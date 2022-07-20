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Украинские войска пытались прорвать линию обороны под Донецком

Жители Донецка отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны

Украинские войска пытались прорвать линию обороны под Донецком

Под Донецком ВСУ пытались прорвать линию российской обороны, но были разгромлены донецкими бойцами-резервистами, передает 20 июля корреспондент ВГТРК Александр Сладков специально для RT

2022-07-20T12:02

2022-07-20T12:02

2022-07-20T12:03

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Украинские войска предприняли попытку прорыва линии российской обороны под Донецком. Атаку отражали бойцы РФ и находящиеся непосредственно на позициях донецкие резервисты.Бой продолжался в течение пяти часов. Против украинских танков и пехоты вышли обычные жители Донецка, призванные в армию сразу после начала СВО - это в основном историки и музейные работники.Резервисты остановили атаку, сумели уничтожить три танка и взяли в плен капитана-танкиста ВСУ. В критический момент резервисты вызвали огонь артиллерии на себя, грамотно укрылись, не потеряли людей и отбили атаку.

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новости, оборона, донецк, военные