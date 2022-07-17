Угрозы Крыму толкают Россию на полную демилитаризацию всей Украины - Клишас

Американцы за Путина, диверсия от немецких военных на Крымском мосту: что говорили об Украине в мире 8 июля

Последствия украинского кризиса ощутили на себе не просто отдельные страны, где общество разделилось в поддержке Москвы и Киева, а весь мир — из-за возникших проблем в энергетике и продовольственной безопасности. Ситуация накалилась настолько, что иностранцы готовы идти на крайние меры для приближения победы Украины