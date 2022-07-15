https://ukraina.ru/20220715/1036458716.html

Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков

Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков - 15.07.2022 Украина.ру

Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков

Украинское зерно для глобального рынка большого значения не имеет. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-15T12:37

2022-07-15T12:37

2022-07-15T12:37

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"Предварительно раньше на рынке было 9%. Сейчас, все-таки, частично оно вывезено, частично оно не может быть вывезено, поскольку там Херсонская область и Запорожье находятся. Плюс, будет урожай значительно меньше в этом году, поэтому они часть должны оставить у себя и не вывозить. Существенного влияния на глобальный зерновой рынок это не окажет", - сказал Марков.Он добавил, что однако "зерновая проблема" активно используется всеми странами в своих интересах.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерно, украина