https://ukraina.ru/20220718/1036545202.html

Шольц объяснил, какой мир на Украине не подходит Евросоюзу

Шольц объяснил, какой мир на Украине не подходит Евросоюзу - 18.07.2022 Украина.ру

Шольц объяснил, какой мир на Украине не подходит Евросоюзу

Евросоюз не снимет санкции, если конфликт на Украине завершится миром на условиях России, заявил в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц 18 июля

2022-07-18T15:05

2022-07-18T15:05

2022-07-18T15:06

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олаф шольц

украина

санкции

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Канцлер ФРГ не отрицает, что население Германии столкнулось с повышением цен на бензин и продукты питания, а также, подорожанием электроэнергии и топлива из-за санкционной политики ЕС.Он подтвердил, что для Германии это "нелегкий путь" и немцам понадобится большая выдержка.Ранее немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten опубликовало материал, в котором говорится о том, что Немецкая экономика более, чем экономики других европейских стран пострадает от энергетического кризиса и почувствует еще больше последствий от перехода на альтернативные источники энергии.

https://ukraina.ru/20220716/1036472092.html

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новости, олаф шольц, украина, санкции