https://ukraina.ru/20220718/1036523832.html

Режим Зеленского: на пути к личной диктатуре или к хунте военных? Все решит Запад или СВО

Режим Зеленского: на пути к личной диктатуре или к хунте военных? Все решит Запад или СВО - 18.07.2022 Украина.ру

Режим Зеленского: на пути к личной диктатуре или к хунте военных? Все решит Запад или СВО

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил глав Службы безопасности (СБУ) и Генеральной прокуратуры (ГПУ) 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю... Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T09:40

2022-07-18T09:40

2022-07-18T09:40

владимир зеленский

иван баканов

украина

сво

мнение

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Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил глав Службы безопасности (СБУ) и Генеральной прокуратуры (ГПУ) 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Обоих "ушли" по схожей и страшной причине – по стать 47 Дисциплинарного устава ВСУ, обвинив в ненадлежащем выполнении своих обязанностей.Статья эта дословно звучит так: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, Что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям или создало угрозу наступления таких последствий, является основанием для устранения военнослужащих от исполнения служебных обязанностей.Решение об отстранении военнослужащего от исполнения служебных обязанностей принимается прямым командиром (начальником) и оформляется приказом, о чем немедленно докладывается в порядке подчиненности с указанием причин и обстоятельств устранения.Продолжительность отстранения от исполнения служебных обязанностей не должна превышать продолжительности служебного расследования и времени, необходимого для принятия соответствующего решения командиром (начальником), которые определены настоящим Уставом.Приказ об отстранении военнослужащего от исполнения обязанностей отменяется, если по результатам служебного расследования основания принятия такого решения не подтверждаются или принято решение о привлечении военнослужащего, совершившего правонарушения, к дисциплинарной ответственности.Командир, отстранивший подчиненного от исполнения служебных обязанностей без достаточных на то оснований, несет за это ответственность".Статья в условиях войны страшная. Как минимум, по двум причинам. Во-первых, неисполнение обязанностей может повлечь за собой обвинения в измене Родине и работе на врага. В данном случае – на Россию, страшнее чего в Украине сегодня нет.Во-вторых, командир должен ПЕРСОНАЛЬНО (отмечено мной. – Авт.) отвечать, как за правильность, так и неправильность своего решения. То есть вопрос с увольнением Баканова и Венедиктовой Зеленский поставил круто: или – или. И теперь именно он и оставшиеся ему верными члены его команды или должны доказать, что указы президента оправданы и имеют под собой основания, или же отменять их и не просто извиняться, а нести дисциплинарную ответственность. Для президента, который является еще и главковерхом, это равнозначно отставке.Зеленский, для которого даже разговоры об отставке чреваты немедленно угрозой расправы со стороны тех, кто его ненавидит, уже избрал путь поиска доказательств правильности принятого решения. В своем видеообращении в Telegram Зеленский пояснил, что к этому дню ведется 651 уголовное производство по статьям госизмене и коллаборационистской деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств. Зеленский отметил, что более 60 сотрудников СБУ и прокуратуры остались на занятых Россией территориях и продолжают работу. В 198 случаях лицам уже предъявлено подозрение. "Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", — утверждает президент-главковерх.Есть ли у Зеленского основания для таких, повторюсь, страшных подозрений в адрес своих силовиков, которые до этого весьма и весьма успешно обеспечивали ему узурпацию власти, укрепление личных позиций и зачистку любых конкурентов, даже просто политических оппонентов и недовольных деятельностью режима? Наверное. Ибо символами работы СБУ с начала спецвоенной операции (СВО) России по приведения Украины в адекватное состояние вполне могут быть:- информация о том, что и сам Баканов, и один из его подчиненный – теперь уже экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов выехали из страны с кучей денег и занялись обустройством своей судьбы подальше от Украины. "Вы же лучше, чем кто-либо, знаете, что ваш начальник Ваня Баканов за день до начала боевых действий выехал с генералом Наумовым на двух бусах, набитых деньгами, в Европу. И сейчас находится в Германии, скупая во Франкфурте недвижимость: виллы, особняки, гостиницы. По задаче Зеленского вкладывая наворованные деньги и обустраивая быт", — сообщал экс-парламентарий Илья Кива другим работникам СБУ, призывая воткнуть им кинжалы в землю снять плащи и сдаться России;- критика неготовности СБУ к СВО, начавшаяся в правительстве и в Верховной Раде. Близкий к Зеленскому чиновник еще в конце июня текущего года сообщил американской "Politico": Мы крайне недовольны его работой и сосредоточены на том, чтобы избавиться от него. Мы не удовлетворены его управленческими навыками, потому что сейчас нужны навыки антикризисного управления, которыми, как мы считаем, он не обладает. …Очень многие начальники региональных управлений СБУ вели себя очень странно. Некоторые убежали. Один парень, например, в Чернигове, сжег целое здание СБУ без всякой причины, просто потому что у него не было времени вывозить все документы".И это действительно так. Начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко вопреки указаниям Зеленского "стоять насмерть" отдал приказ своим сотрудникам покинуть Херсон перед наступлением российских военнослужащих. В Чернигове тамошний начальник СБУ (кажется, Павел Ревунов) действительно вообще поджег здание своего ведомства, так как якобы не успевал вывезти ценные документы. В условиях, когда на Чернигов никто не нападал. Официальный представитель Минобороны генерал Игорь Конашенков тогда сообщал: "В Чернигове российских военнослужащих не было и нет. ...Все погибшие люди — жертвы террора украинских националистов, или данные видеокадры — очередная постановка СБУ". Потому что российских военных тогда обвинили еще и в убийстве мирных черниговчан.Зеленский тогда лишил генеральских званий всех проштрафившихся и назвал генералов "антигероями". Но Баканова не тронул – все же друг детства и обеспечивал его избрание и удержание у власти. Однако буквально 16 июля 2022 года был арестован бывший глава крымского СБУ Олег Кулинич, которого подозревают в госизмене (статья 111 УК Украины, по ней может грозить до 15 лет тюрьмы). Он был близок к Баканову, до 2 марта этого года числился его заместителем и "брали" его без сообщения главе СБУ о подготовке операции по задержанию. В оперативных действиях по аресту Кулинича принимал участие еще один замглавы СБУ Василий Малюк, который и может возглавить службу на это кадровое безвременье.И.о. главы ГПУ вместо Венедиктовой 17 июля сего года назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, полковник юстиции. Как и Венедиктова, Симоненко выходец и харьковских силовых элит (окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение"), которые все подозревают в близости к экс-главе МВД Арсену Авакову, который в последнее время сблизился с главным врагом Зеленского – экс-президентом Петром Порошенко. А Порошенко спит и видит, как сковырнуть Зеленского, а значит, комбинация наклевывается в украинских верха очень неоднозначная.Однако по служебной лестнице Симоненко двигался в Киеве и потом, до назначения при Зеленском в ГПУ в марте 2020 года, служил в СБУ. Так что налицо координация и концентрация ГПУ и СБУ в одних похожих руках, адресная и персональная верность которых еще будет дополнительно обозначена по ходу интриги. Уже без Венедиктовой, которая так и не избавилась от клейма "человека Авакова". Хотя очень старалась.Теперь вокруг Зеленского "сгрудились малые" во главе с Андреем Ермаком, главой Офиса президента и его эрзац-креативной и довольно результативной в плане зомбирования мозгов нации информгруппы Михаила Подоляка и Алексея Арестовича и группировка секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексей Данилова, который вместе с Венедиктовой и Бакановым помог Зеленскому зачистить политический ландшафт Украины почти под корень.Поэтому "зелебобикам" (так иногда в Украине называют верных Зеленскому людей) сегодня противостоят практически все: возмущенные патриоты и неонацисты (расисты и ксенофобы). Недобитая разношерстная оппозиция из бывших политических и олигархических группировок. "Чистые" обиженные олигархи, у которых начали отжимать собственность и активы. Региональные элиты, сидящие на измене в связи с СВО, которая может отколоть от Украины новые регионы. И, конечно же, обиженные и растревоженные и отставками, и неуспехами на полях боев СВО силовики из ВСУ и, возможно, Нацгвардии, к которым теперь могут переметнуться и силы СБУ. А это 30 тысяч, если кто забыл, -- в семь раз больше, чем в британской службе контрразведки МИ-5 и чуть меньше, чем в ФБР США (35 тыс. сотрудников). И у них есть свой "фюрер" -- главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, о конфликте и противостоянии которого с президентом-главковерхом в последнее время не говорит разве что ленивый.И теперь путь Украины, не исключено, определился по векторам развития ситуации: или дальнейшая узурпация власти и превращение режима в персональную авторитарную диктатуру президента Зеленского, или же военная хунта Залужного (или любого другого генерала). Экс-нардеп Олег Царев недавно прогнозировал в газете "Взгляд": "У Зеленского много врагов. Он сейчас монополизирует власть и использует российскую спецоперацию для того, чтобы расправиться со своими конкурентами. В том числе с экс-президентом Петром Порошенко и оппозиционными партиями. …Внутриэлитные конфликты на Украине идут все время. Но все-таки нельзя сравнивать готовящуюся отставку Баканова и конфликт Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. На Залужного киевской власти еще нужно списать все военные неудачи армии. А Баканов – это исключительно креатура Зеленского, и ему было важно, чтобы свой человек возглавлял Службу безопасности".Сейчас в террариуме единомышленников очередная потеря – Баканов, последний их значимых из выходцев "Квартала 95" (первый помощник президента Сергей Шефир – не в счет, он ведает финансами "семьи"), которые и определяли "зеленое" местничество и кумовство во власти. "Квартальская" команда в сочетании с другими зелебобиками оказалась вполне результативной и таки практически снесла в утиль и на помойку истории всю старую политическую элиту Украины и солидно, до основания, переформатировала политическое поле страны. Кто сейчас всерьез верит во властные потенции Юлии Тимошенко, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Арсения Яценюка, даже Петра Порошенко и прочей майданной мелюзги, у которой по локоть в крови? Да практически никто.Стряхнуть с них плесень и тлен могут западные кураторы из США или Великобритании. Но этим-то политическая трухлявая, насквозь продажная и коррумпированная рухлядь зачем? Правильно, незачем, у них есть такая же, но молодая. Или диктатура Зеленского или военная хунта Залужного. Ну а вертящиеся в ногах патриоты и неонацисты с факелами, дубинками и кровавым оскалом только придадут любому из выборов кураторов нужный политический окрас – русофобский и агрессивно-милитаристский.Короче, выбор формы не велик, хотя персональные вариации, конечно, возможны. Но они по сути будущего укро-режима не поменяют. Это может сделать только победа СВО.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

владимир зеленский, иван баканов, украина, сво, мнение