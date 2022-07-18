Шольц объяснил, какой мир на Украине не подходит Евросоюзу
15:05 18.07.2022 (обновлено: 15:06 18.07.2022)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца
Евросоюз не снимет санкции, если конфликт на Украине завершится миром на условиях России, заявил в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц 18 июля
То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена.
Канцлер ФРГ не отрицает, что население Германии столкнулось с повышением цен на бензин и продукты питания, а также, подорожанием электроэнергии и топлива из-за санкционной политики ЕС.
16 июля, 07:15Шольц не способен защитить национальные интересы Германии — эксперт о ситуации с СПИдет газовая война против Германии. При этом канцлер Олаф Шольц как очень слабый политик, не способен защитить национальные интересы Германии, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
Он подтвердил, что для Германии это "нелегкий путь" и немцам понадобится большая выдержка.
Ранее немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten опубликовало материал, в котором говорится о том, что Немецкая экономика более, чем экономики других европейских стран пострадает от энергетического кризиса и почувствует еще больше последствий от перехода на альтернативные источники энергии.