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Выявить лояльных: Мирошник рассказал о провокациях киевского режима в Славянске

Выявить лояльных: Мирошник рассказал о провокациях киевского режима в Славянске - 20.07.2022 Украина.ру

Выявить лояльных: Мирошник рассказал о провокациях киевского режима в Славянске

Киевские власти готовят ряд провокаций и постановок, чтобы выявить "коллаборантов" в Славянске, сообщает 20 июля в своем Telegram-канале глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник

2022-07-20T11:50

2022-07-20T11:50

2022-07-20T11:50

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славянск

родион мирошник

провокация

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По его информации, местные жители заметили в городе украинских военных, переодетых в российскую форму с георгиевскими лентами. Он добавил, что ряженые, по словам горожан, ведут себя вызывающе и много фотографируются.Мирошник не исключил постановки "зверств", как это было в городах Буча, Лисичанск или Ирпень. Он напомнил, что украинская власть неоднократно прибегала к таким методам, пытаясь безосновательно обвинить российскую армию.Накануне губернатор Николаевской области Виталий Ким объявил о том, что Николаев может быть закрыт на несколько дней, а в городе проведена операция по выявлению "коллаборантов".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, славянск, родион мирошник, провокация