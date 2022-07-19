https://ukraina.ru/20220719/1036546028.html

Станислав Митрахович: ЕС хочет снизить поставки газа из России и возмущается снижению

Станислав Митрахович: ЕС хочет снизить поставки газа из России и возмущается снижению - 19.07.2022 Украина.ру

Станислав Митрахович: ЕС хочет снизить поставки газа из России и возмущается снижению

Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T14:59

2022-07-19T14:59

2022-07-19T15:26

интервью

станислав митрахович

энергетика

санкции

венгрия

калининград

еврокомиссия

газ

эмбарго

зерно

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— Станислав, блокада Калининграда продолжается. Еврокомиссия перечислила конкретные товары, транзит которых в Калининград не запрещен. Сразу скажу о том, что это не военные товары. Будет ли Литва соблюдать данные правила Еврокомиссии, отменит ли блокаду транзита? Какова судьба автоперевозок?– Во-первых, то, что сделала Европейская комиссия — она уточнила свою собственную позицию предыдущую. Это было в соответствующей рекомендации.Европейская комиссия сказала, что нет решений на уровне бюрократии ЕС, которые бы блокировали поставки российских товаров с одной российской территории на другую российскую территорию через страну ЕС.Европейская комиссия говорит, что нет решений бюрократии ЕС, которые бы этому препятствовали. Другое дело, что есть конкретная страна, Литва, которая может какие-то там свои принимать шаги, Литва это считает необходимым.С точки зрения Европейской комиссии, здесь нет нарушений того, что Литва превышает свои полномочия, к сожалению, здесь нет никакой позиции, что Европейская комиссия как бы одернула, просто она сказала, что лично мы ограничения не вводили. Вот в чем нюанс.Кроме того, есть еще проблемы, связанные с тем, что грузы двойного назначения могут очень по-разному трактоваться. Кто-то считает, что груз двойного назначения — это все подряд, потому что что-то может быть использовано для каких-то военных целей.Поэтому я думаю, Литва под предлогом того, что она будет считать какой-нибудь цемент товаром двойного назначения, потому что из него можно что-то построить военное, тоже может тормозить эти самые поставки.Но неформально сам этот факт, что Европейская комиссия выпустила данную рекомендацию, уже показывает, что в целом страны Европейского Союза лишний раз на обострение с Россией идти не хотят, потому что неизвестно, что еще будет.Но если глобально смотреть вперед, то конечно, нужно налаживать маршруты в Калининград альтернативные. Надо сделать это по морю, это должны быть суда, по всей видимости, контейнеровозы, которые будут выходить из других российских балтийских портов в Калининград.Там есть дискуссия специалистов по логистике, что именно контейнеровозы, а не паромы, но это уже нюансы, какие должны быть суда. Но смысл в том, что это должны быть мощные морские перевозки, иначе мы по-прежнему будем от Литвы зависеть.Что касается энергетики, то там проблема уже решена. Калининградская область может жить за счет собственного производства электричества, на базе, например, сжиженного газа, который туда поставляется, тот же самый российский.Есть уже терминал по приему сжиженного газа, называется судно «Маршал Василевский». В энергетическом плане Калининграду ничего угрожать не будет.— Другая проблема на повестке дня = зерно. Четырехсторонние переговоры в Стамбуле прошли. После этого российская сторона представила предложения по вывозу зерна. Зеленский сообщил о достигнутом прогрессе. Переговоры состоятся вновь примерно через неделю. Насколько вообще этот вопрос значим для мирового рынка?— Я думаю, что зерновые проблемы мирового рынка немного были преувеличены на Западе и на Украине. Начнем с того, что хоть Украина и крупный поставщик зерна, но все-таки не единственный.Есть другие факторы, помимо Украины, которые влияют на международные рынки — ограничения против России тоже влияли на мировой рынок, например.Есть отдельные страны, которые от Украины зависят, — Египет. Египет у Украины и России зерно закупал в большом количестве, как и некоторые другие арабские страны.Еще есть причина, которая подталкивает нас к тезису, что все-таки это не суперважная история для мировой продовольственной безопасности, — это тот факт, что Украина ввела часть экспорта зерна.Да, он был не такой масштабный, не такой удобный, как через морские порты, но тем не менее через железную дорогу Украина уже зерно экспортировала — через Польшу, Румынию, даже были планы строить суперогромные новые железнодорожные проекты, чуть ли не «Дойчебанк» должен был в них участвовать.Но это было немножко мышление о желаемом, вместо того, чтобы реальные дела делать. Но тем не менее часть украинского зерна все равно экспортировалась. Поэтому нельзя сказать, что все 25 миллионов тонн застряли на Украине. Они застряли до того, как пошел вывоз альтернативными путями.Дальше вопрос, а что будет с новым украинским урожаем? Если новый украинский урожай будет не очень большой, то, соответственно, может быть, проще будет выглядеть, как Украина рассчитывает: больше будет урожай — тогда действительно может не хватить транзитных мощностей.С учетом факторов боевых действий, экономических проблем, не факт, что урожай будет очень большой. Тогда зачем иметь большие мощности морские?Поэтому я думаю, что с учетом российской позиции, официально заявленной, с учетом турецкого посредничества все-таки может быть разблокирована часть экспорта, но вряд ли он будет носить масштабный характер, как это было год назад.Какое-то количество судов там будет проходить, они, по всей видимости, будут досматриваться, чтобы туда не привезли оружие, такой будет досмотр, и турецкий, и российский. Видимо, Украина должна разминировать как минимум часть побережья около Одессы, чтобы это все дело сработало, после чего это компромиссно заработает. Но все равно это будет не такого масштаба экспорт, который был предыдущие годы.Почему Украине так нужно зерно экспортировать? Чтобы заработать несколько миллиардов долларов дополнительно? Они и так эти доллары получали от Америки.По оценкам, которые сами украинские власти дают, они порядка пяти с лишним миллиардов долларов получают в месяц. Советник президента Украины по экономике Устенко сказал, что нужно девять миллиардов для поддержания экономики.Фактически, вся украинская экономика держится за счет денег, которые приходят с Запада, в первую очередь американских. Ну попросили бы еще деньжат, неужели весь смысл в том, чтобы продать зерно, хотя еще и возможна нехватка продовольствия у себя на территории.Неужели весь смысл, чтобы несколько миллиардов заработать? Проще их выпросить у Вашингтона. Мне кажется, этот весь кейс с зерном, конечно, интересен, важен, но все-таки его важность абсолютно галактического масштаба несколько преувеличена.— Перейдем к вопросу антироссийских санкций. Новый, седьмой пакет санкций Евросоюза против Москвы не предусматривает ограничение на поставки российского газа. Если уж Европа ощутила на практическом примере отсутствие минимальной поставки газа, что будет с эмбарго на нефть? Может быть, его отменят?— Теоретически все может быть, но пока что я не слышал ни одного европейского политика, который бы говорил, что нужно решение эмбарго на нефть отменить.Может быть, на подкорке у них это есть, и может что-то произойти, возможно, они просчитывают варианты компромисса к концу года, к началу следующего года, но публично об этом не говорят.Раз они об этом публично не говорят, то мне сложно представить, что это эмбарго отменят, тем более оно было официально оформлено решением совета «Европейского союза» все 27 стран, и представители голосовали. Сейчас они как, должны проголосовать в обратную сторону? Это будет выглядеть как потеря лица.Напротив, они начинают рассказывать про предельную цену на нефть. Я не знаю, зачем она им нужна, неужели они хотят проторговать оставшиеся месяцы по еще более низкой цене. Но это какая-то мелочовка, все равно же эмбарго вступает в силу 5 декабря 2022 года, если не отменят. Мне кажется, пока что вряд ли это будут делать. Ну, посмотрим.Что касается газа, то ситуация крайне противоречивая в Европе. Там параллельно существует несколько идеологических тезисов, что делать с газом. Причем, мне кажется, европейцы сами запутались и как бы даже не видят этого противоречия.С одной стороны есть Польша, которая говорит: «мы должны включить седьмой пакет — запрет на импорт российского газа, потому что мы, европейцы, должны отказаться от российского газа». Но есть решение от марта и апреля 2022 года, что Европейский союз должен уже в текущем году снизить потребление российского газа, сначала мне сказали, «на две трети», потом на одну треть. Так это же фактически и происходит.Вы же хотели снизить потребление российского газа на две трети, зачем же теперь параллельно с этими тезисами существуют тезисы Германии о том, что оказывается, Россия должна поставлять газ, а если Россия газ не поставляет, то это форма агрессии со стороны России.Вы же сами только что сказали, что вы хотите снизить потребление российского газа, вот оно и снижается, ваши мечты стали реальностью, реализовались.Это удивительно: одновременно из Европы слышать фразу о том, что Россия должна поставить газ, а если Россия газ не поставит, то она плохая, и тут же тезис о том, что мы (Евросоюз - Ред.) должны ввести ограничение на поставки российского газа.Этот абсурд показывает, насколько Европа не единая и [насколько] противоречивые позиции отдельных стран, отдельных сегментов экономики, отдельных политических и лоббистских групп.Так что моя версия такая, что пока решения не примут, с точки зрения ограничения, но, чтобы изобразить симуляцию бурной деятельности, возможно, в седьмой пакет что-нибудь введут, связанное с золотом или еще с чем-нибудь.По газу они пока попытаются избежать этого сценария, хотя газ — это единственное, что осталось из серьезных крупных вещей, на которые санкции еще не введены.— Расскажите о ситуации в Будапеште, что будет в отопительный сезон в Венгрии. Сейчас власти ввели чрезвычайное положение в области энергетики, чего ожидать?— Я думаю, что Венгрия на самом деле лучше других подготовлена к кризису, не смотря на то, что они ввели чрезвычайное положение. Они готовятся к тому, что могут быть перебои с поставками, поэтому они заранее принимают предупредительные [меры], это разумно их предпринимать, когда жаркий июль, чтобы не дойти до ситуации, когда в холодном феврале газа будет не хватать.Но Венгрия, хотя и входит в Европейский Союз, она входит в число недружественных стран, голосует за санкции, но тем не менее внутри Европейского Союза линия Венгрии отличается от мейнстрима европейского.Венгрия одной из первых стала платить по новой схеме за газ — по схеме, которая включает в себя платежи в рублях. Венгрия имеет контракты с Россией, с «Газпромом» заключен не так давно.Газ идет в Венгрию в том числе по «Турецкому потоку», минимальные риски, скорее всего. Правда, газ должен пройти через Болгарию, которая российский газ напрямую не покупает, есть вероятность, что они в этой Болгарии могут венгерский газ отнять, такой несанкционированный отбор, или воровство.Не знаю пока, Болгария решится на этот сценарий или нет, если не решится, то Венгрии будет газа хватать. На зиму будет лучше ситуация, чем в других странах. Там хранилища неплохо заполнены и будут дальше заполняться.Но если Болгария начнет свою игру играть или фанаты игры с российским газом продавят отключение российского газа, в Венгрии тоже могут быть проблемы, как и в других странах. Но я бы сказал, что меньше, чем у некоторых соседей, например, явно меньше, чем в Болгарии.— Последний вопрос связан с ограничением цен на нефть из России. Недавно российско-китайская и американская сторона провели переговоры. Китайская сторона сказала, что они услышали. Сторона США — понятно, но зачем Китаю идти на такие сделки, если Китай берет у нас энергоресурсы с нормальной скидкой?— Китайские и индийские компании берут российскую нефть и нефтепродукты со скидкой, поэтому зачем им согласовывать свои скидки с каким-то потенциальным картелем, со штаб-квартирой в Нью-Йорке или Вашингтоне, или в Брюсселе, зачем это нужно? Скидки они и так получают. Или что, чтобы были еще большие скидки, и из-за этого кардинально ссориться с Россией? А зачем это нужно?Китай понимает, что его конфликт с Америкой неизбежен, зачем в этих условиях отталкивать от себя Россию, которая может быть, наоборот, хорошим тылом для Китая с точки зрения поставок энергоресурсов.Россия может быть и военным партнером. Россия — рынок сбыта для китайских товаров. Нет никакого смысла. Я не думаю, что Китай присоединится, а скидки он и так получает.Индии тоже зачем рисковать отношениями с Россией, притом что и так хорошо устроилась, Россия выходит на первое место по поставкам нефти в Индию. Нефть российская перерабатывается в Индии, нефтепродукты Индия продает по всему миру, в том числе и на Запад, получает за это деньги. Сейчас еще индийские компании в Россию заходят.Зачем это нужно, чтобы выслужиться перед американцами? Настроить против себя лишний раз Китай? Индия — страна, которая имеет стратегическую самостоятельность поведения. Она предполагает, что лишний раз ссориться ни с кем капитально не надо. Поэтому пусть будут отношения и с Западом, и с Россией, и с Китаем.Ссориться с Россией, подталкивать Россию лишний раз к союзу с Китаем? Зачем это нужно Индии дополнительно? Чтобы оказаться рядом с враждебно настроенными и Китаем, и Россией?Более того, зачем это нужно американцам? Глобально давить на Россию? Через какие механизмы? Или начать с того, что к Китаю Индию присоединить?Сама Америка от российской нефти отказалась, Канада, Англия отказались, Европейский Союз принял решение 5 декабря отказаться. Что еще нужно Европейскому Союзу? Оставшиеся несколько месяцев поторговать по сниженной стоимости, но это уже какая-то мелочовка.Кроме того, что есть риск, что Россия не согласится продавать нефть по некой директивной цене и просто отключит поставки. Тогда цена на нефть может взлететь, если верить отчетам «Джей-Пи Морган Чейз», до 380 долларов за баррель. Кому это нужно? Россия может несколько месяцев продержаться и без поставок нефти в этой ситуации, а в мире будет масштабный кризис.Честно говоря, мне эта история с предельными ценами на нефть кажется пока маловероятной. Конечно, все могут ошибаться, и я в том числе. Давайте посмотрим, как в ближайшие месяцы будет. Мне кажется это нерациональным.Было бы рациональным, если бы Европейский союз действительно отказался от нефтяного эмбарго. «Мы от нефтяного эмбарго отказывается, признаем, что это решение принято было сгоряча, готовы дальше закупать вашу нефть, но будем вас наказывать путем ограничения цены».Тут я бы еще понял логику, но когда Европейский Союз официально отказывается от российской нефти, по крайней мере морским путем поставляемой, там есть исключение по нефтепроводу «Дружба», но морским путем уже ограничения 5 декабря, осталось несколько месяцев. Какой здесь смысл предельных цен? Потом уже никакая цена не будет, потом в принципе поставок не должно быть, кроме нефтепровода «Дружба».Поэтому единственный вариант сделать эмбарго — это сделать предельную стоимость и отказаться от эмбарго. В противном случае попытка ввести предельную цену — это обходной путь к остановке поставок, и все к тому же эмбарго, которое мы уже обсуждали столько раз.— Будем следить за развитием событий! Спасибо!

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, станислав митрахович, энергетика, санкции, венгрия, калининград, еврокомиссия, газ, эмбарго, зерно