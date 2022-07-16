https://ukraina.ru/20220716/1036436787.html
Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева
Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева - 16.07.2022 Украина.ру
Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева
У России единственный способ остановить дальнейший террор Киева – это взять под контроль полностью всю территорию Украины, сказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
2022-07-16T08:45
2022-07-16T08:45
2022-07-16T08:45
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Ранее Украина организовала несколько терактов против чиновников на освобожденных от киевского режима территориях.По его мнению, у России больше нет других способов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036317532.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия
Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева
У России единственный способ остановить дальнейший террор Киева – это взять под контроль полностью всю территорию Украины, сказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
Ранее Украина организовала несколько терактов против чиновников на освобожденных от киевского режима территориях.
То есть, единственный способ предотвратить дальнейший террор – это добиться, чтобы не было, по крайней мере, в старом свете, территории, именуемой "независимая Украина".
Анатолий Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению
По его мнению, у России больше нет других способов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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