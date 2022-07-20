Выявить лояльных: Мирошник рассказал о провокациях киевского режима в Славянске - 20.07.2022 Украина.ру
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Выявить лояльных: Мирошник рассказал о провокациях киевского режима в Славянске
Выявить лояльных: Мирошник рассказал о провокациях киевского режима в Славянске - 20.07.2022 Украина.ру
Выявить лояльных: Мирошник рассказал о провокациях киевского режима в Славянске
Киевские власти готовят ряд провокаций и постановок, чтобы выявить "коллаборантов" в Славянске, сообщает 20 июля в своем Telegram-канале глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник
2022-07-20T11:50
2022-07-20T11:50
новости
славянск
родион мирошник
провокация
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По его информации, местные жители заметили в городе украинских военных, переодетых в российскую форму с георгиевскими лентами. Он добавил, что ряженые, по словам горожан, ведут себя вызывающе и много фотографируются.Мирошник не исключил постановки "зверств", как это было в городах Буча, Лисичанск или Ирпень. Он напомнил, что украинская власть неоднократно прибегала к таким методам, пытаясь безосновательно обвинить российскую армию.Накануне губернатор Николаевской области Виталий Ким объявил о том, что Николаев может быть закрыт на несколько дней, а в городе проведена операция по выявлению "коллаборантов".
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новости, славянск, родион мирошник, провокация

Выявить лояльных: Мирошник рассказал о провокациях киевского режима в Славянске

11:50 20.07.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Киевские власти готовят ряд провокаций и постановок, чтобы выявить "коллаборантов" в Славянске, сообщает 20 июля в своем Telegram-канале глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник
По его информации, местные жители заметили в городе украинских военных, переодетых в российскую форму с георгиевскими лентами. Он добавил, что ряженые, по словам горожан, ведут себя вызывающе и много фотографируются.
В Славянске союзных войск пока нет, и подходить к таким ряженым просто опасно. На прифронтовой территории с украинской стороны деятели режима уже анонсировали отлов коллаборантов и лояльного к союзным войскам населения. Возможно, что это один из способов.
Родион Мирошник
Родион Мирошник
Глава представительства ЛНР в России
Мирошник не исключил постановки "зверств", как это было в городах Буча, Лисичанск или Ирпень. Он напомнил, что украинская власть неоднократно прибегала к таким методам, пытаясь безосновательно обвинить российскую армию.

Накануне губернатор Николаевской области Виталий Ким объявил о том, что Николаев может быть закрыт на несколько дней, а в городе проведена операция по выявлению "коллаборантов".
 
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