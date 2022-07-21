Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефть - 21.07.2022 Украина.ру
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Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефть
Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефть - 21.07.2022 Украина.ру
Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефть
Для отмены эмбарго на российскую нефть все страны Евросоюза должны проголосовать за соответствующее решение. Подобное голосование будет "потерей лица", поэтому вряд ли эмбарго отменят, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
2022-07-21T04:30
2022-07-21T04:30
ес
нефть
эмбарго
новости
станислав митрахович
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Отвечая на вопросы издания Украина.ру, он указал, что вполне возможно, что представители стран ЕС и рассматривают подобную возможность на следующий год, однако публично никто из них об этом не говорит.Эксперт также выразил удивление ведущимися в странах ЕС разговорами о предельной цене на российскую нефть. С учётом того, что нефтяное эмбарго всё равно вступает в силу 5 декабря 2022 года, данная тема кажется ему совсем "мелочёвкой".С полным текстом интервью Станислава Митраховича можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036661138.html
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ес, нефть, эмбарго, новости, станислав митрахович

Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефть

04:30 21.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Для отмены эмбарго на российскую нефть все страны Евросоюза должны проголосовать за соответствующее решение. Подобное голосование будет "потерей лица", поэтому вряд ли эмбарго отменят, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
Отвечая на вопросы издания Украина.ру, он указал, что вполне возможно, что представители стран ЕС и рассматривают подобную возможность на следующий год, однако публично никто из них об этом не говорит.

Раз они об этом публично не говорят, то мне сложно представить, что это эмбарго отменят, тем более оно было официально оформлено решением совета "Европейского союза" все 27 стран, и представители голосовали. Сейчас они как, должны проголосовать в обратную сторону? Это будет выглядеть как потеря лица.

Станислав Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности при правительстве РФ
Эксперт также выразил удивление ведущимися в странах ЕС разговорами о предельной цене на российскую нефть. С учётом того, что нефтяное эмбарго всё равно вступает в силу 5 декабря 2022 года, данная тема кажется ему совсем "мелочёвкой".
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 08:06
"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефтиПредложения об ограничении покупки российской нефти, звучащие с Запада, приведут к тому же результату, что и с газом: цены взлетят до небес. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова 20 июля процитировали РИА Новости.
С полным текстом интервью Станислава Митраховича можно ознакомиться здесь.
 
ЕСнефтьЭмбаргоНовостиСтанислав Митрахович
 
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