https://ukraina.ru/20220715/1036424198.html

Сергей Марков: Киевский режим хочет спровоцировать войну НАТО и России

Сергей Марков: Киевский режим хочет спровоцировать войну НАТО и России - 15.07.2022 Украина.ру

Сергей Марков: Киевский режим хочет спровоцировать войну НАТО и России

Наши представления о европейцах снова оказались ошибочными. Европа сегодня выбросила, забыла принципы свободы, демократии, правового государства, не выполняет... Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T08:01

2022-07-15T08:01

2022-07-15T08:01

интервью

сергей марков

сво

украина

европа

нато

рф

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Наши представления о европейцах снова оказались ошибочными. Европа сегодня выбросила, забыла принципы свободы, демократии, правового государства, не выполняет договоры. И европейские политики понимают только язык ультиматумов, только палку, считает директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей, первый вопрос касается заявления Александра Лукашенко о плане стратегического нападения на Россию. Насколько это вероятно?– Я думаю, если говорить о плане стратегического нападения в рамках гибридной войны, то оно уже состоялась, и идет интенсивная гибридная война, война XXI века - НАТО против России. Эта война включает в себя прокси-войну, которую НАТО ведет войсками Вооруженных сил Украины. Вооруженные силы Украины не защищают народ Украины, не защищают Украину, они используют мирных жителей Украины как жилой щит. Вооруженные силы ведут себя как оккупационные войска на Украине, и это потому, что это прокси-армия США. То есть, зависимые марионетки США, которые управляются, прежде всего, военными советниками. И стратегически Зеленский тоже выполняет, прежде всего приказы, которые ему дают американцы и британцы. Это первое направление.Кроме этого, там мощнейшая санкционная и экономическая война. Это политическая война, попытка исключить Россию из всех международных организаций, блокировать, изолировать.Это ограниченная террористическая война, которая тоже уже ведется. Эту террористическую войну ведут именно спецслужбы США, Британии, стран НАТО, прежде всего, руками своих прокси-украинских. Например, такие теракты, как закидывание военкоматов по ночам бутылками с зажигательной смесью. Таких актов уже десятки произошло. Это диверсии на территории, прежде всего, на освобожденных территориях.Это информационная война, которая предполагает полную ложь, шельмование. Они придумывают несуществующие военные преступления российской армии, и тщательно скрывают огромное количество очевидных военных преступлений против человечности, которые совершаются киевским террористическим режимом.Что касается военного нападения, то я думаю, что оно, конечно, обдумывается все это время, все эти десятки лет, но я думаю, что оно признается как абсолютно недопустимое. Зачем? Дело в том, что Запад предпочитает воевать там, где он сильнее, а не там, где он равен. Это как у вас есть необходимость (победить – Ред.) спортом, если вы в футбол играете с ним одинаково, зачем вам играть в футбол? Вы будете играть с ним, предположим, в баскетбол или волейбол, где вы сильнее или в теннис, где вы сильнее. То же самое и Запад.– Перейдем к зерновому вопросу. Делегация Российской Федерации прибыла в Стамбул, с украинской стороны - тоже. Дмитрий Кулеба заявил о том, что они в двух шагах от соглашения по экспорту зерна. Сдвинется ли вопрос с мертвой точки?– Во-первых, вопрос с мертвой точки сдвинулся. Там достаточно давно идет (вывоз – Ред.), зерно это могут вывозить ЖД-ресурами, а во-вторых – через Дунай, насколько я понимаю, тоже могут вывозить.Там связано с тем, что разные посылы. У России и Турции примерно одинаковый подход. Россия и Турция хотят, чтобы были разминированы порты. Россия на себя взяла обязательства, пока порты будут разминированы, в течение двух-трех недель чтобы вывезли иностранные корабли это зерно. Раньше между турецким и российским подходом было так, что, с точки зрения турок, нужно просто вывозить это зерно, а с точки зрения России - нужны корабли, которые идут туда за зерном. Они должны проверяться, чтобы они не везли оружие.У нас есть серьезное подозрение, что этими кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие, непосредственно в порты, такая логистика завоза этого оружия значительно легче. Это будет означать, что у нас будут тысячи и тысячи погибших наших солдат из-за этих кораблей с оружием, и десятки тысяч погибших мирных людей на Украине, также из-за этого оружия.Это российский и турецкий подходы. Есть американский подход. Американцы прямо планируют воспользоваться (ситуацией – Ред.) для завоза оружия. Это американский подход. Главное, не столько вывозить зерно, сколько завозить оружие.Есть киевский подход. Я преднамеренно говорю – не украинский, а киевский, потому, что это подход киевского репрессивного режима, который является главным врагом народа Украины. Киевский подход заключается в том, чтобы порты были разминированы, но на это время, чтобы страны НАТО дали гарантии безопасности Украине. Российскому слову они не доверяют, и говорят, что "нам нужны гарантии стран НАТО". Гарантии практические – должны зайти военные корабли НАТО в порты Украины. Далее они предполагают совершить провокации, чтобы спровоцировать боевые действия между кораблями Черноморского флота России и военными кораблями стран НАТО - для того, чтобы началась война между НАТО и Россией, во всяком случае, ограниченна война морская, на Черноморском театре военных действий.За счет этого они хотят получить массированную поддержку со стороны НАТО, чтобы НАТО за них воевало в войне с Россией. НАТО хочет, чтобы Украина за НАТО воевала в войне с Россией, а Украина, киевский режим - хочет, чтобы НАТО воевало за них в войне с Россией. Вот такие есть подходы.Понятно, что они взаимоисключающие во многом, поэтому так долго и тяжело идут переговоры. Кто в конечном итоге (возьмет верх – Ред.) – неизвестно. Вообще украинское зерно для глобального рынка большого значения не имеет. Предварительно раньше на рынке было 9%. Сейчас, все-таки, частично оно вывезено, частично оно не может быть вывезено, поскольку там Херсонская область и Запорожье находятся. Плюс, будет урожай значительно меньше в этом году, поэтому они часть должны оставить у себя и не вывозить. Существенного влияния на глобальный зерновой рынок это не окажет.Но эта проблема зерновая активно используется всеми странами в своих интересах. Киевский режим хочет спровоцировать войну НАТО и России, американцы хотят массированно воспользоваться ситуацией с зерном, завезти оружие. Турки хотят максимально выступить такими посредниками, тем самым защитить статус нейтралитета, что они не участвуют в антироссийских санкциях, а Турции это приносит колоссальные, многомиллиардные доходы. Все хотят использовать это, только мы никак не используем.Мое мнение – нужно заявить о том, что готовится голодомор украинского народа, и еще оттуда вообще (зерно – Ред.) не выпускать. Мне кажется, надо жестче говорить, прямо сказать, что это придумано все, якобы большие цифры, что никакого серьезного влияния украинское зерно не оказывает на мировой рынок. Путин это уже говорил в одном из своих выступлений, о том, что пищевого зерна 5 миллионов тонн в Украине, а вообще этот рынок 800 миллионов тонн. То есть, это менее 1%.Причина зернового кризиса, с точки зрения Путина – то, что американцы напечатали слишком много денег, на 18% за два года увеличилась денежная масса долларов в мире. Плюс неурожай в Индии, плюс то, что они блокируют выход российского зерна на мировой рынок, а его значительно больше, чем украинского – более, чем в два раза. И они блокируют выход калийных удобрений из России, Белоруссии, который составляет львиную часть всех калийных удобрений мира на мировой рынок. Это причина зернового кризиса.Я бы не давал вывозить никакое украинское зерно, не давал бы обворовывать народ Украины, который в ближайшее время, как мы верим, будет освобожден армией России от террористического бандеровского режима.– Пока делегация Украины в Стамбуле решает вопрос с украинским зерном, происходят другие вещи. На границе с Херсоном идут поджоги с вертолетов полей пшеницы. Как реагировать на такую ситуацию в то время, когда Дмитрий Кулеба заявляет, что "мы в двух шагах от того, чтобы договориться об экспорте зерна"? Они силами своих войск делают такие вещи на территории Херсонской области.– Действительно по приказу Зеленского происходят массовые поджоги зерна. Они происходят на границе Херсонской области, прежде всего, в самой Херсонской области, которая находится под контролем России. Но не только – они и в Ростовской области происходят. Там специальная команда поджигателей посылается, и там все время возгорания.Нужно созвать срочное заседание Совета Безопасности, заявить о том, что Зеленский дал приказ поджигать зерно, заблокировать вывоз украинского зерна - и сказать, что он пытается всячески разжечь зерновой кризис, прямо сказать о его планах. Что он хочет, чтобы вошли корабли НАТО, хочет спровоцировать войну между НАТО и Россией – это может быть вообще большая ядерная война, в которой будут уничтожены все, все человечество. Сидят люди где-то в Индонезии – и они тоже будут уничтожены в результате этой термоядерной войны. Прямо сказать об этом, что Зеленский и его советники, кто его заставляет все это делать – это, безусловно, одна из главных угроз человечеству. Прямо об этом говорить.Все наши СМИ, с моей точки зрения, с утра до вечера должны говорить, что по приказу Зеленского массово поджигается зерно в Херсонской и Ростовской областях.– "Северный поток-2" и турбины. Германия попросила, санкции сняли, турбины возвращают, Зеленский высылает всем ноты недовольства – и Канаде, и Германии, но в то же время сам через территорию Украины продолжает гнать транзит. Как к этому поведению относиться?– К этому надо относиться очень просто. Во-первых, он хочет, чтобы Украина получала большие ресурсы за счет транзита российского газа. Он как раз говорит, что - я очень не хочу, чтобы Россия качала газ другим образом, и в результате она перестанет качать газ через Украину, перестанет платить деньги за транзит газа украинскому террористическому режиму. Он этого не скрывает. Когда другим деньги достаются плохо, или никому не достаются, как через "Северный поток-2", а когда ему деньги достаются – это хорошо. В этом есть своя какая-то логика.Там еще есть другая вещь. Это идет газовая война против Германии. Шольц очень слабый политик, не способен защитить национальные интересы Германии. Посмотрите, остановлена прокачка газа "Ямал-Европа" через Польшу, потому что поляки захватили ту компанию, которая занималась прокачкой этого газа, она принадлежала "Газпрому". Поляки просто-напросто ее украли. Захватили, но Россия отказалась через ворованную компанию поставлять газ, больше никак через Польшу доставлять нельзя. Это заблокировано.Далее они заставили Германию "Северный поток-2" не использовать, не эксплуатировать. Далее они оставляют у себя турбину, которая просто на техосмотре регулярном была, как это положено. А между прочим, она взорваться может. Газовая турбина – ее технуют на заводе авиационных двигателей, это очень сложная конструкция, которая легко может взорваться, если не вовремя проводить техническое обслуживание.Поскольку делали в Канаде эту турбину, "Сименс" делала на своем предприятии в Канаде, то теперь она попадает под канадские законы. Но Канада в связке с США и Польшей тоже блокировала эту турбину. Еле-еле отдали ее немцам. Из-за этого больше половины прокачки газа было остановлено. Сейчас еще должен быть технический осмотр, там и ТО нескольких других турбин. А как отдавать канадцам, если они их могут захватить? Нельзя! Что с ними делать – непонятно.Получается, что через Украину, но Украина – понятно, ненавидит руководство Германии, их всячески прессует, и т.д. В любой момент прокачка газа через Украину в Германию тоже может быть остановлена. Поэтому можно сказать, что вся эта ситуация является газовой войной против Германии, которую ведут США, Канада, Польша и Украина.– Вопрос о блокаде Калининграда. Расширили список запрещенных транзитных товаров, на что ответили калининградские власти. К чему приведет полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Российской Федерацией, если все-таки он вступит в силу?– Во-первых, калининградские власти пока ничего не ответили, и не могут. Российские власти не ответили, а могут ответить. Расскажу, что произошло, чтобы было понятно всем. Там ввели какие-то санкции против России, в рамках санкционной войны. Далее Польша говорит, мол, эти же товары попадают под санкции, мы остановим.Мы говорим, вы знаете, вообще эти товары особым образом юридически оформляются – это должен быть беспрепятственный транзит, они не поступают на территорию Литвы. Они этим особым правовым образом следуют из России в Россию через территорию Литвы, они не должны попадать под эти санкции.Литовцы взяли, и остановили. Наши сказали: мы требуем немедленно восстановить полностью транзит, иначе у нас такой план – мы блокируем весь транзит, не только через Литву, но и через Латвию и Эстонию, и не только через все страны Прибалтики. Не только прибалтийских и российских товаров, но всех товаров третьих стран. То есть, из Китая, из Индии, и ничего туда через территорию России не пойдет.В Евросоюзе подумали, увидели российскую жесткую позицию и сказали - ну да, давайте мы признаем, что Литва неправильно сделала. Под санкции не должны попадать товары, следующие из России в Россию. Литва поупрямилась сначала, но, вроде бы… сегодня пришла информация из Брюсселя, что чиновники Евросоюза согласились со всеми российскими требованиями, и в ближайшее время, в ближайшие дни Литва снимет все ограничения, транзит пойдет беспрепятственно.Посмотрим, пока это еще обещания, не действия. Если это будет так, если действительно транзит восстановят – это пример разумного решения в условиях санкционный гибридной войны друг с другом. И это хороший пример, что с Евросоюзом можно иметь дело только палкой, только кнутом. Сегодняшние европейцы не понимают правового языка – о том, что договоры должны выполняться, потому что они подписанные, это договоры. Они не принимают вообще. Сейчас они не принимают (этого – Ред.) в отношении России, но не только в отношении России, в отношении Украины они тоже это не принимают. Они же соглашают о том, что в Украине чудовищная террористическая диктатура, которая убила десятки тысяч людей. Поэтому разговаривать с европейцами можно только палкой, только криком, только матом, только угрозами.Вот такой мир, в который мы совершенно не знали, что попадем. Казалось бы, европейцы мягкие, культурные, цивилизованные, законопослушные, нравственные – ничего подобного. В свое время весь мир изумлялся – как Германия, страна философов, страна поэтов, художников, как она может обернуться ко всему миру таким чудовищным сапогом германского фашизма?Так оказалось – оборотни. Германия обернулась сапогом фашизма. А Европа сейчас обернулась таким образом, когда выбросила, забыла принципы свободы, демократии, правового государства, не выполняет договоры. И только язык ультиматумов, только палку понимают европейские политики.

https://ukraina.ru/20220705/1034271529.html

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https://ukraina.ru/20220713/1034347804.html

https://ukraina.ru/20220713/1036317204.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сергей марков, сво, украина, европа, нато, рф