https://ukraina.ru/20220714/1036388133.html

Анатолий Вассерман: На суде Арестович расскажет много интересного

Анатолий Вассерман: На суде Арестович расскажет много интересного - 14.07.2022 Украина.ру

Анатолий Вассерман: На суде Арестович расскажет много интересного

Единственный способ предотвратить дальнейший террор со стороны ВСУ – это добиться, чтобы не было, по крайней мере, в старом смысле, территории, именуемой... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T13:40

2022-07-14T13:40

2022-07-14T14:09

интервью

анатолий вассерман

сво

украина

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Единственный способ предотвратить дальнейший террор со стороны ВСУ – это добиться, чтобы не было, по крайней мере, в старом смысле, территории, именуемой "независимая Украина", считает публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман.Об этом он сообщил в интервью изданию Украина.ру- Анатолий, Владимир Путин подписал указ относительно упрощенной процедуры предоставления гражданства. Ранее это было право только для жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий, а теперь - для всех граждан Украины. Насколько это важно?– Я надеюсь, что это поможет хотя бы тем гражданам Украины, кто в данный момент находится на территориях Российской Федерации, народных республик Донбасса и, возможно, в Белоруссии. Потому что вполне понятно, что с территорий, пока еще оккупированных террористической группировкой "Украина", никого не выпустят туда, где можно получить соответствующие документы, или хотя бы запросить их получение.Так что это, конечно, хорошо, но пока еще коснется не всех, кого это касается. Как бы то ни было, я надеюсь, что это действительно поможет очень многим. Что кается освобожденных территорий, то я все-таки надеюсь, что количество - по всем законам диалектики - и на сей раз перейдет в качество, и в достаточно скором будущем никаких неосвобожденных территорий не останется.Хотя, конечно, процесс идет куда медленнее, чем мне бы хотелось. Соответственно, с большими жертвами, чем мне бы хотелось, иной раз напоминая старую басню о том, как хозяин собаки из какой-то породы, которой положено рубить хвост, из жалости к песику делал это поэтапно, в несколько ударов.К сожалению, в военном деле практически всегда выполняется очень жесткое правило: чем решительнее действия – тем меньше в среднем потери. По этому поводу старая байка, но довольно известный среди специалистов диалог Жукова и Эйзенхауэра о том, как быть, если на пути оказалось вражеское минное поле.Принято у нас считать, мол, Жуков сказал, что в таких случаях просто посылают солдат вперед, а Эйзенхауэр ахал и возмущался, какой Жуков мясник. На самом деле они оба, обсудив и теоретическую сторону дела, и опыт своих подчиненных, единодушно сказали, что в таком раскладе единственный возможный выход, если конечно, нет под рукой достаточного количества саперов, чтобы разобраться с этим минным полем – единственный выход продолжать атаку, как если бы мин вовсе не было.Потому что тогда общее число жертв оказывается гораздо меньше, чем если встать на краю этого минного поля и ждать у поля погоды. Потому что минное поле для того и предназначено, чтобы заставить подольше задержаться под огнем. И если атакуешь, то потери, конечно, будут. Но если остановиться и не атаковать – потери будут несравненно больше. Причем, еще раз повторю – так дружно решили и Жуков, и Эйзенхауэр, представляющие вроде бы очень разные военные школы.– Здесь нельзя не упомянуть об ударах "Хаймарсами", которые оказались и в военном плане достаточно эффективными для Украины, и в медийном. Можно ли назвать "Хаймарс" украинским "Вундерваффе", если не в военном плане, то в пропагандистском?– В пропагандистском плане самое эффективное "Вундерваффе" называется "информационная блокада". Известно, что самым эффективным звеном ведомства Йозефа Пауля Фридриховича Геббельса была тайная государственная полиция – гестапо, которая просто не позволяла сомневаться в том, что выходило из этого ведомства. Аналогичным образом самое эффективное средство западной пропаганды – это практически полная блокировка объективных средств массовой информации, включая сюда, естественно, и те средства, что находятся в российской юрисдикции, но не только их. Своим они тоже устроили изрядную зачистку.Поэтому то, что коллективный Запад в лучшем случае молчит о том, что киевские террористы стреляют по мирным жителям, а чаще всего, выдает последствия стрельбы киевских террористов за последствия стрельбы вооруженных сил трех русских республик – Донецкой, Луганской и Российской Федерации – это, по сути, как раз и есть самое эффективное, что противник в состоянии делать.В таких условиях все эти "Джавелины", "Хаймарсы" и прочее стрелючее железо, действительно оказываются эффективными инструментами западной пропаганды.Замечу, что даже вся мощь гестапо, в конечном счете, не помогла ни Геббельсу, ни Мюллеру, возглавлявшему эту организацию с 1938 года, хотя Мюллер исчез в неведомом направлении в ходе этой обороны, есть много версий, куда он девался. Но судьба Геббельса достаточно известна. Он вместе со своей женой Мартой совместно отравили всех шестерых своих детей, после чего отравились сами. Я совершенно не удивлюсь, если примерно та же судьба постигнет тех киевских террористов и их спонсоров, кто не успеет вовремя сбежать.– Не могу не заметить, что многие из тех, кто в этом участвует, даже не скрывают своей причастности к ударам, как и целей этих ударов. Так, заявление Арестовича появилось - о том, что удары по Херсонской области наносятся для того, чтобы не дать провести референдум, не дать региону воссоединиться с Российской Федерации. Они напрямую говорят, что - да, эти удары наносим мы, да, у нас такая цель, да, нам не стыдно, и мы не чувствуем себя виноватыми.– Честно скажу, я за заявлениями Арестовича давно уже не слежу, слишком много он генерирует информационного шума, так что спасибо, что сообщили. Это действительно на редкость откровенный преступник, и очень надеюсь, что - уж не знаю, где будет проходить этот процесс, надеюсь, что во Львове – он расскажет еще немало интересного. Кстати, я поместил у себя в "Живом журнале" схему возможной попытки оправдания киевских террористов и их спонсоров за то, что они стреляют по мирным жителям. А именно – эффективность противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы русских войск уже так велика, что противник получает данные о перемещениях наших сил только через американские спутники наблюдения, то есть, со значительным опозданием. Поэтому вести прицельный огонь по нашим быстро перемещающимся войскам противник не в состоянии. Правда, это не объясняет, а почему вообще надо тратить дефицитные, доставляемые черт-те откуда боеприпасы на стрельбу по мирным объектам. Но, по крайней мере, отмазка у этих деятелей будет.– К сожалению, продолжаются теракты, обстрелы, Донецк продолжают обстреливать из западных орудий. Недавно было три теракта в один день, и один оказался успешным - в Харьковской области был убит в глава администрации освобожденного Великого Бурлука. Что может увеличить эффективность противодействия терроризму? Это СМЕРШ, это вооружение и охрана представителей военно-гражданских администраций, это добровольные военные дружины, возможно? Каких успехов мы должны достичь, чтобы убрать саму возможность обстрелов Донецка, обстрелов всей территорий ДНР-ЛНР, освобожденных территорий и территорий Российской Федерации?– Для этого мы должны выйти на нынешние границы Украины со странами НАТО. Ну и не только с НАТО, с Молдавией тоже, потому что нынешнее руководство Молдавии в значительной степени состоит из граждан Румынии, и, соответственно, по указанию Румынии готовы совершать многие преступления. То есть, единственный способ предотвратить дальнейший террор – это добиться, чтобы не было, по крайней мере, в старом свете, территории, именуемой "независимая Украина".Конечно, я не исключаю, что Польша предоставит Украине какой-то кусочек своей территории, которую можно было бы числить независимой, но, по крайней мере, вряд ли оттуда будут стрелять. Надеюсь, что с учетом этого Краков нам брать не понадобится. К сожалению, других способов нет. Я уже не раз объяснял, почему любые действия, нацеленные на поддержание старой польской фальшивки "Украина – не Россия", опасны для самих граждан, объявляемых украинцами. И, кстати, то, что сейчас таким оригинальным способом пытаются предотвратить референдум в Херсонской области, показывает, помимо прочего, что в результатах референдума профессиональные украинцы не сомневаются.Напомню, что профессиональные украинцы – это те, кто пытается извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России. Так вот, они прекрасно понимают, что получают эту выгоду исключительно за счет русского большинства граждан Украины, и соответственно, это русское большинство уходит от них, как только находит такую возможность.

https://ukraina.ru/20201105/1029513470.html

https://ukraina.ru/20220712/1034339242.html

https://ukraina.ru/20220713/1036294057.html

https://ukraina.ru/20220711/1034332506.html

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, анатолий вассерман, сво, украина