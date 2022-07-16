https://ukraina.ru/20220716/1036487446.html

Андрей Медведев о борьбе с террором на Украине: Вешали или ликвидировали на месте

Андрей Медведев о борьбе с террором на Украине: Вешали или ликвидировали на месте - 16.07.2022 Украина.ру

Андрей Медведев о борьбе с террором на Украине: Вешали или ликвидировали на месте

Работу российских спецслужб против украинских террористов должна быть видна, считает медиа деятель, заместитель председателя Московской городской думы Андрей... Украина.ру, 16.07.2022

2022-07-16T10:21

2022-07-16T10:21

2022-07-16T10:24

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Работу российских спецслужб против украинских террористов должна быть видна, считает медиа деятель, заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев. Людям на освобожденных территориях важно видеть, что любые попытки внести хаос, не останутся безнаказанными.- Андрей, я побывал во многих горячих точках Украины в нынешней спецоперации. И обратил внимание на одну странность, которая не дает мне покоя. На освобожденных территориях люди жалуются, что не замечают противодействия террористической активности СБУ. -- Насколько я осведомлен, работа ведется последовательно – и пособников, и информаторов, и ячейки зачищают. Делают это те же службы, которые занимались борьбой с терроризмом на Северном Кавказе: разведка Росгвардии, соответствующие службы внутри ФСБ – например, управление по защите конституционного строя. Говорить же можно об отсутствии правильного медийного сопровождения, что у нас, как раз было в самые огненные годы операции на юге нашей страны. Мы на удивление не упускали ни одного повода, ни одного мероприятия. Ликвидировали Арби Бараева – показали труп, устранили Хаттаба – продемонстрировали письмо (послание террористу было обработано сильнодействующим ядом, от которого он и умер – Прим.ред.). Вышел на задание чеченский ОМОН – на экранах кадры. Штурмует что-то, скажем, владимирский ОМОН – есть съемки. Даже работа саперов была видна – военные журналисты постоянно ходили с инженерной разведкой – от Грозного до Ханкалы. Это касалось и Дагестана, и Ингушетии. Те, кто хотел в бандподполье, те, кто его поддерживали, понимали – рано или поздно в ворота его дома постучат, постучат сразу кормой или носом БТР. До всех дошло, что доберутся до каждого.- Вы хотите сказать, есть успешный опыт. Так, может повторить?- Да, сейчас необходимо такое же медийное сопровождение… Сегодняшнее [сопровождение], как минимум, нельзя назвать удовлетворительным, даже не на троечку, даже не на двоечку. А мы живем в эпоху, когда, хотят того какие-то руководители или нет, но война многомерна – в боевых действиях информационная составляющая иногда так же важна, как и то, что происходит на поле боя. Боевых действий может даже не быть, но если про них расскажут из телевизионной студии, то для аудитории они будут идти. Отрицать реальность – опасно, если выводы не будут сделаны, мы не сможет вести борьбу с подпольем. Как минимум, не сможем вести эффективно.- Есть же и история борьбы с бандитами на территории Западной Украины?- СБУ копирует бандподполье Романа Шухевича: пятерки, десятки, так называемые провиды, когда люди из других ячеек не знали друг друга, даже если жили рядом. Была хорошая конспирация. Естественно, эту схему придумали не бандеровцы, ее им усовершенствовал немецкий абвер, потом откорректировали специалисты из британской САС. И им надо постоянно показывать, что мы находим, задерживаем, отправляем в СИЗО [нацистов, бандитов, террористов] как на конвейере. В менее вегетарианские годы, в 1940-е, бандеровцев вешали, пойманных – ликвидировали на месте. Об этом сразу же узнавал весь район, всё подполье. А сегодня там, где мы не дорабатываем – за нас доработают другие. Солдаты НАТО, как в той шутке.- И проблема в том, что…- Нет ощущения неотвратимости наказания у населения. Из-за этого появляется представление у людей на освобожденных территориях, что террористы безнаказанны. Это касается всех сеток – СБУ, ГУР (главного управления разведки украинского Минобороны – Прим.ред.), различных "азовов" и "правых секторов" (организация признана экстремистской и запрещена в России - Прим.ред.)*, они до определенного уровня находятся под кураторством спецслужб, но действуют самостоятельно…- Вот люди и хотят ответных и немедленных действий…- Каких? Достаточно будет, чтобы действовали как в Дагестане, Ингушетии и Чечне: мероприятие проведено – задержанных нет, есть трупы. К кому они там относились, к какому имарату, к ИГИЛ*, или еще к чему – мы в сортах не должны разбираться, не ьудем это смаковать. Картинка должна быть ясной: "тяжелые" (бойцы спецподразделений – Прим.ред.) зашли – пленных нет, лежат тела ликвидированных боевиков. Тогда и мы, и люди на освобожденных территориях увидят: российские спецслужбы и спецназ присутствуют и, когда надо, работают жестко. В рамках правового поля, конечно. Все должны видеть результат. Результат – жесткий ответ.- Если резюмировать, то что можно выделить?- Да, есть недоработка, мягко говоря. Откуда зритель может узнать, что российские спецслужбы без жалости работают по бандитскому подполью? Этого нет ни в местных новостях, ни на федеральных каналах. Когда увидят, тогда поверят – российская власть здесь навсегда, это не шутки, всё всерьез, всё по справедливости, без последствий не осталось ничего. Работа, повторюсь, ведется. Надо, чтобы о ней знал каждый человек.*организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России

https://ukraina.ru/20190911/1024953798.html

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Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

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Филипп Прокудин

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