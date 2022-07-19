https://ukraina.ru/20220719/1036547283.html

"Киев покупал время, бросая солдат ВСУ": эксперт рассказал, для чего Киеву нужен Донбасс

"Киев покупал время, бросая солдат ВСУ": эксперт рассказал, для чего Киеву нужен Донбасс - 19.07.2022 Украина.ру

"Киев покупал время, бросая солдат ВСУ": эксперт рассказал, для чего Киеву нужен Донбасс

Донбасс был нужен киевскому режиму только для того, чтобы оттянуть время и уничтожить всю инфраструктуру городов, но к концу августа вся территория будет освобождена, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру

2022-07-19T07:45

2022-07-19T07:45

2022-07-19T07:45

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск попал в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это еще не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с российских позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.По его мнению, главная задача Киева — уничтожить всю действующую инфраструктуру.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036523832.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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