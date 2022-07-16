Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева - 16.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220716/1036436787.html
Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева
Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева - 16.07.2022 Украина.ру
Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева
У России единственный способ остановить дальнейший террор Киева – это взять под контроль полностью всю территорию Украины, сказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
2022-07-16T08:45
2022-07-16T08:45
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101748/85/1017488518_0:55:3078:1786_1920x0_80_0_0_1ccd072a321507821f16e2179372e270.jpg
Ранее Украина организовала несколько терактов против чиновников на освобожденных от киевского режима территориях.По его мнению, у России больше нет других способов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036317532.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101748/85/1017488518_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36bb6187027125cacf4007b426a66b6d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия

Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева

08:45 16.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк28-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День третий
28-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День третий - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
У России единственный способ остановить дальнейший террор Киева – это взять под контроль полностью всю территорию Украины, сказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
Ранее Украина организовала несколько терактов против чиновников на освобожденных от киевского режима территориях.
То есть, единственный способ предотвратить дальнейший террор – это добиться, чтобы не было, по крайней мере, в старом свете, территории, именуемой "независимая Украина".
Анатолий Вассерман интервью
Анатолий Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению
По его мнению, у России больше нет других способов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Сталин Гитлер Украина - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 01:00
Украина превыше всего! Американский профессор назвал новую причину начала Второй Мировой
 
НовостиУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Венгрия может ввести войска в Закарпатье — Бужанский
10:40Шик бывает разный. Как встречали в Эр-Рияде Путина, Трампа и Байдена
10:24Украина пригрозила западным банкам исками из-за российской нефти
10:21Андрей Медведев о борьбе с террором на Украине: Вешали или ликвидировали на месте
10:08Многие американцы разделяют позицию Путина по Украине - экс-посол США
10:0216 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Украины
09:53Жертвами украинских военных стали семь жителей ДНР за сутки
09:50Хроника событий на Украине на утро 16 июля: Курщина, М270, Закарпатье
09:50Не всем Радам рады. Как в Украине появлялись все "первые президенты"
09:40России нужна кардинальная перестройка экономики — Топилин
09:29Американский сенатор призвал не брать в НАТО постсоветские страны
09:13Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи
08:45Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева
08:30Дубовой ответил, так ли страшны "Джавелины"
08:15"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО
08:00Марков объяснил, почему Зеленский - одна из главных угроз человечеству
07:45Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным
07:30"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы
07:15Шольц не способен защитить национальные интересы Германии — эксперт о ситуации с СП
07:00"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса"
Лента новостейМолния