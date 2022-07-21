https://ukraina.ru/20220721/1036670960.html

"Европейцы запутались": эксперт рассказал о неразберихе в ЕС по вопросу российского газа

"Европейцы запутались": эксперт рассказал о неразберихе в ЕС по вопросу российского газа - 21.07.2022 Украина.ру

"Европейцы запутались": эксперт рассказал о неразберихе в ЕС по вопросу российского газа

Разные страны ЕС занимают противоречащие друг другу позиции по вопросу о закупке российского газа. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру

2022-07-21T04:45

2022-07-21T04:45

2022-07-21T04:45

станислав митрахович

новости

газ

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санкции

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По мнению эксперта, "европейцы сами запутались и как бы даже не видят этого противоречия".Митрахович напомнил, что правительство Польши настаивает на полном отказе от российского газа. Одновременно правительство Германии говорит, что Россия должна поставлять газ, а если она газ не поставляет, то это якобы представляет собой форму агрессии с её стороны. Наряду с этим есть решения ЕС от марта и апреля об обязательном снижении потребления российского газа в текущем году.По его мнению, данная ситуация является абсурдной и показывает, насколько Европа не единая и насколько противоречивы позиции отдельных стран ЕС, отдельных сегментов его экономики, отдельных политических и лоббистских групп.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036335767.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

станислав митрахович, новости, газ, ес, польша, германия, санкции