https://ukraina.ru/20220715/1036458716.html
Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков
Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков - 15.07.2022 Украина.ру
Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков
Украинское зерно для глобального рынка большого значения не имеет. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-15T12:37
2022-07-15T12:37
2022-07-15T12:37
новости
зерно
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103389/41/1033894171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_892fc8fb76b04a003b5cffeaaac6bd3f.jpg
"Предварительно раньше на рынке было 9%. Сейчас, все-таки, частично оно вывезено, частично оно не может быть вывезено, поскольку там Херсонская область и Запорожье находятся. Плюс, будет урожай значительно меньше в этом году, поэтому они часть должны оставить у себя и не вывозить. Существенного влияния на глобальный зерновой рынок это не окажет", - сказал Марков.Он добавил, что однако "зерновая проблема" активно используется всеми странами в своих интересах.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103389/41/1033894171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9c0791998820d77a0b51b51d6b242da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, украина
Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков
Украинское зерно для глобального рынка большого значения не имеет. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Предварительно раньше на рынке было 9%. Сейчас, все-таки, частично оно вывезено, частично оно не может быть вывезено, поскольку там Херсонская область и Запорожье находятся. Плюс, будет урожай значительно меньше в этом году, поэтому они часть должны оставить у себя и не вывозить. Существенного влияния на глобальный зерновой рынок это не окажет", - сказал Марков.
Он добавил, что однако "зерновая проблема" активно используется всеми странами в своих интересах.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.