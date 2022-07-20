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Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна

Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна - 20.07.2022 Украина.ру

Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна

Турция многое сделала для того, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна. Такое заявление на пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин, передают 10 июля РИА Новости.

2022-07-20T09:05

2022-07-20T09:05

2022-07-20T09:05

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владимир путин

турция

зерно

украина

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Он также подчеркнул, что ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, должны быть сняты.Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.В конце концов, на встрече в Стамбуле "стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН", располагаться который будет в турецкой столице.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, турция, зерно, украина