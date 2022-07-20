Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна - 20.07.2022 Украина.ру
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Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна
Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна - 20.07.2022 Украина.ру
Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна
Турция многое сделала для того, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна. Такое заявление на пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин, передают 10 июля РИА Новости.
2022-07-20T09:05
2022-07-20T09:05
новости
владимир путин
турция
зерно
украина
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Он также подчеркнул, что ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, должны быть сняты.Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.В конце концов, на встрече в Стамбуле "стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН", располагаться который будет в турецкой столице.
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новости, владимир путин, турция, зерно, украина

Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна

09:05 20.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Турция многое сделала для того, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна. Такое заявление на пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин, передают 10 июля РИА Новости.

"Я уже говорил о том, что Турецкая Республика и лично президент [Реджеп Тайип] Эрдоган многое сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна, но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано. Мы об этом договаривались в начале с международными организациями. Они взяли на себя труд все это запакетировать. Никто не возражал до сих пор, в том числе американские наши партнеры. Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", - сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, должны быть сняты.
Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.
В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.
В конце концов, на встрече в Стамбуле "стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН", располагаться который будет в турецкой столице.
 
НовостиВладимир ПутинТурциязерноУкраина
 
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