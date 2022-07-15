Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир - 15.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220715/1036446307.html
Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир
Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир - 15.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир
Дроны изменили характер боевых действий. Теперь сначала ведется разведка, потом определение и выбор целей, только потом наносится удар высокоточным оружием, дальнобойной артиллерией или РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-07-15T09:10
2022-07-15T09:10
новости
юрий кнутов
беспилотники
дроны
военный эксперт
боевые действия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/02/1033970272_0:171:1920:1251_1920x0_80_0_0_d2e00535bca3cb04c27b72e1f1ebf534.jpg
По словам специалиста, у украинской армии очень много маленьких бытовых коптеров невоенного назначения. И в этом плане Киев выигрывает, потому что закупают эти аппараты на государственные средства. Однако, добавил Кнутов, и сбивают такую технику в астрономических масштабах, порой просто из автоматов.А вот по части количества и мощности боевых дронов Россия и Украина почти равны, считает эксперт. Он уточнил, что Москва использует "Орлан-10", а Киев – натовский "Байрактар-B2".Также специалист рассказал, что в России также планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На такой дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/02/1033970272_55:0:1818:1322_1920x0_80_0_0_c3bf859919b542970a9495fd22cdcfed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, юрий кнутов, беспилотники, дроны, военный эксперт, боевые действия

Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир

09:10 15.07.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Дроны изменили характер боевых действий. Теперь сначала ведется разведка, потом определение и выбор целей, только потом наносится удар высокоточным оружием, дальнобойной артиллерией или РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Дроны – это на сегодняшний день глаза и уши, они вытесняют корректировщиков, наземных и артиллерийских, и даже некоторые виды разведки вообще. Без таких аппаратов сейчас ведение боевых действий нецелесообразно. Благодаря беспилотникам можно увидеть, где противник в засаде, как он замаскирован, и подавить его бесконтактным боем. То есть дрон позволяет вести бой без потерь.

Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
По словам специалиста, у украинской армии очень много маленьких бытовых коптеров невоенного назначения. И в этом плане Киев выигрывает, потому что закупают эти аппараты на государственные средства. Однако, добавил Кнутов, и сбивают такую технику в астрономических масштабах, порой просто из автоматов.
А вот по части количества и мощности боевых дронов Россия и Украина почти равны, считает эксперт. Он уточнил, что Москва использует "Орлан-10", а Киев – натовский "Байрактар-B2".
Также специалист рассказал, что в России также планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На такой дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.
 
НовостиЮрий Кнутовбеспилотникидронывоенный экспертбоевые действия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала