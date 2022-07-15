Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков - 15.07.2022 Украина.ру
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Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков
Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков - 15.07.2022 Украина.ру
Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков
Украинское зерно для глобального рынка большого значения не имеет. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-15T12:37
2022-07-15T12:37
новости
зерно
украина
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"Предварительно раньше на рынке было 9%. Сейчас, все-таки, частично оно вывезено, частично оно не может быть вывезено, поскольку там Херсонская область и Запорожье находятся. Плюс, будет урожай значительно меньше в этом году, поэтому они часть должны оставить у себя и не вывозить. Существенного влияния на глобальный зерновой рынок это не окажет", - сказал Марков.Он добавил, что однако "зерновая проблема" активно используется всеми странами в своих интересах.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, зерно, украина

Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков

12:37 15.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Украинское зерно для глобального рынка большого значения не имеет. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Предварительно раньше на рынке было 9%. Сейчас, все-таки, частично оно вывезено, частично оно не может быть вывезено, поскольку там Херсонская область и Запорожье находятся. Плюс, будет урожай значительно меньше в этом году, поэтому они часть должны оставить у себя и не вывозить. Существенного влияния на глобальный зерновой рынок это не окажет", - сказал Марков.
Он добавил, что однако "зерновая проблема" активно используется всеми странами в своих интересах.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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