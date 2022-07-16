https://ukraina.ru/20220716/1034318119.html

Азовское море: пять главных вопросов и ответов

Азовское море: пять главных вопросов и ответов - 16.07.2022 Украина.ру

Азовское море: пять главных вопросов и ответов

В ходе военной спецоперации РФ на Украине Азовское море фактически стало внутренним морем России. При этом в сознании большинства русских людей оно затенено... Украина.ру, 16.07.2022

2022-07-16T10:03

2022-07-16T10:03

2022-07-16T10:05

эксклюзив

азовское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101976/63/1019766388_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_86c22b2f6ffa5e91820c539dc87e2716.jpg

В ходе военной спецоперации РФ на Украине Азовское море фактически стало внутренним морем России. При этом в сознании большинства русских людей оно затенено морем Черным. Кажется, что его история не такая богатая, море не такое видное. Однако и Азовскому морю есть чем похвастаться.Вопрос первый: а море или оно вообще?Сомнение, надо сказать, вполне себе закономерное. С мировым океаном Азов (а так часто называют свое море живущие на его берегах) сообщается аж через четыре пролива — Керченский, Босфор, Дарданеллы и Гибралтар. Но все-таки сообщается, вода соленая, а значит, таки море. Рассказы об Азовском озере пришли из седой древности. Древние греки называли Азов Меотийским озером, столь же древние римляне — и вовсе Меотийским болотом или Меотидой. Древним обитателям Средиземноморья, знающим «настоящее море, видимо, оскорбительным казалось давать имя моря этому мелководному, поросшему по берегам многочисленными болотными травами водоему.Сегодня трудно сказать, как в те времена выглядело Азовское море, но ученые-гидрологи говорят о том, что оно сформировалось окончательно только в антропогенную эпоху, то есть в те времена, когда на поверхности планеты Земля появились наши предки — первые Homo sapiens. Некоторые вообще утверждают, что формирование Азова завершилось предварительно примерно в 7-6 веках до нашей эры. До того Дон впадал в Черное море в районе нынешней Керчи.Вопрос второй: говорят, это самое рыбное море в миреЭто, увы, уже не совсем так. Но когда-то звание это было оправданно. Мелкие глубины, большое количество солнечных дней, мощные иловые, кормовые выносы Дона и Кубани, малая соленость (в 3 раза меньше океанской) сделали из Азова рыбный рай. Известны чумацкие шляхи, по которым малороссы гоняли свои большегрузные телеги с солью. С ней же шла и рыба.Кроме осетра, которого русские называли «царским», в Азове промышляли в громадных размерах белугу, севрюгу, сельдь, тарань, чехонь, судака и лeща, карасей, стерлядь. В нем, как говорят ихтиологи, «нагуливают вес» морские рыбы камбала-глoсса, черноморский кaлкaн, пeлeнгас, кoлюшка, рыба-иглa, хaмсa, бaрaбулька, лoбaны, стaврида, скумбрия, мaрлaнга и кефaль. Здесь водится три вида дельфинов, причем один — «азовка» — в других морях не встречается. Когда-то, а точнее, в середине прошлого века, Азовское море по зарыбленности в шесть раз превосходило богатый рыбой Каспий, в 40 раз — Черное море и в 160 раз — Средиземное. При советской власти рыбу стали добывать промышленным способом. В 1936 году из Азова выловили 275 500 тонн рыбы, а в начале 1960-х годов — уже до 760 000 тонн брали ежегодно.Но чем действительно раньше кишело Азовское море, так это мелкой рыбой — бычками, уклейкой, тюлькой. В страшные военные и послевоенные годы именно эта рыбная мелочь спасла от голодной смерти и недоедания жителей Мариуполя, Бердянска, Геническа, Таганрога и Ростова. В Мариуполе тюльке даже поставили памятник — знак благодарности.Мариуполь же внес и наибольший «вклад» в погубление самого рыбного моря — сбросами своих промышленных монстров — «Азовсталь», Меткобинат им. Ильича, «Азовмаш», «Маркохим» десятки лет отравляли животный мир моря. Свою лепту внесли и гидрологи Дона и Кубани, построив на этих реках плотины, серьезно ограничившие приток в море свежей воды, его обновляющей.Вопрос третий: не на этих ли берегах жил некогда германский бог Один и предки всех германцев?Действительно, такая гипотеза существует. Но, конечно, речь идет не о боге, а о некоем древнем воине из племени азов, якобы жившего на берегах этого моря и давшего ему свое имя.Говорят, именно Один выгнал из этих краев предков древних германцев, которые «сбежали» от Одина аж на Скандинавский полуостров. Один же стал в их легендах жестоким, грозным и безжалостным богом. Как-то так. Поскольку это все домыслы, развивать их мы не будем — пытаться понять, сколько в этих легендах правды, нам кажется бессмысленным.Говорить о них стоит только в связи с именем великого норвежского путешественника Тура Хейердала, считавшего, что в этих преданиях старины далекой есть доля правды. Более того, в 2001 году Тур приехал в донские степи под Ростов и город Азов и начал вести там археологические раскопки. Увы, год спустя он скончался, а других таких упорных и фантастически дерзких людей скандинавы не родили. Так что этот вопрос остается без ответа. Да и слава Богу — что было бы с миром, кабы на все был готовый ответ?Вопрос четвертый: кто был хозяином берегов АзоваПомнится, в начале 90-х годов прошлого века украинские националисты попытались приватизировать историю этих мест. Доходило до смешного — украинские издательства печатали карты, на которых было обозначено, только не смейтесь, «Озивськэ морэ». Антиисторические бредни о запорожцах, дескать, живших по берегам Азова, разбивались, конечно, о результаты археологических экспедиций. Да и просто здравый смысл подсказывает, что единого «хозяина» тут, в диких степях, не было и быть не могло аж до самого восемнадцатого века, когда сюда пришла Российская империя и устроила здесь один из кластеров Новороссийского края. Построила при помощи выведенных из Крыма греков Мариуполь.Затем появились Бердянск, Геническ, Таганрог и Ростов-на Дону. Только городская, промышленная жизнь, созданная руками русских народов (великороссы, малороссы, белорусы) вкупе с другими народами (их тут живет больше ста), сделали этот регион поистине сказочно богатым и культурным. В советское время этот вопрос вообще стал бессмысленным, а вот нынче приходится, увы, его учитывать, чтобы националистам не удалось забить ерундой мозги подрастающего поколения.В Донецком республиканском краеведческом музее хранится редкий географический атлас француза Шайо, созданный в конце семнадцатого века, на котором изображено и Азовское море, и его окрестности. Никакого упоминания об «украинцах» и «запорожцах» на нем нет. Зато есть «Малая Татария» с запада и «Территория донских казаков» — с востока.Вопрос пятый: говорят, что это самое полезное море для детейА вот это истинная правда. Климат на берегах Азовского моря куда мягче крымского, вода теплей, не такая жесткая и соленая. То есть для отдыха, тем более детского, Азов представляет щадящие условия. Именно поэтому по всей его окружности построены были в свое время тысячи детских лагерей отдыха, не говоря уже о многочисленных турбазах, пансионатах, домах отдыха и санаториях, где дети проводят лето вместе с родителями. Геническ, Арабатская стрелка, Бердянск, Урзуф, Мелекино, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Ейск — все это хорошо известные всему бывшему СССР места отдыха.Увы, война, которую Украина развязала против Донбасса, ударила и по этому виду туризма. В зоне конфликта оказались некоторые традиционно курортные села. Такие, как, например, напрочь разрушенное Широкино. А по соседнему с ним Безыменному украинские военные стреляли "Градами" нынешним летом, несмотря на то что прекрасно знали о большом количестве детей, вывезенных из Донецка и Горловки туда на отдых. Слава Богу, обошлось.

https://ukraina.ru/20220526/1034035675.html

https://ukraina.ru/20220521/1034000299.html

https://ukraina.ru/20220520/1033997334.html

https://ukraina.ru/20210814/1032059882.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Олег Измайлов

Олег Измайлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Измайлов

эксклюзив, азовское море