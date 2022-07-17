Сенатор призвал к демилитаризации всей Украины после угроз Крыму
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Угрозы Крыму толкают Россию на полную демилитаризацию всей Украины - Клишас
Сенатор призвал к демилитаризации всей Украины после угроз Крыму
Угрозы Крыму толкают Россию на полную демилитаризацию всей Украины - Клишас
Полная денацификация Украины необходима, чтобы окончательно устранить угрозы для России со стороны украинской хунты, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом 17 июля он написал в своем Telegram-канале
2022-07-17T10:02
2022-07-17T10:29
новости
сенатор
россия
крым
денацификация
демилитаризация
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Киев вновь угрожает атаками по Крыму или Крымскому мосту. Такие заявиления, считает сенатор, указывают на необходимость демилитаризации всей Украины.Ранее представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий не исключил применения украинскими вооруженными формированиями американских РСЗО HIMARS и М270 для нанесения ударов по полуострову.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина обязательно ударит по Крымскому мостуОн подчеркнул, что мост "проходит по территориальным водам Украины".
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новости, сенатор, россия, крым, денацификация, демилитаризация

Угрозы Крыму толкают Россию на полную демилитаризацию всей Украины - Клишас

10:02 17.07.2022 (обновлено: 10:29 17.07.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Полная денацификация Украины необходима, чтобы окончательно устранить угрозы для России со стороны украинской хунты, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом 17 июля он написал в своем Telegram-канале
Киев вновь угрожает атаками по Крыму или Крымскому мосту. Такие заявиления, считает сенатор, указывают на необходимость демилитаризации всей Украины.
Ранее представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий не исключил применения украинскими вооруженными формированиями американских РСЗО HIMARS и М270 для нанесения ударов по полуострову.
Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры.
Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина обязательно ударит по Крымскому мосту
Как только появится первая техническая возможность, мост тут же станет этим объектом. Если есть ограничения от партнёров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает.
Алексей Арестович
Алексей Арестович
Советник главы офиса президента Украины
Он подчеркнул, что мост "проходит по территориальным водам Украины".
Крымский мост грузовик фура
8 июля, 18:27
Американцы за Путина, диверсия от немецких военных на Крымском мосту: что говорили об Украине в мире 8 июляПоследствия украинского кризиса ощутили на себе не просто отдельные страны, где общество разделилось в поддержке Москвы и Киева, а весь мир — из-за возникших проблем в энергетике и продовольственной безопасности. Ситуация накалилась настолько, что иностранцы готовы идти на крайние меры для приближения победы Украины
 
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