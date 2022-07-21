Третьяков ответил, от чего бегут европейские политики - 21.07.2022 Украина.ру
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Третьяков ответил, от чего бегут европейские политики
Третьяков ответил, от чего бегут европейские политики - 21.07.2022 Украина.ру
Третьяков ответил, от чего бегут европейские политики
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о намерении уйти в отставку, ту же судьбу прочат канцлеру Германии Олафу Шольцу, а британский премьер Борис Джонсон соответствующее заявление уже сделал. Куда и от чего пытаются сбежать европейские политики, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков.
2022-07-21T05:30
2022-07-21T05:30
новости
виталий третьяков
политолог
эксперт
ес
европа
политики
отставки
италия
германия
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При этом он пояснил, что большинство европейских лидеров совсем не хотят покидать свои посты, в том числе и по эгоистическим причинам, но выбора у них нет, потому что "система стала резко переходить в состояние разбалансированности".Массовое желание уйти в отставку среди европейских политиков появилось совсем недавно. Когда стало очевидно, что антироссийские санкции, вводимые ЕС по требованию Вашингтона, крайне негативно отражаются на экономике и уровне жизни самих европейцев.Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на энергоносители, и как следствие, дальнейшее ухудшение жизни в Европе.
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новости, виталий третьяков, политолог, эксперт, ес, европа, политики, отставки, италия, германия, великобритания, марио драги, олаф шольц, борис джонсон

Третьяков ответил, от чего бегут европейские политики

05:30 21.07.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкП/к в честь презентации театра-студии С. Соловьева
П/к в честь презентации театра-студии С. Соловьева - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о намерении уйти в отставку, ту же судьбу прочат канцлеру Германии Олафу Шольцу, а британский премьер Борис Джонсон соответствующее заявление уже сделал. Куда и от чего пытаются сбежать европейские политики, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков.

"Крысы бегут с корабля, имею в виду западных политиков, что всякие премьер-министры пытаются [уйти], предполагают, что ближе к зиме и даже уже осенью - будет гораздо хуже экономически. Лучше подать в отставку или уйти в отставку под тем или иным предлогом сейчас, чем их выкинут из Елисейских и прочих дворцов осенью разъяренные толпы замерзшего европейского народа", - считает эксперт.

При этом он пояснил, что большинство европейских лидеров совсем не хотят покидать свои посты, в том числе и по эгоистическим причинам, но выбора у них нет, потому что "система стала резко переходить в состояние разбалансированности".
Массовое желание уйти в отставку среди европейских политиков появилось совсем недавно. Когда стало очевидно, что антироссийские санкции, вводимые ЕС по требованию Вашингтона, крайне негативно отражаются на экономике и уровне жизни самих европейцев.
Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на энергоносители, и как следствие, дальнейшее ухудшение жизни в Европе.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 10:39
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НовостиВиталий ТретьяковполитологэкспертЕСЕвропаполитикиотставкиИталияГерманияВеликобританияМарио ДрагиОлаф ШольцБорис Джонсон
 
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