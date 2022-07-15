https://ukraina.ru/20220715/1036461477.html

Геннадий Дубовой: Американцы дают ВСУ всякий хлам, а не самые передовое оружие

Геннадий Дубовой: Американцы дают ВСУ всякий хлам, а не самые передовое оружие - 15.07.2022 Украина.ру

Геннадий Дубовой: Американцы дают ВСУ всякий хлам, а не самые передовое оружие

Боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой рассказал Украина.ру, с каким западным оружием,... Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T14:25

2022-07-15T14:25

2022-07-15T14:25

интервью

геннадий дубовой

всу

рсзо

оружие

военкор

трофей

мины

гранаты

винтовки

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Боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой рассказал Украина.ру, с каким западным оружием, которое есть на вооружении ВСУ, ему и его товарищам приходилось сталкиваться- Геннадий, на фронте украинские подразделения воюют, в том числе и западным оружием. У вас, вне всякого сомнения, есть военные трофеи. Поэтому расскажи о западных образцах вооружений, которые есть у ВСУ.- Последний большой комплект трофеев мы взяли в Золотом и Лисичанске. Сейчас наши ребята работают в Северске. У украинцев в плане оружия везде одно и то же. Это NLAW, противотанковые комплексы, американские противотанковые комплексы "Джавелины". Попадались нам американские пулеметы с устаревшей конструкцией. Они сложны в разборке, и к тому же быстро запыляются.ВСУ для наших РПГ-7 используют заряды чешского и литовского производства, и очень большое количество всевозможных радиоприборов-тепловизоров. Рации в основном американского и немецкого производства.Западные тепловизоры очень хорошие. Мне наши ребята говорили: имели бы мы такие, мы бы просматривали украинские позиции насквозь и продвигались бы гораздо успешнее.- А что значит "насквозь"? В чем заключается их высокое качество?- В том, что заряд этих тепловизоров держится дольше. К тому же в них есть несколько спектров, с их помощью на врага в нескольких режимах можно смотреть. А в наших аналогах эти режимы либо плохо работают, либо их вовсе нет.- "Джавелины" что, настолько страшны, как их "малюют"?- Я не знаю, почему они считаются таким страшным комплексом. Они бьют по параболе по башне. Вот во время штурма Камышевахи "Джавелином" подбили наш танк, тем не менее, таких разрушительных воздействий, о которых нам говорили специалисты и которые следуют из роликов, рекламирующих данный тип оружия, мы не наблюдали. После попадания "Джавелина" по танку у него сработала динамическая защита, которая в итоге выгорела, а он остался неповрежденным.Я видел, как на моих глазах из "Джавелина" подбили наш танк возле "Азовстали", когда мы шли на штурм, но и там тоже не было таких катастрофических разрушительных последствий.Этот противотанковый комплекс должен быть в руках у специалиста, чтобы его применение имело разрушительный эффект.В армии Украины большинство всушников, которые находятся на передке, плохо владеют западным оружием, да и своим тоже. И это я еще не говорю о мобилизованных, которые вообще не только плохо им владеют, но и учиться не хотят. Из-за этого западное оружие не дает превосходства над нами.- Вы говорили о старых американских пулеметах старой модификации. А что, новых нет?- Если говорить о тех пулеметах, которые сейчас стоят на вооружении НАТО, это хорошее оружие. Оно лучше наших тем, что они короче, у них выше скорострельность. Они устанавливаются на украинских бронеавтомобилях "Варта", на пикапы, и вполне успешно украинцами используются.Но опять-таки, там, где речь идет об обычном стрелковом оружии, тут плюс-минус: у них что-то лучше, у нас что-то хуже, и наоборот, но это не является решающим фактором для победы. Сколько бы ВСУ не получили западного оружия – это никак не повлияет на ход войны.- А почему не повлияет?- Потому что им нужно уметь правильно обращаться. По характеристикам западное стрелковое оружие не настолько сокрушительно превосходит наше. Если сложить параметры, то в среднем это равные типы оружия, что у них, что у нас, даже если речь идет об американском оружии.Преимущество над нами ВСУ смогут получить только в том случае, если они получат большое количество американских РСЗО. Тогда да, мы на себе это ощутим. Но нам помогает то, что эти РСЗО отслеживаются по пунктам следования, и в большинстве случаев они уничтожаются.Это как во время Великой Отечественной войны. Очень хороший и безупречный танк был у немцев - "Тигр". До появления у нас танков "ИС" он превосходил все наши танки на порядок. Один мог сражаться против нескольких наших танков.Но дело в том, что в сражении против десяти Т-34 "Тигры" проигрывали. Пока немецкая промышленность выпускала один "Тигр", мы успевали, условно говоря, выпустить десять. Поэтому на фронте мы брали массой и мобильностью.Но тут сравнение с "Тигром" не очень корректное, потому что американцы все же дают ВСУ всякий хлам, а не самые передовые образцы своего оружия.- А западные снайперские винтовки у ВСУ хорошие?- Они используют бельгийские снайперские винтовки, но с начала спецоперации я ни разу их не встречал. Обычно они пользуются такими же СВД, как и у нас.Ходит много слухов о какой-то западной супероптике, о каких-то суперусовершенствованных штучных экземплярах американских снайперских винтовок. Но мы никогда их не видели- А гранаты?- Гранаты у них советской конструкции, такие же как у нас – "эргэдэшки" и "эфки", других ни разу не встречали.- А мины?- Те, которые я встречал – это только наше производство. Это все те же "монки, "пээмки" и т.д. Говорят, что сейчас поступила партия каких-то британских мин – но я их нигде еще не встречал, и те из бойцов, кого я знаю, тоже нигде их не встречали.На складах столько советского оружия, и его к тому же бывшие страны соцлагеря им сейчас поставляют, что в западном нет надобности.Еще раз хочу, чтобы Вы поняли. Какие бы хорошие западные снайперские винтовки не были у ВСУ,, им это никак не поможет. Потому что когда точечно работают наша артиллерия и авиация по украинским позициям, то снайперская винтовка, которая суперски бьет на полтора километра, тут не поможет. Она хороша для локальных случаев, но на поле боя с применением артиллерии бесполезна.Тут дело в выучке и умении. Мы тактически действуем лучше, чем ВСУ. Мы знаем, где обойти, и каким образом взять их в плен.При равном моральном духе, при равных воинских умениях, оружие считается качественно обеспечивающим победу только в том случае, если это нечто экстраординарное, чему мы не можем противостоять. Но у ВСУ этого просто нет.

https://ukraina.ru/20220715/1036435721.html

https://ukraina.ru/20220715/1036437491.html

https://ukraina.ru/20220712/1034338310.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, геннадий дубовой, всу, рсзо, оружие, военкор, трофей, мины, гранаты, винтовки