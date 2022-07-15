https://ukraina.ru/20220715/1036446307.html

Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир

Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир - 15.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир

Дроны изменили характер боевых действий. Теперь сначала ведется разведка, потом определение и выбор целей, только потом наносится удар высокоточным оружием, дальнобойной артиллерией или РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-07-15T09:10

2022-07-15T09:10

2022-07-15T09:10

новости

юрий кнутов

беспилотники

дроны

военный эксперт

боевые действия

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По словам специалиста, у украинской армии очень много маленьких бытовых коптеров невоенного назначения. И в этом плане Киев выигрывает, потому что закупают эти аппараты на государственные средства. Однако, добавил Кнутов, и сбивают такую технику в астрономических масштабах, порой просто из автоматов.А вот по части количества и мощности боевых дронов Россия и Украина почти равны, считает эксперт. Он уточнил, что Москва использует "Орлан-10", а Киев – натовский "Байрактар-B2".Также специалист рассказал, что в России также планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На такой дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, беспилотники, дроны, военный эксперт, боевые действия