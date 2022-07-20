https://ukraina.ru/20220720/1036682508.html

Безпалько оценил численность украинской группировки, противостоящей РФ

Безпалько оценил численность украинской группировки, противостоящей РФ - 20.07.2022 Украина.ру

Безпалько оценил численность украинской группировки, противостоящей РФ

Россия воюет группировкой, которая численно меньше, чем те вооруженные силы, которыми Украина располагает сейчас, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-07-20T12:42

2022-07-20T12:42

2022-07-20T12:42

спецоперация

украина

россия

вс рф

сво

новости

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.По его словам, если Россия объявит хотя бы частично мобилизацию, создаст отряды территориальной обороны, будет использовать военную силу всех своих военных округов, всю стратегическую авиацию, то тогда на Украине будут задействованы уже ВС РФ в большей степени, чем сейчас.Россия ведет военные действия в ходе спецоперации силами армии мирного времени, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036424040.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, вс рф, сво, новости