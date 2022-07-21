"Европейцы запутались": эксперт рассказал о неразберихе в ЕС по вопросу российского газа - 21.07.2022 Украина.ру
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"Европейцы запутались": эксперт рассказал о неразберихе в ЕС по вопросу российского газа
"Европейцы запутались": эксперт рассказал о неразберихе в ЕС по вопросу российского газа - 21.07.2022 Украина.ру
"Европейцы запутались": эксперт рассказал о неразберихе в ЕС по вопросу российского газа
Разные страны ЕС занимают противоречащие друг другу позиции по вопросу о закупке российского газа. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру
2022-07-21T04:45
2022-07-21T04:45
станислав митрахович
новости
газ
ес
польша
германия
санкции
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По мнению эксперта, "европейцы сами запутались и как бы даже не видят этого противоречия".Митрахович напомнил, что правительство Польши настаивает на полном отказе от российского газа. Одновременно правительство Германии говорит, что Россия должна поставлять газ, а если она газ не поставляет, то это якобы представляет собой форму агрессии с её стороны. Наряду с этим есть решения ЕС от марта и апреля об обязательном снижении потребления российского газа в текущем году.По его мнению, данная ситуация является абсурдной и показывает, насколько Европа не единая и насколько противоречивы позиции отдельных стран ЕС, отдельных сегментов его экономики, отдельных политических и лоббистских групп.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036335767.html
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станислав митрахович, новости, газ, ес, польша, германия, санкции

"Европейцы запутались": эксперт рассказал о неразберихе в ЕС по вопросу российского газа

04:45 21.07.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Разные страны ЕС занимают противоречащие друг другу позиции по вопросу о закупке российского газа. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру
По мнению эксперта, "европейцы сами запутались и как бы даже не видят этого противоречия".
Митрахович напомнил, что правительство Польши настаивает на полном отказе от российского газа. Одновременно правительство Германии говорит, что Россия должна поставлять газ, а если она газ не поставляет, то это якобы представляет собой форму агрессии с её стороны.
Наряду с этим есть решения ЕС от марта и апреля об обязательном снижении потребления российского газа в текущем году.

Это удивительно: одновременно из Европы слышать фразу о том, что Россия должна поставить газ, а если Россия газ не поставит, то она плохая, и тут же тезис о том, что мы (Евросоюз - Ред.) должны ввести ограничение на поставки российского газа.

Станислав Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности при правительстве РФ
По его мнению, данная ситуация является абсурдной и показывает, насколько Европа не единая и насколько противоречивы позиции отдельных стран ЕС, отдельных сегментов его экономики, отдельных политических и лоббистских групп.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 09:09
Ограничения на поставки российского газа не войдут в новый пакет санкций — премьер ЧехииСедьмой пакет санкций Евросоюза против Москвы не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает 14 июля Reuters
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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