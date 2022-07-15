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Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир
Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир - 15.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир
Дроны изменили характер боевых действий. Теперь сначала ведется разведка, потом определение и выбор целей, только потом наносится удар высокоточным оружием, дальнобойной артиллерией или РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-07-15T09:10
2022-07-15T09:10
2022-07-15T09:10
новости
юрий кнутов
беспилотники
дроны
военный эксперт
боевые действия
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По словам специалиста, у украинской армии очень много маленьких бытовых коптеров невоенного назначения. И в этом плане Киев выигрывает, потому что закупают эти аппараты на государственные средства. Однако, добавил Кнутов, и сбивают такую технику в астрономических масштабах, порой просто из автоматов.А вот по части количества и мощности боевых дронов Россия и Украина почти равны, считает эксперт. Он уточнил, что Москва использует "Орлан-10", а Киев – натовский "Байрактар-B2".Также специалист рассказал, что в России также планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На такой дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, беспилотники, дроны, военный эксперт, боевые действия
Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир
Дроны изменили характер боевых действий. Теперь сначала ведется разведка, потом определение и выбор целей, только потом наносится удар высокоточным оружием, дальнобойной артиллерией или РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Дроны – это на сегодняшний день глаза и уши, они вытесняют корректировщиков, наземных и артиллерийских, и даже некоторые виды разведки вообще. Без таких аппаратов сейчас ведение боевых действий нецелесообразно. Благодаря беспилотникам можно увидеть, где противник в засаде, как он замаскирован, и подавить его бесконтактным боем. То есть дрон позволяет вести бой без потерь.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
По словам специалиста, у украинской армии очень много маленьких бытовых коптеров невоенного назначения. И в этом плане Киев выигрывает, потому что закупают эти аппараты на государственные средства. Однако, добавил Кнутов, и сбивают такую технику в астрономических масштабах, порой просто из автоматов.
А вот по части количества и мощности боевых дронов Россия и Украина почти равны, считает эксперт. Он уточнил, что Москва использует "Орлан-10", а Киев – натовский "Байрактар-B2".
Также специалист рассказал, что в России также планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На такой дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.