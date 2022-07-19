https://ukraina.ru/20220719/1036538468.html
Дубовой рассказал, как повлияет поставляемое Украине западное оружие на ход СВО
Дубовой рассказал, как повлияет поставляемое Украине западное оружие на ход СВО - 19.07.2022 Украина.ру
Дубовой рассказал, как повлияет поставляемое Украине западное оружие на ход СВО
Сколько бы ВСУ ни получили западного оружия, это никак не повлияет на ход боевых действий, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
2022-07-19T05:45
2022-07-19T05:45
2022-07-19T05:45
новости
украина
оружие
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Он рассказал, что пулеметы НАТО, которые устанавливаются на украинских бронеавтомобилях "Варта", на пикапы лучше российских, потому что они короче, у них выше скорострельность, а также украинцы умеют ими пользоваться.По его мнению, по характеристикам западное стрелковое оружие не настолько сокрушительно превосходит российское, если сложить параметры, то в среднем это равные типы оружия, но ВСУ все равно не умеют правильно обращаться с ними.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, оружие
Дубовой рассказал, как повлияет поставляемое Украине западное оружие на ход СВО
Сколько бы ВСУ ни получили западного оружия, это никак не повлияет на ход боевых действий, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
Он рассказал, что пулеметы НАТО, которые устанавливаются на украинских бронеавтомобилях "Варта", на пикапы лучше российских, потому что они короче, у них выше скорострельность, а также украинцы умеют ими пользоваться.
Но опять-таки, там, где речь идет об обычном стрелковом оружии, тут плюс-минус: у них что-то лучше, у нас что-то хуже, и наоборот, но это не является решающим фактором для победы. Сколько бы ВСУ ни получили западного оружия, это никак не повлияет на ход войны.
Геннадий Дубовой
Боец спецгруппы «Талиба», входящей в состав полка «Ахмат-1», донецкий писатель и военкор
По его мнению, по характеристикам западное стрелковое оружие не настолько сокрушительно превосходит российское, если сложить параметры, то в среднем это равные типы оружия, но ВСУ все равно не умеют правильно обращаться с ними.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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