США не смогут больше поддерживать своих граждан на Украине
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"Поддержки не будет": политолог перевел на "человеческий" призыв США покинуть Украину
США не смогут больше поддерживать своих граждан на Украине
"Поддержки не будет": политолог перевел на "человеческий" призыв США покинуть Украину
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что после заявления Госдепа граждане США, находящиеся на Украине, могут больше не рассчитывать на дипломатическую поддержку посольства в Киеве. Своим мнением он поделился с корреспондентом Украина.ру
2022-07-18T07:30
2022-07-18T07:30
новости
дмитрий дробницкий
политолог
украина
посольство сша
киев
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Пока на Украине еще были важные процедуры, которые должны были осуществить официальные лица США, присутствие американских граждан и жизнедеятельность посольства поддерживались, считает политолог.При этом он подчеркивает, что прибывший в Киев генпрокурор США Меррик Гарланд "зачищал весь компромат".По законам США, добавил политолог, после такого заявления президента уже не осудят, если он не будет предпринимать усилий для вызволения и спасения кого-то из граждан своей страны на Украине: он же предупредил.Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
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новости, дмитрий дробницкий, политолог, украина, посольство сша, киев

"Поддержки не будет": политолог перевел на "человеческий" призыв США покинуть Украину

07:30 18.07.2022
 
© AP / Susan WalshАСЕАН США Байден
АСЕАН США Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP / Susan Walsh
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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что после заявления Госдепа граждане США, находящиеся на Украине, могут больше не рассчитывать на дипломатическую поддержку посольства в Киеве. Своим мнением он поделился с корреспондентом Украина.ру
Пока на Украине еще были важные процедуры, которые должны были осуществить официальные лица США, присутствие американских граждан и жизнедеятельность посольства поддерживались, считает политолог.
При этом он подчеркивает, что прибывший в Киев генпрокурор США Меррик Гарланд "зачищал весь компромат".
А Байден уже давно по бумажке прочел, что призывает американцев не ездить туда и покинуть Украину. Это значит, на уровне Госдепа, если они говорят об этом, в переводе на человеческий язык, что и дипломатической поддержки никакой не будет там для американских граждан.
Политолог американист Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий
Политолог-американист
По законам США, добавил политолог, после такого заявления президента уже не осудят, если он не будет предпринимать усилий для вызволения и спасения кого-то из граждан своей страны на Украине: он же предупредил.
Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиДмитрий ДробницкийполитологУкраинапосольство СШАКиев
 
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