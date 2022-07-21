"Поменять надо все": Стремоусов рассказал, что ждет Херсон
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
© Татьяна Чугаенко
Херсонская область была освобождена российскими военными в начале марта. С тех пор в регионе многое изменилось, но еще больше сделать только предстоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
"Самая главная проблема – это пока еще только начинающаяся коммуникация местных жителей с теми, кто приехал. Есть, конечно, вопросы непонимания. Но на самом деле и это вопрос временный. Представьте себе, поменять надо все: телефонные номера, поменять полностью окружение, поменять систему налогообложения, пенсионные выплаты, тарифы. Все это тяжело, но к этому мы все идем", - сказал он.
Стремоусов добавил, что не все сразу строится, не сразу все создается, но регион очевидно развивается и двигается к интеграции в Российскую Федерацию.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.
В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.