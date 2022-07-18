Шольц объяснил, какой мир на Украине не подходит Евросоюзу - 18.07.2022 Украина.ру
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Шольц объяснил, какой мир на Украине не подходит Евросоюзу
Шольц объяснил, какой мир на Украине не подходит Евросоюзу - 18.07.2022 Украина.ру
Шольц объяснил, какой мир на Украине не подходит Евросоюзу
Евросоюз не снимет санкции, если конфликт на Украине завершится миром на условиях России, заявил в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц 18 июля
2022-07-18T15:05
2022-07-18T15:06
новости
олаф шольц
украина
санкции
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Канцлер ФРГ не отрицает, что население Германии столкнулось с повышением цен на бензин и продукты питания, а также, подорожанием электроэнергии и топлива из-за санкционной политики ЕС.Он подтвердил, что для Германии это "нелегкий путь" и немцам понадобится большая выдержка.Ранее немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten опубликовало материал, в котором говорится о том, что Немецкая экономика более, чем экономики других европейских стран пострадает от энергетического кризиса и почувствует еще больше последствий от перехода на альтернативные источники энергии.
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новости, олаф шольц, украина, санкции

Шольц объяснил, какой мир на Украине не подходит Евросоюзу

15:05 18.07.2022 (обновлено: 15:06 18.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца
Предвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз не снимет санкции, если конфликт на Украине завершится миром на условиях России, заявил в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц 18 июля

То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена.

Олаф Шольц
Канцлер ФРГ
Канцлер ФРГ не отрицает, что население Германии столкнулось с повышением цен на бензин и продукты питания, а также, подорожанием электроэнергии и топлива из-за санкционной политики ЕС.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 07:15
Шольц не способен защитить национальные интересы Германии — эксперт о ситуации с СПИдет газовая война против Германии. При этом канцлер Олаф Шольц как очень слабый политик, не способен защитить национальные интересы Германии, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
Он подтвердил, что для Германии это "нелегкий путь" и немцам понадобится большая выдержка.
Ранее немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten опубликовало материал, в котором говорится о том, что Немецкая экономика более, чем экономики других европейских стран пострадает от энергетического кризиса и почувствует еще больше последствий от перехода на альтернативные источники энергии.
 
НовостиОлаф ШольцУкраинаСанкции
 
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