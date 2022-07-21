https://ukraina.ru/20220721/1036668319.html

Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефть

Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефть - 21.07.2022 Украина.ру

Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефть

Для отмены эмбарго на российскую нефть все страны Евросоюза должны проголосовать за соответствующее решение. Подобное голосование будет "потерей лица", поэтому вряд ли эмбарго отменят, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

2022-07-21T04:30

2022-07-21T04:30

2022-07-21T04:30

ес

нефть

эмбарго

новости

станислав митрахович

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Отвечая на вопросы издания Украина.ру, он указал, что вполне возможно, что представители стран ЕС и рассматривают подобную возможность на следующий год, однако публично никто из них об этом не говорит.Эксперт также выразил удивление ведущимися в странах ЕС разговорами о предельной цене на российскую нефть. С учётом того, что нефтяное эмбарго всё равно вступает в силу 5 декабря 2022 года, данная тема кажется ему совсем "мелочёвкой".С полным текстом интервью Станислава Митраховича можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036661138.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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ес, нефть, эмбарго, новости, станислав митрахович