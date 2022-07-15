https://ukraina.ru/20220715/1036459020.html
Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей
Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей - 15.07.2022 Украина.ру
Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей
Американские "Джавелины", "Хаймарсы" и "прочее стрелючее железо" - украинский пропагандистский "Вундерваффе". И исход у них будет один. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман
2022-07-15T12:13
2022-07-15T12:13
2022-07-15T12:13
эксперт
новости
вассерман
украина
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Он напомнил, что вся мощь гестапо, в конечном счете, не помогла ни Генриху Мюллеру, ни Йозефу Геббельсу. Последний, например, вместе со своей женой Мартой совместно отравили всех шестерых своих детей, после чего сами покончили с собой.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт, новости, вассерман, украина
Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей
Американские "Джавелины", "Хаймарсы" и "прочее стрелючее железо" - украинский пропагандистский "Вундерваффе". И исход у них будет один. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман