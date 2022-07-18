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"Разрыв европейской экономики": политолог о том, чем пожертвовал Шольц ради Украины

Шольц пожертвовал экономикой ЕС ради Украины - оправданы ли жертвы

"Разрыв европейской экономики": политолог о том, чем пожертвовал Шольц ради Украины

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что если Германия отдала Украине всё, что могла. В условиях, когда евро стал дешевле доллара такая помощь "разрывала" европейскую экономику, отметил он в интервью корреспонденту Украина.ру

2022-07-18T09:00

2022-07-18T09:00

2022-07-18T09:00

новости

дмитрий дробницкий

политолог

украина

олаф шольц

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Политолог подчеркнул, на фоне того, что в Германии не стали запускать СП-2 и встал СП-1, они могли бы миллиард евро отдать Украине. В деньгах или оружием, в чем угодно – но это все мелочи, Шольц отдал все, что нужно.Сейчас, по мнению эксперта, интересно последить за Анналеной Бербок. Будет ли она брать власть в свои руки, или она тоже "смоется".Если не будет, значит демократическая партия не будет стараться выиграть выборы в США. Они сейчас все не хотят брать ответственность.Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220715/1036444341.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, дмитрий дробницкий, политолог, украина, олаф шольц