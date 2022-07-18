"Крышка большого донбасского котла": в Запорожье объяснили успех ВСУ советским наследством - 18.07.2022 Украина.ру
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"Крышка большого донбасского котла": в Запорожье объяснили успех ВСУ советским наследством
"Крышка большого донбасского котла": в Запорожье объяснили успех ВСУ советским наследством - 18.07.2022 Украина.ру
"Крышка большого донбасского котла": в Запорожье объяснили успех ВСУ советским наследством
Закрепиться на позициях в Запорожской области вооруженным силам Украины удалось благодаря укреплениям, оставшимся с советских времен. Такое заявление 17 июля сделал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
2022-07-18T07:27
2022-07-18T07:27
новости
донбасс
запорожье
всу
рогов
бункеры
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Он пояснил, что ВСУ заняли те позиции, где еще с советских времен сохранились подземные бункеры, способные выдерживать удары тяжелого вооружения.Также Рогов отметил, что работа объединенных войск в Запорожской области сейчас сводится к тому, чтобы "закрыть крышку большого донбасского котла".На данный момент регион контролируется российскими войсками на 70%, при этом областной центр Запорожье занимает украинская армия.
https://ukraina.ru/20220718/1036513347.html
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новости, донбасс, запорожье, всу, рогов, бункеры

"Крышка большого донбасского котла": в Запорожье объяснили успех ВСУ советским наследством

07:27 18.07.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Закрепиться на позициях в Запорожской области вооруженным силам Украины удалось благодаря укреплениям, оставшимся с советских времен. Такое заявление 17 июля сделал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
Он пояснил, что ВСУ заняли те позиции, где еще с советских времен сохранились подземные бункеры, способные выдерживать удары тяжелого вооружения.
Также Рогов отметил, что работа объединенных войск в Запорожской области сейчас сводится к тому, чтобы "закрыть крышку большого донбасского котла".
На данный момент регион контролируется российскими войсками на 70%, при этом областной центр Запорожье занимает украинская армия.
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