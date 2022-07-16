Азовское море: пять главных вопросов и ответов - 16.07.2022 Украина.ру
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Азовское море: пять главных вопросов и ответов
Азовское море: пять главных вопросов и ответов - 16.07.2022 Украина.ру
Азовское море: пять главных вопросов и ответов
В ходе военной спецоперации РФ на Украине Азовское море фактически стало внутренним морем России. При этом в сознании большинства русских людей оно затенено... Украина.ру, 16.07.2022
2022-07-16T10:03
2022-07-16T10:05
эксклюзив
азовское море
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В ходе военной спецоперации РФ на Украине Азовское море фактически стало внутренним морем России. При этом в сознании большинства русских людей оно затенено морем Черным. Кажется, что его история не такая богатая, море не такое видное. Однако и Азовскому морю есть чем похвастаться.Вопрос первый: а море или оно вообще?Сомнение, надо сказать, вполне себе закономерное. С мировым океаном Азов (а так часто называют свое море живущие на его берегах) сообщается аж через четыре пролива — Керченский, Босфор, Дарданеллы и Гибралтар. Но все-таки сообщается, вода соленая, а значит, таки море. Рассказы об Азовском озере пришли из седой древности. Древние греки называли Азов Меотийским озером, столь же древние римляне — и вовсе Меотийским болотом или Меотидой. Древним обитателям Средиземноморья, знающим «настоящее море, видимо, оскорбительным казалось давать имя моря этому мелководному, поросшему по берегам многочисленными болотными травами водоему.Сегодня трудно сказать, как в те времена выглядело Азовское море, но ученые-гидрологи говорят о том, что оно сформировалось окончательно только в антропогенную эпоху, то есть в те времена, когда на поверхности планеты Земля появились наши предки — первые Homo sapiens. Некоторые вообще утверждают, что формирование Азова завершилось предварительно примерно в 7-6 веках до нашей эры. До того Дон впадал в Черное море в районе нынешней Керчи.Вопрос второй: говорят, это самое рыбное море в миреЭто, увы, уже не совсем так. Но когда-то звание это было оправданно. Мелкие глубины, большое количество солнечных дней, мощные иловые, кормовые выносы Дона и Кубани, малая соленость (в 3 раза меньше океанской) сделали из Азова рыбный рай. Известны чумацкие шляхи, по которым малороссы гоняли свои большегрузные телеги с солью. С ней же шла и рыба.Кроме осетра, которого русские называли «царским», в Азове промышляли в громадных размерах белугу, севрюгу, сельдь, тарань, чехонь, судака и лeща, карасей, стерлядь. В нем, как говорят ихтиологи, «нагуливают вес» морские рыбы камбала-глoсса, черноморский кaлкaн, пeлeнгас, кoлюшка, рыба-иглa, хaмсa, бaрaбулька, лoбaны, стaврида, скумбрия, мaрлaнга и кефaль. Здесь водится три вида дельфинов, причем один — «азовка» — в других морях не встречается. Когда-то, а точнее, в середине прошлого века, Азовское море по зарыбленности в шесть раз превосходило богатый рыбой Каспий, в 40 раз — Черное море и в 160 раз — Средиземное. При советской власти рыбу стали добывать промышленным способом. В 1936 году из Азова выловили 275 500 тонн рыбы, а в начале 1960-х годов — уже до 760 000 тонн брали ежегодно.Но чем действительно раньше кишело Азовское море, так это мелкой рыбой — бычками, уклейкой, тюлькой. В страшные военные и послевоенные годы именно эта рыбная мелочь спасла от голодной смерти и недоедания жителей Мариуполя, Бердянска, Геническа, Таганрога и Ростова. В Мариуполе тюльке даже поставили памятник — знак благодарности.Мариуполь же внес и наибольший «вклад» в погубление самого рыбного моря — сбросами своих промышленных монстров — «Азовсталь», Меткобинат им. Ильича, «Азовмаш», «Маркохим» десятки лет отравляли животный мир моря. Свою лепту внесли и гидрологи Дона и Кубани, построив на этих реках плотины, серьезно ограничившие приток в море свежей воды, его обновляющей.Вопрос третий: не на этих ли берегах жил некогда германский бог Один и предки всех германцев?Действительно, такая гипотеза существует. Но, конечно, речь идет не о боге, а о некоем древнем воине из племени азов, якобы жившего на берегах этого моря и давшего ему свое имя.Говорят, именно Один выгнал из этих краев предков древних германцев, которые «сбежали» от Одина аж на Скандинавский полуостров. Один же стал в их легендах жестоким, грозным и безжалостным богом. Как-то так. Поскольку это все домыслы, развивать их мы не будем — пытаться понять, сколько в этих легендах правды, нам кажется бессмысленным.Говорить о них стоит только в связи с именем великого норвежского путешественника Тура Хейердала, считавшего, что в этих преданиях старины далекой есть доля правды. Более того, в 2001 году Тур приехал в донские степи под Ростов и город Азов и начал вести там археологические раскопки. Увы, год спустя он скончался, а других таких упорных и фантастически дерзких людей скандинавы не родили. Так что этот вопрос остается без ответа. Да и слава Богу — что было бы с миром, кабы на все был готовый ответ?Вопрос четвертый: кто был хозяином берегов АзоваПомнится, в начале 90-х годов прошлого века украинские националисты попытались приватизировать историю этих мест. Доходило до смешного — украинские издательства печатали карты, на которых было обозначено, только не смейтесь, «Озивськэ морэ». Антиисторические бредни о запорожцах, дескать, живших по берегам Азова, разбивались, конечно, о результаты археологических экспедиций. Да и просто здравый смысл подсказывает, что единого «хозяина» тут, в диких степях, не было и быть не могло аж до самого восемнадцатого века, когда сюда пришла Российская империя и устроила здесь один из кластеров Новороссийского края. Построила при помощи выведенных из Крыма греков Мариуполь.Затем появились Бердянск, Геническ, Таганрог и Ростов-на Дону. Только городская, промышленная жизнь, созданная руками русских народов (великороссы, малороссы, белорусы) вкупе с другими народами (их тут живет больше ста), сделали этот регион поистине сказочно богатым и культурным. В советское время этот вопрос вообще стал бессмысленным, а вот нынче приходится, увы, его учитывать, чтобы националистам не удалось забить ерундой мозги подрастающего поколения.В Донецком республиканском краеведческом музее хранится редкий географический атлас француза Шайо, созданный в конце семнадцатого века, на котором изображено и Азовское море, и его окрестности. Никакого упоминания об «украинцах» и «запорожцах» на нем нет. Зато есть «Малая Татария» с запада и «Территория донских казаков» — с востока.Вопрос пятый: говорят, что это самое полезное море для детейА вот это истинная правда. Климат на берегах Азовского моря куда мягче крымского, вода теплей, не такая жесткая и соленая. То есть для отдыха, тем более детского, Азов представляет щадящие условия. Именно поэтому по всей его окружности построены были в свое время тысячи детских лагерей отдыха, не говоря уже о многочисленных турбазах, пансионатах, домах отдыха и санаториях, где дети проводят лето вместе с родителями. Геническ, Арабатская стрелка, Бердянск, Урзуф, Мелекино, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Ейск — все это хорошо известные всему бывшему СССР места отдыха.Увы, война, которую Украина развязала против Донбасса, ударила и по этому виду туризма. В зоне конфликта оказались некоторые традиционно курортные села. Такие, как, например, напрочь разрушенное Широкино. А по соседнему с ним Безыменному украинские военные стреляли "Градами" нынешним летом, несмотря на то что прекрасно знали о большом количестве детей, вывезенных из Донецка и Горловки туда на отдых. Слава Богу, обошлось.
https://ukraina.ru/20220526/1034035675.html
https://ukraina.ru/20220521/1034000299.html
https://ukraina.ru/20220520/1033997334.html
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Олег Измайлов
Олег Измайлов
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Украина.ру
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эксклюзив, азовское море

Азовское море: пять главных вопросов и ответов

10:03 16.07.2022 (обновлено: 10:05 16.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых на Азовском побережье в Крыму
Отдых на Азовском побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Олег Измайлов
Донецкий журналист
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В ходе военной спецоперации РФ на Украине Азовское море фактически стало внутренним морем России. При этом в сознании большинства русских людей оно затенено морем Черным. Кажется, что его история не такая богатая, море не такое видное. Однако и Азовскому морю есть чем похвастаться.
Вопрос первый: а море или оно вообще?
Сомнение, надо сказать, вполне себе закономерное. С мировым океаном Азов (а так часто называют свое море живущие на его берегах) сообщается аж через четыре пролива — Керченский, Босфор, Дарданеллы и Гибралтар. Но все-таки сообщается, вода соленая, а значит, таки море. Рассказы об Азовском озере пришли из седой древности. Древние греки называли Азов Меотийским озером, столь же древние римляне — и вовсе Меотийским болотом или Меотидой. Древним обитателям Средиземноморья, знающим «настоящее море, видимо, оскорбительным казалось давать имя моря этому мелководному, поросшему по берегам многочисленными болотными травами водоему.
Азовское море - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 09:24
В Запорожье заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морюУкраина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима. Об этом заявил РИА Новости в опубликованном 26 мая интервью член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Сегодня трудно сказать, как в те времена выглядело Азовское море, но ученые-гидрологи говорят о том, что оно сформировалось окончательно только в антропогенную эпоху, то есть в те времена, когда на поверхности планеты Земля появились наши предки — первые Homo sapiens. Некоторые вообще утверждают, что формирование Азова завершилось предварительно примерно в 7-6 веках до нашей эры. До того Дон впадал в Черное море в районе нынешней Керчи.
Море и впрямь мелкое. Средняя глубина — 7-8 метров. У берегов можно сотни метров идти в глубь моря, даже не пытаясь плыть, — незачем. И Азов продолжает мелеть. Этому способствуют две таких мощные русские реки, как Дон и Кубань. Дельта последней все еще формируется, раскинувшись на 100 километров побережья от Темрюка до Приморска-Ахтарска. Дон, который сбрасывает в Азов до 19 млн кубометров воды ежегодно, за это же время двигает вперед на километр свою дельту. И если в позапрошлом веке не редкость были глубины 16-17 метров, то теперь и 13,5 (установленный максимум) надо поискать. Ну, чистое озеро!
Вопрос второй: говорят, это самое рыбное море в мире
Это, увы, уже не совсем так. Но когда-то звание это было оправданно. Мелкие глубины, большое количество солнечных дней, мощные иловые, кормовые выносы Дона и Кубани, малая соленость (в 3 раза меньше океанской) сделали из Азова рыбный рай. Известны чумацкие шляхи, по которым малороссы гоняли свои большегрузные телеги с солью. С ней же шла и рыба.
Но еще древнеримский историк Страбон поражался рыбным запасам Меотиды. В первом веке, попав в район Керченского пролива, он восторженно писал, что видел там «осётров с тушей больше, чем у дельфина», а в заливах Меотиды «так много рыбы, что если воткнуть в море шест, то он будет стоять».
Отдых на Азовском побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 20:04
Русская Атлантида и революционеры. Тайны и загадки Азовского моряВ ходе специальной военной операции РФ на Украине Азовское море фактически стало внутренним морем России. При этом оно не перестаёт удивлять тех, кто поближе знакомится с его историей и современностью
Кроме осетра, которого русские называли «царским», в Азове промышляли в громадных размерах белугу, севрюгу, сельдь, тарань, чехонь, судака и лeща, карасей, стерлядь. В нем, как говорят ихтиологи, «нагуливают вес» морские рыбы камбала-глoсса, черноморский кaлкaн, пeлeнгас, кoлюшка, рыба-иглa, хaмсa, бaрaбулька, лoбaны, стaврида, скумбрия, мaрлaнга и кефaль. Здесь водится три вида дельфинов, причем один — «азовка» — в других морях не встречается. Когда-то, а точнее, в середине прошлого века, Азовское море по зарыбленности в шесть раз превосходило богатый рыбой Каспий, в 40 раз — Черное море и в 160 раз — Средиземное. При советской власти рыбу стали добывать промышленным способом. В 1936 году из Азова выловили 275 500 тонн рыбы, а в начале 1960-х годов — уже до 760 000 тонн брали ежегодно.
Но чем действительно раньше кишело Азовское море, так это мелкой рыбой — бычками, уклейкой, тюлькой. В страшные военные и послевоенные годы именно эта рыбная мелочь спасла от голодной смерти и недоедания жителей Мариуполя, Бердянска, Геническа, Таганрога и Ростова. В Мариуполе тюльке даже поставили памятник — знак благодарности.
Мариуполь же внес и наибольший «вклад» в погубление самого рыбного моря — сбросами своих промышленных монстров — «Азовсталь», Меткобинат им. Ильича, «Азовмаш», «Маркохим» десятки лет отравляли животный мир моря. Свою лепту внесли и гидрологи Дона и Кубани, построив на этих реках плотины, серьезно ограничившие приток в море свежей воды, его обновляющей.
Так что сегодня уже не увидеть в Азове белуги и стерляди, редок осетр, да и мелкая рыба чуть не вся ушла на консервы. Особый вклад вносят украинские браконьеры. Украина считает Азовское море своим внутренним бассейном и хищнически ловит в нем все подряд, без оглядки на запреты экологов.
Вопрос третий: не на этих ли берегах жил некогда германский бог Один и предки всех германцев?
Действительно, такая гипотеза существует. Но, конечно, речь идет не о боге, а о некоем древнем воине из племени азов, якобы жившего на берегах этого моря и давшего ему свое имя.
Говорят, именно Один выгнал из этих краев предков древних германцев, которые «сбежали» от Одина аж на Скандинавский полуостров. Один же стал в их легендах жестоким, грозным и безжалостным богом. Как-то так. Поскольку это все домыслы, развивать их мы не будем — пытаться понять, сколько в этих легендах правды, нам кажется бессмысленным.
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 08:15
Депутат Госдумы заявил о срыве планов НАТО на Азовское морепо закреплению в этом регионе путём строительства военных баз. Об этом заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью, опубликованном 20 мая
Говорить о них стоит только в связи с именем великого норвежского путешественника Тура Хейердала, считавшего, что в этих преданиях старины далекой есть доля правды. Более того, в 2001 году Тур приехал в донские степи под Ростов и город Азов и начал вести там археологические раскопки. Увы, год спустя он скончался, а других таких упорных и фантастически дерзких людей скандинавы не родили. Так что этот вопрос остается без ответа. Да и слава Богу — что было бы с миром, кабы на все был готовый ответ?
Вопрос четвертый: кто был хозяином берегов Азова
Помнится, в начале 90-х годов прошлого века украинские националисты попытались приватизировать историю этих мест. Доходило до смешного — украинские издательства печатали карты, на которых было обозначено, только не смейтесь, «Озивськэ морэ». Антиисторические бредни о запорожцах, дескать, живших по берегам Азова, разбивались, конечно, о результаты археологических экспедиций. Да и просто здравый смысл подсказывает, что единого «хозяина» тут, в диких степях, не было и быть не могло аж до самого восемнадцатого века, когда сюда пришла Российская империя и устроила здесь один из кластеров Новороссийского края. Построила при помощи выведенных из Крыма греков Мариуполь.
Затем появились Бердянск, Геническ, Таганрог и Ростов-на Дону. Только городская, промышленная жизнь, созданная руками русских народов (великороссы, малороссы, белорусы) вкупе с другими народами (их тут живет больше ста), сделали этот регион поистине сказочно богатым и культурным. В советское время этот вопрос вообще стал бессмысленным, а вот нынче приходится, увы, его учитывать, чтобы националистам не удалось забить ерундой мозги подрастающего поколения.
Остров погибших кораблей - кадр - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа 2021, 09:07
Рок-остров под Бердянском. Как Райкин, Белогурова и другие зажигали на Азовском мореЛетом многие украинцы ищут курорт, где бы хорошо и недорого отдохнуть. Одним из популярных морских курортов в стране является Бердянск. Тем, кто знаком с советским кинематографом, он дарит возможность очутиться в Саргассовом море, не покидая пределов Украины
В Донецком республиканском краеведческом музее хранится редкий географический атлас француза Шайо, созданный в конце семнадцатого века, на котором изображено и Азовское море, и его окрестности. Никакого упоминания об «украинцах» и «запорожцах» на нем нет. Зато есть «Малая Татария» с запада и «Территория донских казаков» — с востока.
Вопрос пятый: говорят, что это самое полезное море для детей
А вот это истинная правда. Климат на берегах Азовского моря куда мягче крымского, вода теплей, не такая жесткая и соленая. То есть для отдыха, тем более детского, Азов представляет щадящие условия. Именно поэтому по всей его окружности построены были в свое время тысячи детских лагерей отдыха, не говоря уже о многочисленных турбазах, пансионатах, домах отдыха и санаториях, где дети проводят лето вместе с родителями. Геническ, Арабатская стрелка, Бердянск, Урзуф, Мелекино, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Ейск — все это хорошо известные всему бывшему СССР места отдыха.
Увы, война, которую Украина развязала против Донбасса, ударила и по этому виду туризма. В зоне конфликта оказались некоторые традиционно курортные села. Такие, как, например, напрочь разрушенное Широкино. А по соседнему с ним Безыменному украинские военные стреляли "Градами" нынешним летом, несмотря на то что прекрасно знали о большом количестве детей, вывезенных из Донецка и Горловки туда на отдых. Слава Богу, обошлось.
Ответ на этот вопрос печален, как Азов, лишившийся в этой своей части статуса прекрасного курорта.
 
ЭксклюзивАзовское море
 
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