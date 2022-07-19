"Киев покупал время, бросая солдат ВСУ": эксперт рассказал, для чего Киеву нужен Донбасс
Донбасс был нужен киевскому режиму только для того, чтобы оттянуть время и уничтожить всю инфраструктуру городов, но к концу августа вся территория будет освобождена, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск попал в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это еще не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с российских позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.
С одной стороны, Россия реализует тактическое превосходство в силах. С другой стороны, Украина изначально не была намерена удерживать Донбасс. Она там использует тактику выжженной земли в лучших традициях Третьего Рейха. Киев просто покупал время, бросая солдат ВСУ в этот огонь войны. Так что Россия использует свое тактическое превосходство. Полагаю, что к концу августа вся территория Донецкой области будет освобождена.
По его мнению, главная задача Киева — уничтожить всю действующую инфраструктуру.
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