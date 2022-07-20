Безпалько оценил численность украинской группировки, противостоящей РФ - 20.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Безпалько оценил численность украинской группировки, противостоящей РФ
Безпалько оценил численность украинской группировки, противостоящей РФ - 20.07.2022 Украина.ру
Безпалько оценил численность украинской группировки, противостоящей РФ
Россия воюет группировкой, которая численно меньше, чем те вооруженные силы, которыми Украина располагает сейчас, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-07-20T12:42
2022-07-20T12:42
спецоперация
украина
россия
вс рф
сво
новости
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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.По его словам, если Россия объявит хотя бы частично мобилизацию, создаст отряды территориальной обороны, будет использовать военную силу всех своих военных округов, всю стратегическую авиацию, то тогда на Украине будут задействованы уже ВС РФ в большей степени, чем сейчас.Россия ведет военные действия в ходе спецоперации силами армии мирного времени, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036424040.html
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украина, россия, вс рф, сво, новости

Безпалько оценил численность украинской группировки, противостоящей РФ

12:42 20.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка севастопольских призывников на военную службу
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Россия воюет группировкой, которая численно меньше, чем те вооруженные силы, которыми Украина располагает сейчас, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.
Россия воюет группировкой, которая численно меньше, кратно меньше, чем те вооруженные силы, которыми Украина располагает, или о которых она заявляет. Зеленский же заявлял, что там вообще под ружьем скоро будет миллион человек. Даже если это не миллион человек, то, по оценкам некоторых специалистов, все вооруженные формирования - примерно до шестисот тысяч человек. У нас нет такой группировки на Украине.
Богдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько
Политолог
По его словам, если Россия объявит хотя бы частично мобилизацию, создаст отряды территориальной обороны, будет использовать военную силу всех своих военных округов, всю стратегическую авиацию, то тогда на Украине будут задействованы уже ВС РФ в большей степени, чем сейчас.
Россия ведет военные действия в ходе спецоперации силами армии мирного времени, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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