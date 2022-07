Полное фиаско. Украина обрекла ближневосточное турне Байдена на провал

https://ukraina.ru/20220718/1036544705.html

Джо Байден совершил первое за 2,5 года президентства турне по Ближнему Востоку, оно было призвано не только укрепить двусторонние отношения с отдельными государствами, но и смягчить негативные последствия для американского общества, вызванные украинским кризисом.ИзраильПервую остановку американский борт №1 сделал в Израиле 13 июля. Президента США принимали как дорогого гостя: в аэропорту имени Бен-Гуриона его встречали президент Ицхак Герцог, премьер-министр Яир Лапид, члены правительства и официальные лица; улицы перекрыли для обеспечения коридора безопасности при участии тысяч полицейских, элитного спецназа «Ямам» и службы внутренней безопасности «Шабак». Принимающая сторона сделала всё, чтобы не утомлять пожилого американского лидера после длительного перелёта да ещё в изнуряющую жару – если Байдена не повезут на базу ВВС Пальмахим, то систему ПРО «Железный купол» и лазерную систему ПРО «Маген Ор» привезут прямо на взлётно-посадочную полосу, кроме того, на произношение речей лидерам отвели всего полчаса. Однако и этого времени хватило, чтобы президент США успел оконфузиться.«Чтобы хранить в памяти правду и честь (honor) холокоста… ужасы холокоста (horror). И чествовать тех, кого мы потеряли», — заявил Байден.В преддверии турне портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что президент США собирается попросить Тель-Авив увеличить военную помощь Украине. Однако уже после переговоров глав двух государств корреспондент израильской газеты The Times of Israel привёл слова представителя Белого дома, пожелавшего остаться неизвестным: «Мы призываем страны поддерживать Украину таким образом, который они считают для себя наилучшим. Каждая страна должна решать сама». Иными словами, одни страны могут ограничиться оказанием гуманитарной помощи, другие – поддержкой Киева в сфере безопасности, поясняет чиновник.До сих пор Израиль не поставлял Киеву современное вооружение, не желая ставить под угрозу собственную безопасность и портить отношения с Россией, а передаёт только каски, жилеты, противогазы и защитные костюмы для разминирования экстренным службам и гражданским организациям Украины. Таким образом, задумка Байдена переложить на Израиль часть груза по оказанию военной помощи Киеву провалилась, но он и не настаивал.А вообще, президент США прилетел в еврейское государство в неподходящий момент — в самом разгаре предвыборная кампания и подготовка к досрочным выборам в Кнессет, назначенным на 1 ноября.«Я думаю, что визит Байдена был назначен намного заранее, и никто не мог предвидеть, что мы будем в предвыборной эпохе, и ему максимально некомфортно находиться в Израиле, потому что нахождение президента США в предвыборное время — это, хочешь ли или не хочешь, какое-то вмешательство в наши демократические выборы», — сказал вице-мэр города Ашдод политолог Эли Нахт.ПалестинаДалее Байден направился в Палестину, однако пробыл там всего около 2 часов — столько же, сколько длилась беседа с одним бывшим премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, уже отошедшим от государственных дел, а всего в Израиле он провёл почти 2 дня, то есть половину всего ближневосточного турне. Как написало американское издание Politico, такое ощущение, что официальные лица США, занимавшиеся подготовкой визита президента, в последний момент вспомнили о том, что на Ближнем Востоке есть и такое образование, как Палестина, которую американский лидер также может посетить лишь для того, чтобы поздороваться и попрощаться.По итогам переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Вифлееме Байден ограничился дежурными фразами о поддержке Соединёнными Штатами возобновления прямых палестино-израильских переговоров и урегулирования ближневосточного конфликта на основании границ по состоянию на 1967 год при обменах территориями, а также о том, что палестинское и израильское правительства будут функционировать наравне. Для демонстрации озабоченности Вашингтона ситуацией в частично признанном государстве Байден объявил о выделении $100 млн сети палестинских больниц в Восточном Иерусалиме и $200 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).Запрос Аббаса был гораздо более существенным – на итоговой пресс-конференции он призвал к возобновлению работы консульства США в Восточном Иерусалиме и представительства Палестины в Вашингтоне. Связи между сторонами были прерваны после решения предыдущего президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим, отказа от финансирования БАПОР и закрытия офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.По словам руководителя Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николая Плотникова, один из палестинских партнёров Института востоковедения РАН отметил, что внимание Байдена палестинскому урегулированию носило ритуальный характер, изначально было видно, что главная цель его визита — поиск углеводородов, альтернативных российским, и создание коалиции Израиля с арабскими странами против Ирана и оси Сопротивления. Такой встрече ради встречи палестинцы были, мягко говоря, не рады — сотни человек вышли на акции протеста против визита Байдена на Ближний Восток.Саудовская АравияКлючевым пунктом всего турне, безусловно, была Саудовская Аравия, от которой Байден хотел добиться увеличения объёма добычи нефти, чтобы, во-первых, снизить стоимость бензина на американских заправках, во-вторых, нанести болезненный удар по российской экономике.Тем самым, как отметил политолог Андрей Суздальцев, Байден хотел повторить ситуацию 30-летней давности, когда в конце 1980-х годов США и Саудовская Аравия совместными усилиями обрушили нефтяные котировки на мировых рынках, чего СССР выдержать не смог.Провернуть этот план 45-й американский президент пытался в самом начале специальной военной операции на Украине. Как писала газета The Wall Street Journal 8 марта, Байден хотел обсудить вопрос о снижении котировок на энергоресурсы посредством наращивания объёмов добычи нефти. С наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, но они даже на звонок из Белого дома не ответили. У саудовского монарха на то были веские основания: нынешний президент США ещё во время избирательной кампании пообещал превратить королевство в изгоя за нарушение прав человека и убийство колумниста газеты The Washington Post Джамаля Хашкаджи, известного критика правящей династии Саудитов, в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году, по информации американской и турецкой разведки, с личного одобрения Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В Штатах на Байдена обрушились с осуждением за планы о переговорах с монархом, которого он обвинял в этом преступлении. Президенту США пришлось объясняться: в авторской колонке для издания The Washington Post, опубликованной 9 июля, Байден написал, что энергоресурсы Ближнего Востока жизненно важны для смягчения воздействия на глобальные поставки, которое якобы оказывает специальная военная операция РФ на Украине, поэтому США необходимо взаимодействовать с рядом государств, в том числе с Саудовской Аравией. Таким образом, он дал понять, что готов поступиться некоторыми принципами.Для того, чтобы визит в Эр-Рияд не выглядел как встреча ни врагов, ни друзей (что расценили бы в Америке как уступку Вашингтона), под предлогом карантинных требований из-за COVID-19 лидеры двух стран приветствовали друг друга кулаками, без рукопожатий, хотя ещё пару дней назад в Израиле он не отказывался от объятий с союзниками. На встрече двух лидеров представителям СМИ запретили вести прямую трансляцию и даже использовать подвесные микрофоны, но журналисты всё равно не оставляли попыток добиться каких-либо комментариев, в том числе об убийстве Хашкаджи, но ответов так и не добились, наследный принц, по словам одного из членов журналистского пула Белого дома, лишь «то ли ухмыльнулся, то ли улыбнулся», вскоре переговоры продолжились за закрытыми дверями.Из которых спустя некоторое время Байден вышел один и объявил о достижении взаимопонимания в сфере энергетической безопасности, а также анонсировал дальнейшие шаги в ближайшие недели. На следующий день на встрече глав государств Персидского залива наследный принц сказал, что Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти с нынешних 10 млн баррелей до 13 млн баррелей в день, это максимум. И то это цель на долгосрочную перспективу – ранее руководство королевства обозначало цифру в 13 млн как целевой показатель на 2027 год. По информации агентства Bloomberg, ссылающегося на саудовских чиновников, любое решение об изменении уровня добычи Эр-Рияд будет принимать исключительно по согласованию с участниками ОПЕК+, то есть с Россией в том числе, а на саммите в этом формате, запланированном на август, может взять на себя обязательства по производству всего 11 млн баррелей в день, сообщило международное рейтинговое агентство S&P. Американцам явно хотелось бы гораздо больше.«Сейчас вопрос в следующем: а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от России и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учётом того, что Россия — крупнейшая нефтедобывающая страна, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объёмах нарастить добычу, но от договорённостей с Россией она не отступит. Едва ли Саудовской Аравии нужно снижать цены до уровня в $70-80 за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду», — заявил эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран в комментарии иранской газете Hamshahri.Продолжая рассказ о переговорах с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, Байден заявил: «Мы обсуждали права человека и необходимость политической реформы. Как и всегда, я ясно дал понять, что эта тема крайне важна для меня и для США. Что касается убийства Хашкаджи, я поднял этот вопрос в самом начале встречи, чётко дав понять, что я думал об этом тогда и что думаю сейчас».На уточняющий вопрос журналистов, как наследный принц отреагировал на эти слова, президент США ответил: «Он, по сути, сказал, что лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был. Он сказал, что он лично не был ответственным, а также отметил, что принял меры в отношении тех, кто был».Однако корреспондент телеканала Fox News Жаки Хайнрих, входящая в журналистский пул Белого дома, сообщила, что государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр не слышал, как Байден говорил Мухаммеду бен Сальману о том, что верит в его ответственность за убийство Хашкаджи. Вскоре президент США сказал, что это не соответствует действительности.Позже саудовский чиновник на условиях анонимности рассказал телеканалу Al Arabiya со ссылкой на неназванного саудовского чиновника о реакции на разговор о Хашкаджи самого наследного принца: «Произошедшее вызывает сожаление. Мы в королевстве приняли все юридические меры — от расследования и судебных процессов до вынесения и исполнения решений суда. Королевство также приняло меры для предотвращения повторения подобных ошибок в будущем». Монарх не упустил возможности уколоть президента США, указав, что подобные инциденты происходят во всём мире, и США тоже совершали ошибки, например, пытки заключённых в тюрьме Абу-Грейб в Ираке американскими военными.Влияние России на Ближнем Востоке«Соединённые Штаты собираются и впредь оставаться активным и заинтересованным партнёром на Ближнем Востоке, поскольку мир становится всё более конкурентным, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся, — более сложными. Для меня очевидно то, как тесно сплетены интересы США с успехами Ближнего Востока. Мы не уйдём и не оставим после себя вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном», — заявил Байден на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в саудовском городе Джидда 16 июля.Спустя несколько часов высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге выступил с утверждением, что ещё 1,5 года назад во многих ближневосточных странах был заметен поворот в сторону России и даже Китая по многим направлениям, однако сейчас они пересматривают эту позицию, и хотя отношения с Москвой и Пекином сохранятся, поскольку это вполне естественно, всё же в отдельных сферах предпочтение будет отдано взаимодействию с Вашингтоном. По словам чиновника, из каждой столицы ближневосточного региона американцы слышали, что их первоочередной выбор и приоритет — это США.Почему же тогда большинство государств Ближнего Востока предпочло занять нейтральную позицию по ситуации на Украине, сразу же отказавшись осудить Россию за проведение военной спецоперации и тем более присоединиться к санкционному режиму Запада, запущенному именно Вашингтоном?Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился, что страны Ближнего Востока поддержат США в стремлении изолировать Россию.«На Востоке всегда уважали силу и справедливость. Америка давно разочаровала ближневосточных союзников своим лицемерием, двойными, а то и тройными стандартами. Успехи России в Сирии существенно подняли авторитет нашей страны на Ближнем Востоке. Успех нашей военной операции на Украине, где мы, по сути, воюем против НАТО, ещё больше поднимет авторитет нашей страны в Саудовской Аравии, ОАЭ и многих других странах региона», — написал сенатор в Telegram-канале.О том, кого же считают приоритетным партнёром: Россию или Америку — видно по тому, как в Эр-Рияде встречали президента РФ Владимира Путина и его американского коллегу Джо Байдена, отмечает обозреватель немецкой газеты Die Welt Даниэль-Дилан Бемер. Он напомнил, что кортеж российского лидера по прибытии в столицу сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах, а разместили президента в настоящем дворце из личного владения королевской династии. Байдена такие почести не ждали. Колумнист подчёркивает, что огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит своё отражение и в протокольных жестах, тогда как США получили неожиданный отказ от своих арабских союзников и не смогли сформировать глобальный антироссийский фронт после начала военной спецоперации РФ на Украине.Почему так произошло, объяснила газета The Wall Street Journal: Путин смог наладить крепкие отношения с наследным принцем Саудовской Аравии, которого многие мировые лидеры и Байден в частности избегали, так что сближение Москвы и Эр-Рияда – это личная заслуга российского лидера. Парадоксально, но от визита президента США в Саудовскую Аравию выиграет… Россия, пишет газета The Washington Times. Согласно отчёту, опубликованному агентством Reuters, во втором квартале 2022 года королевство более чем в 2 раза нарастила импорт российского топлива для производства электроэнергии и высвобождения собственной нефти для экспорта. Следовательно, договорённость Байдена с Саудовской Аравией об увеличении поставок нефти на мировые рынки привела бы к тому, что её излишки, вероятнее всего, экспортировались в США, а Россия и дальше продолжала активно зарабатывать на продаже топлива на Ближний Восток, тем самым пожиная плоды сделки Вашингтона и Эр-Рияда.И с чем же в итоге Байден вернулся из ближневосточного турне? Заставить Израиль оказывать военную помощь Киеву он не смог, добиться увеличения объёма добычи нефти и снижения её стоимости — тоже. Таким образом, президент США продемонстрировал неспособность сплочения даже своих верных союзников вокруг поддержки Украины и смягчения удара, который Россия, не имея такой цели, нанесла американской экономике, вызвав недовольство населения действиями Белого дома и обрушив рейтинг Байдена на отметки 30% — самого низкого показателя среди президентов за весь период после Второй мировой войны.

