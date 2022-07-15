Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей - 15.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220715/1036459020.html
Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей
Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей - 15.07.2022 Украина.ру
Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей
Американские "Джавелины", "Хаймарсы" и "прочее стрелючее железо" - украинский пропагандистский "Вундерваффе". И исход у них будет один. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман
2022-07-15T12:13
2022-07-15T12:13
эксперт
новости
вассерман
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_97e0182fc508672da120b43b32debf2a.jpg.webp
Он напомнил, что вся мощь гестапо, в конечном счете, не помогла ни Генриху Мюллеру, ни Йозефу Геббельсу. Последний, например, вместе со своей женой Мартой совместно отравили всех шестерых своих детей, после чего сами покончили с собой.
https://ukraina.ru/20220714/1036388133.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_144:0:1423:959_1920x0_80_0_0_d445a30b41e8a2e2f1936580e558d991.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксперт, новости, вассерман, украина

Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей

12:13 15.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Американские "Джавелины", "Хаймарсы" и "прочее стрелючее железо" - украинский пропагандистский "Вундерваффе". И исход у них будет один. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман
Он напомнил, что вся мощь гестапо, в конечном счете, не помогла ни Генриху Мюллеру, ни Йозефу Геббельсу. Последний, например, вместе со своей женой Мартой совместно отравили всех шестерых своих детей, после чего сами покончили с собой.

Я совершенно не удивлюсь, если примерно та же судьба постигнет тех киевских террористов и их спонсоров, кто не успеет вовремя сбежать.

Анатолий Вассерман интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 13:40
Анатолий Вассерман: На суде Арестович расскажет много интересного
 
экспертНовостиВассерманУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59HIMARS и информационно-психологическая борьба
12:56Кто наводит огонь ВСУ и кого Украина хочет призвать в ближайшее время - Захарова. Видео
12:40Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР
12:37Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков
12:29В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД
12:28Список политических заключённых Украины
12:27Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице
12:21Хроника событий на Украине на 12:00 15 июля: обстрелы, Северск, ответ КНДР
12:13Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей
12:07С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева
11:40Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье
11:35"Не имеет права": КНДР напомнила Киеву "ошибки прошлого"
11:11Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе
10:59Bloomberg: Евросоюз вынужден сократить помощь Украине
10:54Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео
10:46"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия
10:26"Европа выстрелила себе в легкие и теперь задыхается": Орбан о политике санкций против РФ
10:24Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России
10:12Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться
10:03Зубец: скандал с зерном – способ изменить мировую цену на него
Лента новостейМолния