

"Поменять надо все": Стремоусов рассказал, что ждет Херсон

Херсонская область была освобождена российскими военными в начале марта. С тех пор в регионе многое изменилось, но еще больше сделать только предстоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

2022-07-21T06:15

2022-07-21T06:15

2022-07-21T06:15

новости

херсон

херсонская область

кирилл стремоусов

проблема

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Стремоусов добавил, что не все сразу строится, не сразу все создается, но регион очевидно развивается и двигается к интеграции в Российскую Федерацию.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.

https://ukraina.ru/20220719/1036652603.html

https://ukraina.ru/20220720/1036676402.html

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новости, херсон, херсонская область, кирилл стремоусов, проблема