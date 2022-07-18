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"Поддержки не будет": политолог перевел на "человеческий" призыв США покинуть Украину
США не смогут больше поддерживать своих граждан на Украине
"Поддержки не будет": политолог перевел на "человеческий" призыв США покинуть Украину
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что после заявления Госдепа граждане США, находящиеся на Украине, могут больше не рассчитывать на дипломатическую поддержку посольства в Киеве. Своим мнением он поделился с корреспондентом Украина.ру
2022-07-18T07:30
2022-07-18T07:30
2022-07-18T07:30
новости
дмитрий дробницкий
политолог
украина
посольство сша
киев
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Пока на Украине еще были важные процедуры, которые должны были осуществить официальные лица США, присутствие американских граждан и жизнедеятельность посольства поддерживались, считает политолог.При этом он подчеркивает, что прибывший в Киев генпрокурор США Меррик Гарланд "зачищал весь компромат".По законам США, добавил политолог, после такого заявления президента уже не осудят, если он не будет предпринимать усилий для вызволения и спасения кого-то из граждан своей страны на Украине: он же предупредил.Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий дробницкий, политолог, украина, посольство сша, киев
"Поддержки не будет": политолог перевел на "человеческий" призыв США покинуть Украину
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что после заявления Госдепа граждане США, находящиеся на Украине, могут больше не рассчитывать на дипломатическую поддержку посольства в Киеве. Своим мнением он поделился с корреспондентом Украина.ру
Пока на Украине еще были важные процедуры, которые должны были осуществить официальные лица США, присутствие американских граждан и жизнедеятельность посольства поддерживались, считает политолог.
При этом он подчеркивает, что прибывший в Киев генпрокурор США Меррик Гарланд "зачищал весь компромат".
А Байден уже давно по бумажке прочел, что призывает американцев не ездить туда и покинуть Украину. Это значит, на уровне Госдепа, если они говорят об этом, в переводе на человеческий язык, что и дипломатической поддержки никакой не будет там для американских граждан.
Дмитрий Дробницкий
Политолог-американист
По законам США, добавил политолог, после такого заявления президента уже не осудят, если он не будет предпринимать усилий для вызволения и спасения кого-то из граждан своей страны на Украине: он же предупредил.
Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте
на сайте Украина.ру.