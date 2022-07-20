Украинские войска пытались прорвать линию обороны под Донецком
12:02 20.07.2022 (обновлено: 12:03 20.07.2022)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБлок-пост ополченцев в городе Дебальцево Донецкой области
Под Донецком ВСУ пытались прорвать линию российской обороны, но были разгромлены донецкими бойцами-резервистами, передает 20 июля корреспондент ВГТРК Александр Сладков специально для RT
Украинские войска предприняли попытку прорыва линии российской обороны под Донецком. Атаку отражали бойцы РФ и находящиеся непосредственно на позициях донецкие резервисты.
Бой продолжался в течение пяти часов. Против украинских танков и пехоты вышли обычные жители Донецка, призванные в армию сразу после начала СВО - это в основном историки и музейные работники.
Резервисты остановили атаку, сумели уничтожить три танка и взяли в плен капитана-танкиста ВСУ.
В критический момент резервисты вызвали огонь артиллерии на себя, грамотно укрылись, не потеряли людей и отбили атаку.
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