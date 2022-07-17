Угрозы Крыму толкают Россию на полную демилитаризацию всей Украины - Клишас
10:02 17.07.2022 (обновлено: 10:29 17.07.2022)
Полная денацификация Украины необходима, чтобы окончательно устранить угрозы для России со стороны украинской хунты, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом 17 июля он написал в своем Telegram-канале
Киев вновь угрожает атаками по Крыму или Крымскому мосту. Такие заявиления, считает сенатор, указывают на необходимость демилитаризации всей Украины.
Ранее представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий не исключил применения украинскими вооруженными формированиями американских РСЗО HIMARS и М270 для нанесения ударов по полуострову.
Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина обязательно ударит по Крымскому мосту
Как только появится первая техническая возможность, мост тут же станет этим объектом. Если есть ограничения от партнёров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает.
Он подчеркнул, что мост "проходит по территориальным водам Украины".
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