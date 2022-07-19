https://ukraina.ru/20220719/1036538468.html

Дубовой рассказал, как повлияет поставляемое Украине западное оружие на ход СВО

Дубовой рассказал, как повлияет поставляемое Украине западное оружие на ход СВО - 19.07.2022 Украина.ру

Дубовой рассказал, как повлияет поставляемое Украине западное оружие на ход СВО

Сколько бы ВСУ ни получили западного оружия, это никак не повлияет на ход боевых действий, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру

2022-07-19T05:45

2022-07-19T05:45

2022-07-19T05:45

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Он рассказал, что пулеметы НАТО, которые устанавливаются на украинских бронеавтомобилях "Варта", на пикапы лучше российских, потому что они короче, у них выше скорострельность, а также украинцы умеют ими пользоваться.По его мнению, по характеристикам западное стрелковое оружие не настолько сокрушительно превосходит российское, если сложить параметры, то в среднем это равные типы оружия, но ВСУ все равно не умеют правильно обращаться с ними.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, оружие