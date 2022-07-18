Шольц пожертвовал экономикой ЕС ради Украины - оправданы ли жертвы
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"Разрыв европейской экономики": политолог о том, чем пожертвовал Шольц ради Украины
Шольц пожертвовал экономикой ЕС ради Украины - оправданы ли жертвы
"Разрыв европейской экономики": политолог о том, чем пожертвовал Шольц ради Украины
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что если Германия отдала Украине всё, что могла. В условиях, когда евро стал дешевле доллара такая помощь "разрывала" европейскую экономику, отметил он в интервью корреспонденту Украина.ру
2022-07-18T09:00
2022-07-18T09:00
новости
дмитрий дробницкий
политолог
украина
олаф шольц
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Политолог подчеркнул, на фоне того, что в Германии не стали запускать СП-2 и встал СП-1, они могли бы миллиард евро отдать Украине. В деньгах или оружием, в чем угодно – но это все мелочи, Шольц отдал все, что нужно.Сейчас, по мнению эксперта, интересно последить за Анналеной Бербок. Будет ли она брать власть в свои руки, или она тоже "смоется".Если не будет, значит демократическая партия не будет стараться выиграть выборы в США. Они сейчас все не хотят брать ответственность.Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220715/1036444341.html
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новости, дмитрий дробницкий, политолог, украина, олаф шольц

"Разрыв европейской экономики": политолог о том, чем пожертвовал Шольц ради Украины

09:00 18.07.2022
 
© president.gov.uaканцлер Германии Олаф Шольц
канцлер Германии Олаф Шольц
© president.gov.ua
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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что если Германия отдала Украине всё, что могла. В условиях, когда евро стал дешевле доллара такая помощь "разрывала" европейскую экономику, отметил он в интервью корреспонденту Украина.ру
Один только "Северный поток", ну… понимаете, что такое помощь Украине в размере миллионов евро? В условиях, когда евро стало меньше доллара, каждый раз это разрыв европейской экономики.
Политолог американист Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий
Политолог-американист
Политолог подчеркнул, на фоне того, что в Германии не стали запускать СП-2 и встал СП-1, они могли бы миллиард евро отдать Украине. В деньгах или оружием, в чем угодно – но это все мелочи, Шольц отдал все, что нужно.
Сейчас, по мнению эксперта, интересно последить за Анналеной Бербок. Будет ли она брать власть в свои руки, или она тоже "смоется".
Если не будет, значит демократическая партия не будет стараться выиграть выборы в США. Они сейчас все не хотят брать ответственность.
Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 08:26
Шольцу придется "капитулировать" перед Путиным - TelegraphКанцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом на днях заявил журналист Дэниел Джонсон в колонке для Telegraph
 
НовостиДмитрий ДробницкийполитологУкраинаОлаф Шольц
 
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