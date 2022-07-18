"Крышка большого донбасского котла": в Запорожье объяснили успех ВСУ советским наследством
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Закрепиться на позициях в Запорожской области вооруженным силам Украины удалось благодаря укреплениям, оставшимся с советских времен. Такое заявление 17 июля сделал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
Он пояснил, что ВСУ заняли те позиции, где еще с советских времен сохранились подземные бункеры, способные выдерживать удары тяжелого вооружения.
Также Рогов отметил, что работа объединенных войск в Запорожской области сейчас сводится к тому, чтобы "закрыть крышку большого донбасского котла".
На данный момент регион контролируется российскими войсками на 70%, при этом областной центр Запорожье занимает украинская армия.
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