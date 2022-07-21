https://ukraina.ru/20220721/1036677726.html

Третьяков ответил, от чего бегут европейские политики

Третьяков ответил, от чего бегут европейские политики - 21.07.2022 Украина.ру

Третьяков ответил, от чего бегут европейские политики

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о намерении уйти в отставку, ту же судьбу прочат канцлеру Германии Олафу Шольцу, а британский премьер Борис Джонсон соответствующее заявление уже сделал. Куда и от чего пытаются сбежать европейские политики, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков.

2022-07-21T05:30

2022-07-21T05:30

2022-07-21T05:30

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При этом он пояснил, что большинство европейских лидеров совсем не хотят покидать свои посты, в том числе и по эгоистическим причинам, но выбора у них нет, потому что "система стала резко переходить в состояние разбалансированности".Массовое желание уйти в отставку среди европейских политиков появилось совсем недавно. Когда стало очевидно, что антироссийские санкции, вводимые ЕС по требованию Вашингтона, крайне негативно отражаются на экономике и уровне жизни самих европейцев.Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на энергоносители, и как следствие, дальнейшее ухудшение жизни в Европе.

https://ukraina.ru/20220720/1036671121.html

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