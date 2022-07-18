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"Поддержки не будет": политолог перевел на "человеческий" призыв США покинуть Украину

США не смогут больше поддерживать своих граждан на Украине

"Поддержки не будет": политолог перевел на "человеческий" призыв США покинуть Украину

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что после заявления Госдепа граждане США, находящиеся на Украине, могут больше не рассчитывать на дипломатическую поддержку посольства в Киеве. Своим мнением он поделился с корреспондентом Украина.ру

2022-07-18T07:30

2022-07-18T07:30

2022-07-18T07:30

новости

дмитрий дробницкий

политолог

украина

посольство сша

киев

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Пока на Украине еще были важные процедуры, которые должны были осуществить официальные лица США, присутствие американских граждан и жизнедеятельность посольства поддерживались, считает политолог.При этом он подчеркивает, что прибывший в Киев генпрокурор США Меррик Гарланд "зачищал весь компромат".По законам США, добавил политолог, после такого заявления президента уже не осудят, если он не будет предпринимать усилий для вызволения и спасения кого-то из граждан своей страны на Украине: он же предупредил.Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий дробницкий, политолог, украина, посольство сша, киев