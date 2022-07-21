"Поменять надо все": Стремоусов рассказал, что ждет Херсон - 21.07.2022 Украина.ру
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"Поменять надо все": Стремоусов рассказал, что ждет Херсон
"Поменять надо все": Стремоусов рассказал, что ждет Херсон - 21.07.2022 Украина.ру
"Поменять надо все": Стремоусов рассказал, что ждет Херсон
Херсонская область была освобождена российскими военными в начале марта. С тех пор в регионе многое изменилось, но еще больше сделать только предстоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
2022-07-21T06:15
2022-07-21T06:15
новости
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
проблема
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Стремоусов добавил, что не все сразу строится, не сразу все создается, но регион очевидно развивается и двигается к интеграции в Российскую Федерацию.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
https://ukraina.ru/20220719/1036652603.html
https://ukraina.ru/20220720/1036676402.html
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новости, херсон, херсонская область, кирилл стремоусов, проблема

"Поменять надо все": Стремоусов рассказал, что ждет Херсон

06:15 21.07.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
Херсон
© Татьяна Чугаенко
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Херсонская область была освобождена российскими военными в начале марта. С тех пор в регионе многое изменилось, но еще больше сделать только предстоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Самая главная проблема – это пока еще только начинающаяся коммуникация местных жителей с теми, кто приехал. Есть, конечно, вопросы непонимания. Но на самом деле и это вопрос временный. Представьте себе, поменять надо все: телефонные номера, поменять полностью окружение, поменять систему налогообложения, пенсионные выплаты, тарифы. Все это тяжело, но к этому мы все идем", - сказал он.

Стремоусов добавил, что не все сразу строится, не сразу все создается, но регион очевидно развивается и двигается к интеграции в Российскую Федерацию.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.
В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
Кирилл Стремоусов интервью - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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