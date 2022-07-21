Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефть
Для отмены эмбарго на российскую нефть все страны Евросоюза должны проголосовать за соответствующее решение. Подобное голосование будет "потерей лица", поэтому вряд ли эмбарго отменят, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
Отвечая на вопросы издания Украина.ру, он указал, что вполне возможно, что представители стран ЕС и рассматривают подобную возможность на следующий год, однако публично никто из них об этом не говорит.
Раз они об этом публично не говорят, то мне сложно представить, что это эмбарго отменят, тем более оно было официально оформлено решением совета "Европейского союза" все 27 стран, и представители голосовали. Сейчас они как, должны проголосовать в обратную сторону? Это будет выглядеть как потеря лица.
Эксперт также выразил удивление ведущимися в странах ЕС разговорами о предельной цене на российскую нефть. С учётом того, что нефтяное эмбарго всё равно вступает в силу 5 декабря 2022 года, данная тема кажется ему совсем "мелочёвкой".
Вчера, 08:06"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефтиПредложения об ограничении покупки российской нефти, звучащие с Запада, приведут к тому же результату, что и с газом: цены взлетят до небес. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова 20 июля процитировали РИА Новости.
С полным текстом интервью Станислава Митраховича можно ознакомиться здесь.