https://ukraina.ru/20220715/1036410185.html

Александр Костин: Пока ВСУ выжигают Донбасс, Польша готовится к войне

Александр Костин: Пока ВСУ выжигают Донбасс, Польша готовится к войне - 15.07.2022 Украина.ру

Александр Костин: Пока ВСУ выжигают Донбасс, Польша готовится к войне

Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война. Просто в эту гражданскую войну активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию,... Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T09:43

2022-07-15T09:43

2022-07-15T10:56

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Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война. Просто в эту гражданскую войну активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Украины, считает заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это еще не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.— Александр, за счет чего нам удалось добиться успеха в двух местах одновременно? Можно ли сказать, что оборона противника на этом участке фронта посыпалась?— С одной стороны, Россия реализует тактическое превосходство в силах. С другой стороны, Украина изначально не была намерена удерживать Донбасс. Она там использует тактику выжженной земли в лучших традициях Третьего Рейха. Киев просто покупал время, бросая солдат ВСУ в этот огонь войны. Так что Россия использует свое тактическое превосходство. Полагаю, что к концу августа вся территория Донецкой области будет освобождена. Понятно, что Украина ничего не будет отдавать просто так. Идут кровопролитные упорные бои. Но, повторюсь, Киев уже давно распрощался с Донбассом.Главная его задача — уничтожить всю более-менее действующую инфраструктуру (жилую, промышленную и т. д.).— Когда ВСУ уйдут из Донбасса, где они выстроят основную линию обороны?— Север и центр можно удерживать естественным образом за счет крупных агломераций. Я имею в виду Днепропетровскую и Харьковскую область. Плюс, оборону в Днепропетровской области достаточно серьезно усиливает водная преграда в виде Днепра. Поэтому, скорее всего, ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут проходить на юге (Херсонская, Николаевская и Запорожская области).Я боюсь, что там Украина тоже будет реализовывать тактику выжженной земли (уничтожение домов, дамб, объектов теплогенерации) и террора в отношении мирного населения. Она будет делать все, чтобы не давать людям на этих территориях жить и развиваться.Это самое настоящее варварство. У меня в голове не укладывается, насколько цинично действует Киев в отношении многострадального Донбасса. Можно полагать, что то же самое будет и на юге.— Когда мы начинали эту кампанию, мы были готовы к тому, что Киев будет так цинично вести себя со своими собственными территориями?— Мы по факту видим, что наш первоначальный план населения и военного потенциала Украины был иллюзорен и практически никак не соприкасался с действительностью. Тут уже говорить не о чем.А что касается отношения Киева к Донбассу, то оно таковым было изначально. Потому что за все эти восемь лет Украина не вложила ни рубля в развитие региона. Да, там чуть-чуть сделали дороги, но Донбасс при Украине оставался таким же, каким он был до 2014 года.Напомню также решение Зеленского ограничить базовые права жителей Донбасса, когда они не имели права участвовать в выборах местного самоуправления и парламента. Уже тогда было понятно, что Киев относится к Донбассу как к покоренной чужой территории. Просто если раньше это было просто идеологией, то сейчас эти замыслы воплощаются в реальность.Очень важно понять, что сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война. Просто в эту гражданскую войну активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Украины. Дело тут не в России.— С мест пишут, что на темпах продвижения наших войск сказывается недостаток беспилотников и средств разведки. Почему мы до сих пор не решили эту проблему? Почему у нас есть высокоточные ракеты, но нет элементарного снаряжения для бойцов?— Это доктринальное отставание и игнорирование нашим военным руководством самой сути военно-технического развития. Это для меня большой вопрос, почему на фоне Сирии и других конфликтов наше Минобороны игнорировало и сами вызовы, и перспективы военно-технического прогресса.Беспилотники – это не какие-то там передовые технологии. Это неотъемлемая часть нашего быта, как чайник или холодильник. Это промышленные технологии коммерческого рынка. Это вопрос ошибочного курса и непонимания, куда и как движется военная наука. Россия до сих пор живет доктринами 70х годов. Мы воюем по нормам, которые были заложены почти полвека назад. Вот вам и весь ответ.Само изделие несложно купить. Но оно должно быть встроено в военную машину, начиная от уставов, и заканчивая нормативно-технической базой. Я надеюсь, что слухи о покупке иранских беспилотников окажутся правдой, и они отгрузят нам какое-то товарное количество.— На днях ВКС России при помощи «Искандеров» нанесли удар по установкам противокорабельных ракет Harpoon в Одесской области. Сколько таких ракет нужно уничтожить, чтобы обезопасить Черноморский флот и планировать сложные десантные операции? — Все решит решительная наземная наступательная операция на юге. К сожалению, Черноморский флот пока не обладает потенциалом, чтобы полностью удерживать акваторию Черного моря. Он уязвим для воздушных и ракетных ударов, потому что разведданные и целеуказания Украине дает НАТО.Мы видим, что ВСУ способны реализовывать комплексные межвидовые операции, что и случилось с крейсером «Москва», когда использовались и беспилотники, и авиация, и береговые ракетные комплексы. Недооценивать противника после пяти месяцев операции просто преступно.Вообще не надо возлагать на флот неоправданных надежд. Его нужно прикрыть зонтиком с неба. Проведение нашими войсками сложной межвидовой десантной операции возможно. Но это должен быть точечный надрез скальпеля при понятной ситуации на земле.Десант был целесообразен в первые дни спецоперации. Сейчас нет смысла что-то высаживать, потому что у нас нет полного превосходства в воздухе, а это ключевой фактор, о котором известно еще со времен Второй мировой войны. Это может обернуться тяжелыми неоправданными потерями.Повторюсь, десант целесообразен лишь при безусловном успехе наземной операции, чтобы ударить в тыл, когда все будет валиться.— Политолог Ростистав Ищенко пишет, Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток. Есть ли с военной точки зрения смысл в такого рода комбинациях?- Конечно. Такой сценарий вполне вероятен при успехе российских войск. Польша и Украина технически и юридически к этому полностью готовы. Вопрос в политическом решении и контурах этой операции.Как минимум они могут занять соседние украинские области, высвободив силы оперативного командования "Запад" и "Центр". А как максимум они могут пойти дальше и спровоцировать конфликт с Белоруссией, а это поставит нас на грань прямого столкновения с Польшей.Польша – это одна из самых сильных армий в Европе. Это 250 тысяч личного состава, идет расширение на половину (300+) при самом современном вооружении. Это не ВСУ преимущественно с постсоветским вооружением. Это очень серьезный противник, которого напрямую поддерживают США.Я напомню также, что в Польше расположена бронетанковая бригада США и одна из самых крупных баз в Европе, которую открыли при Трампе. Это очень большой военный центр, база ВВС и беспилотников. Там значительные запасы вооружений, которые США свободно передадут полякам. Польша член НАТО. У нее не будет проблем "с колес" эти военно-технические возможности использовать.Таким образом, Польша для нас – это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

всу, донбасс, польша, интервью, россия, украина, сво, эксперт