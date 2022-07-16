https://ukraina.ru/20220716/1036436787.html

Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева

Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева - 16.07.2022 Украина.ру

Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева

У России единственный способ остановить дальнейший террор Киева – это взять под контроль полностью всю территорию Украины, сказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру

2022-07-16T08:45

2022-07-16T08:45

2022-07-16T08:45

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Ранее Украина организовала несколько терактов против чиновников на освобожденных от киевского режима территориях.По его мнению, у России больше нет других способов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036317532.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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